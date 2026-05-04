Ez sokkolta Zelenszkijt: elege lett az ukránokból az európai országnak, kiteszi őket az ingyenszállásokról – tízezren kerülhetnek utcára
Írországban több ezer ukrán menekült válhat hajléktalanná az ősztől, amikor is az ország nagymértékben leépíti az ingyenes szállodai elhelyezési programját – írja az RBC-Ukraine.
Vége az ingyenélésnek Írországban az ukrán menekültek számára
Az ír kormány megváltoztatja a segélyezéshez való hozzáállását. „Az állam felhagy a sürgősségi szállásrendszerrel. Mostantól a menekülteket arra ösztönzik majd, hogy önállóan éljenek” – mondta Colm Brophy, az ír bevándorlásért felelős államminiszter. A kormány meg akarja szüntetni a „kétszintű rendszert”, ahol egyesek hosszú távú lakhatást kapnak, mások nem.
„Olyan helyzetre törekszünk, ahol minden területen az egyenlőség és a méltányosság érvényesül, ami azt jelenti, hogy a lakhatáshoz való hozzáférést ugyanolyan feltételekkel kapják meg az ukrán menekültek, mint azok, akik Írországban dolgoznak és élnek, és szintén lakhatást keresnek” – magyarázta Brophy.
A folyamat augusztusban kezdődik és fél éven át tart. A kilakoltatás előtt 3 hónappal mindenki hivatalos levelet kap.
Ennek keretében mintegy 16 000 embert érint a kilakoltatás. Ők azok, akik jelenleg szállodákban és más kereskedelmi ingatlanokban élnek.
Fontos kitétel, hogy a védelem továbbra is megmarad a kiszolgáltatott egyének számára. Azok, akiknek különleges akadályaik vannak az önálló életvitelben, számíthatnak a támogatásra.
Nemcsak a szállodákban, de a magánszállásokon is csökkentik az ukrán menekültek támogatását
A kormány azt tervezi, hogy fokozatosan megszünteti az ukrán állampolgárokat otthonukban fogadó írek támogatását.
Jelenleg az ilyen háztartások havi 600 eurót (217 ezer forint) kapnak. Ez az összeg fokozatosan csökken majd a következő hónapokban, 2027 márciusára pedig a kifizetések teljesen megszűnnek. Ez egybeesik az ideiglenes védelem megszűnésével az EU-ban.
Kemény feladat vár a menekültekre
Az ír ingatlanpiac szoros és a bérleti díj is magas. Kevés a hirdetés, de a minisztérium továbbra is optimista. Brophy példának hozta fel, hogy tavaly az ukránok 50 százaléka maga talált lakást.
Általánosságban elmondható, hogy az uniós országok fokozatosan csökkentik az ukrán menekülteknek nyújtott szociális segélyeket, és szigorítják azok igénybevételének feltételeit. Csökkennek a kifizetések, korlátozzák a juttatásokhoz való hozzáférést, és a támogatásokat egyre inkább a foglalkoztatáshoz kötik.
Sőt, van, ahol a kitoloncolást is szigorúan veszik.
Elkezdték levadászni az ukrán férfiakat az unió területén, a frontra küldik őket: „Eldobott egy cigicsikket, azonnal kitoloncolták”
Mint lapunk is beszámolt róla: megnőtt a Lengyelországból kitoloncolt férfiak száma, majd az ukrán fegyveres erőkbe való mozgósításuk száma. Erre a napokban a CTPAHA.ua mutatott rá, miután több ukrán is erről írt a közösségi médiában.
A lap idézett egy megszólalót, aki szerint Lengyelországban a legforróbb téma az ukránok kitoloncolása. A megszólaló azért panaszkodott, hogy az ukránokat kitoloncolják, ha megtagadták tőlük az ideiglenes tartózkodási engedélyt, vagy ha lejárt a Lengyelországból való kilépésre megadott idő.
Rávilágított, hogy
az ukránoknak nem kell ahhoz megszegniük a törvényt, hogy megbilincseljék és elvigyék őket a határra. Aztán a feleség már hiába telefonál, nem találja a férjét, mert az már Ukrajnában van.
„Szóval most, ha nincsenek érvényes okmányaid, ki vagy téve a kitoloncolás veszélyének” – zárta sorait az ukrán menekült.