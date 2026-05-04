Magyar Péter csak leshet, újabb izmos mutatót kapott asztalára hagyatéknak a Tisza Párt

Márciusban havi alapon erős emelkedés következett be az ipari termelői árakban. A KSH adatai szerint a drágulást elsősorban az exportárak és az energiaipari ármozgások hajtották. A napokban kedvező GDP-adatok érkeztek, és kiderült, hogy a beruházási ráta is uniós átlag felett növekedett a magyar gazdaságban.
2026.05.04, 08:30
Frissítve: 2026.05.04, 08:56

2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakánál. A belföldi értékesítés árai 1,2, az exportértékesítésé 1,3 százalékkal növekedtek 2025 márciusához képest. A belföldi értékesítési árak 3,3, az exportértékesítési árak 4,2 százalékkal haladták meg az előző havi szintet, így az ipari termelői árak összességében 3,9 százalékkal emelkedtek – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn.

ipar
Márciusban havi alapon erős emelkedés következett be az ipari termelői árakban / Fotó: Zuyeu Uladzimir

A magyar ipar 2026. márciusban a 2025. márciusihoz képest

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,2 százalékkal emelkedtek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,6 százalékkal nőttek, míg a 30 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,1 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 1,7, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1,1 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártókban nem változtak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,3 százalékkal nőttek, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,8 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 20,2 százalékkal magasabbak voltak.

A magyar ipar 2026. január–márciusban a 2025. január–márciusihoz képest

A belföldi értékesítés árai 1,5, az exportértékesítéséi 1,7 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,6 százalékkal csökkentek.

Nálunk, Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint – jelentette Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, országgyűlési képviselő a Facebookon.

A szakértő rávilágított, hogy a legfrissebb, 2024-es adatok szerint a magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt.

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.

Az Eurostat április végén kiváló hazai GDP-adatok mellé tette az Európai Unió adatait, így még kiáltóbb a kontraszt: Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez utódja csatlakozni kíván. Akár bent, akár kint: az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek – magyarázta lapunk akkor.

A magyar és az európai helyzet:

  • a hazai gazdaságban óriási meglepetésre az év első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal. 
  • Eközben az EU átlagban 1, illetve 0,1 százalékos növekedést produkált az Eurostat friss jelentése szerint.
  • A számunkra gazdasági értelemben kiemelten fontos euróövezetnek még gyengébb, 0,8 százalékos éves növekedésre futotta.

A 2025 utolsó negyedéhez mért magyar növekedési ütemet csak Finnország tudta hozni. Éves visszatekintésben a magyar növekedési tempót – így az EU-átlagot is – néhány tagállam meg tudta haladni, élen az ibér országokkal. 

