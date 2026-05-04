Magyar Péter csak leshet, újabb izmos mutatót kapott asztalára hagyatéknak a Tisza Párt

2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakánál. A belföldi értékesítés árai 1,2, az exportértékesítésé 1,3 százalékkal növekedtek 2025 márciusához képest. A belföldi értékesítési árak 3,3, az exportértékesítési árak 4,2 százalékkal haladták meg az előző havi szintet, így az ipari termelői árak összességében 3,9 százalékkal emelkedtek – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn.

Márciusban havi alapon erős emelkedés következett be az ipari termelői árakban / Fotó: Zuyeu Uladzimir

A magyar ipar 2026. márciusban a 2025. márciusihoz képest

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,2 százalékkal emelkedtek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,6 százalékkal nőttek, míg a 30 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,1 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 1,7, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1,1 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártókban nem változtak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,3 százalékkal nőttek, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,8 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 20,2 százalékkal magasabbak voltak.

A magyar ipar 2026. január–márciusban a 2025. január–márciusihoz képest

A belföldi értékesítés árai 1,5, az exportértékesítéséi 1,7 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,6 százalékkal csökkentek.

