Megfejtették a kínai autóipar titkát, de már figyelmeztetnek: ugyanarra a sorsra juthat a BYD vagy a SAIC, mint az európai társaik

A kínai autóipar alig pár év alatt tarolta le a világot, ám a sikerért súlyos árat kellett fizetnie a bőkezű állami támogatásoktól a túlkapacitáson át az öldöklő árversenyig, amit az ország több mint száz autógyártójából aligha él túl mindenki. Eközben úgy tűnik, a német autógyártók is tanultak hibáikból és kezdik felvenni a versenyt ázsiai vetélytársaikkal.

A kínai autóipar sokat tanult a Volkswagentől, mára az irány megfordult / Fotó: CFOTO via AFP

A kínai autóipar mögött ott áll a világ legnagyobb autópiaca

A Die Presse írása szerint a kínai autóipar sikeréhez az is hozzájárult, hogy mára Kína a világ legnagyobb autópiaca, ahol tavaly 23,8 millió autót helyeztek forgalomba, míg a legyártott járművek száma 34,5 millió volt. A fejlődés ütemét az is jelzi, hogy 2000-ben még csak egymillió autó készült Kínában. A fejlődést segítette a vegyesvállalati modell, melynek keretében az európai gyártók piacra lépését csak közös vállalatokkal engedélyezték, ami segített a know-how elsajátításában, de az igazi nagy előrelépést az hozta meg, hogy Peking hamar felismerte az elektromobilitásban rejlő lehetőségeket.

Ennek oka részben annak a felismerése volt, hogy nem tudják a belső égésű motorok terén utolérni az európai versenytársakat, ám a fejlődést nagylelkű, milliárdos támogatások és adókedvezmények is segítették, valamint az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagok biztosítása is.

Az eredmények azonban magukért beszélnek, hiszen

Kína ma már vezető szerepet játszik az elektromobilitásban, tavaly 6,3 millió tisztán elektromos autót (BEV) regisztráltak újonnan az országban, miközben ugyanez a szám az Európai Unióban mindössze 1,88 millió volt.

Ha a tölthető hibrideket (PHEV) és a kiterjesztett hatótávolságú járműveket (REEV) is idevesszük, akkor az úgynevezett újenergiás járművek (NEV) az új regisztrációk 53 százalékát teszik ki és 2030-ra elérhetik a 80 százalékot Kínában.

Hihetetlen ütemű fejlesztések

Ezzel párhuzamosan a fejlesztési ütem is óriási, amit jól példáz a Xiaomi sikere is. A céget mindössze 2010-ben alapították, az autógyártásról pedig csak 2021-ben döntött a korábban mobiltelefonjairól ismert gyártó. A Xiaomi Automobile-t 2021 szeptemberében hozták létre Pekingben, az első autót pedig 2023 novemberében mutatták be. A gyártás 2024 márciusában indult, de 2025 novemberére már elkészült az 500 000. jármű is, miközben az európai gyártók ekkorra alig döntötték el azt, hogy milyen színben kínálják autóikat.