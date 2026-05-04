Drágul az OTP, de a Magyar Telekom még jobban megy

A főbb európai részvényindexek emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők az áprilisi németországi és euróövezeti feldolgozóipari BMI-adatokra, valamint az eurózónás befektetői hangulatot mérő Sentix-jelentésre vártak. A múlt héten a Fed, az Európai Központi Bank és az angol jegybank is – a várakozásoknak megfelelően – változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot.

Közben továbbra is feszült maradt a közel-keleti helyzet. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy helyi idő szerint hétfő reggel „humanitárius” műveletet indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kiszabadítására. Állítása szerint a közel-keleti országokkal és Iránnal koordinálják a műveletet, és szükség esetén erőt is hajlandóak alkalmazni – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Pénteken pedig azt közölte Trump a TruthSocial közösségi oldalon, hogy

25 százalékra emeli az EU-ból származó járművekre kivetett vámot, mivel úgy véli, az unió nem tartja be maradéktalanul a korábban megkötött kereskedelmi egyezményt.

A bejelentés szerint az amerikai gyárakban készített járműveket nem terhelik vámok.

A kedvező európai szentimenthez képest a BUX némileg visszafogottan, 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 93 ponton kezdte a napot.