Drágul az OTP, de a Magyar Telekom még jobban megy

Emelkedik hétfő reggel a BUX. A blue chipek közül a Magyar Telekom és az OTP erősödéssel, a Mol kissé gyengülve, a Richter stagnálással kezdte a hét első tőzsdenapját.
Murányi Ernő
2026.05.04, 09:11
Frissítve: 2026.05.04, 10:11

A főbb európai részvényindexek emelkedtek a hétfői tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben a befektetők az áprilisi németországi és euróövezeti feldolgozóipari BMI-adatokra, valamint az eurózónás befektetői hangulatot mérő Sentix-jelentésre vártak. A múlt héten a Fed, az Európai Központi Bank és az angol jegybank is – a várakozásoknak megfelelően – változatlanul hagyta az irányadó alapkamatot.

Drágul az OTP, akárcsak a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

Közben továbbra is feszült maradt a közel-keleti helyzet. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy helyi idő szerint hétfő reggel „humanitárius” műveletet indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kiszabadítására. Állítása szerint a közel-keleti országokkal és Iránnal koordinálják a műveletet, és szükség esetén erőt is hajlandóak alkalmazni – írja az Equilor Befektetési Zrt. 

Pénteken pedig azt közölte Trump a TruthSocial közösségi oldalon, hogy 

25 százalékra emeli az EU-ból származó járművekre kivetett vámot, mivel úgy véli, az unió nem tartja be maradéktalanul a korábban megkötött kereskedelmi egyezményt. 

A bejelentés szerint az amerikai gyárakban készített járműveket nem terhelik vámok.

A kedvező európai szentimenthez képest a BUX némileg visszafogottan, 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 93 ponton kezdte a napot.

Az OTP-részvények 0,3  százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 710 forinton nyitottak. 

MTELEKOM részvény10:02:16
Árfolyam: 42 330 HUF +730 / +1,72 %
Forgalom: 1 572 945 560 HUF
A Mol papírjai  0,2 százalékkal, 4130 forintra gyengültek. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 109 dollárt a globális olajpiacon.

MOL részvény10:02:35
Árfolyam: 4 148 HUF +12 / +0,29 %
Forgalom: 167 624 204 HUF
A Richter kurzusa eközben  13 070 forinton stagnált. 

RICHTER részvény09:59:32
Árfolyam: 13 050 HUF -20 / -0,15 %
Forgalom: 75 191 600 HUF
A Magyar Telekom nyitóára 2466 forint volt, ami 0,4 százalékos emelkedés pénteki záróárához mérten.

MTELEKOM részvény10:01:09
Árfolyam: 2 478 HUF +22 / +0,89 %
Forgalom: 149 920 294 HUF
A forint kissé gyengült, ám a pénteki rali nyomán az eurót még mindig 363 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.

