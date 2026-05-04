Ez sokkolta Zelenszkijt: elege lett az ukránokból az európai országnak, kiteszi őket az ingyenszállásokról – tízezren kerülhetnek utcára

Írországban több ezer ukrán menekült válhat hajléktalanná az ősztől, amikor is az ország nagymértékben leépíti az ingyenes szállodai elhelyezési programját – írja az RBC-Ukraine.

Vége az ingyenélésnek Írországban az ukrán menekültek számára

Az ír kormány megváltoztatja a segélyezéshez való hozzáállását. „Az állam felhagy a sürgősségi szállásrendszerrel. Mostantól a menekülteket arra ösztönzik majd, hogy önállóan éljenek” – mondta Colm Brophy, az ír bevándorlásért felelős államminiszter. A kormány meg akarja szüntetni a „kétszintű rendszert”, ahol egyesek hosszú távú lakhatást kapnak, mások nem.

„Olyan helyzetre törekszünk, ahol minden területen az egyenlőség és a méltányosság érvényesül, ami azt jelenti, hogy a lakhatáshoz való hozzáférést ugyanolyan feltételekkel kapják meg az ukrán menekültek, mint azok, akik Írországban dolgoznak és élnek, és szintén lakhatást keresnek” – magyarázta Brophy.

A folyamat augusztusban kezdődik és fél éven át tart. A kilakoltatás előtt 3 hónappal mindenki hivatalos levelet kap.

Ennek keretében mintegy 16 000 embert érint a kilakoltatás. Ők azok, akik jelenleg szállodákban és más kereskedelmi ingatlanokban élnek.

Fontos kitétel, hogy a védelem továbbra is megmarad a kiszolgáltatott egyének számára. Azok, akiknek különleges akadályaik vannak az önálló életvitelben, számíthatnak a támogatásra.

Nemcsak a szállodákban, de a magánszállásokon is csökkentik az ukrán menekültek támogatását

A kormány azt tervezi, hogy fokozatosan megszünteti az ukrán állampolgárokat otthonukban fogadó írek támogatását.

Jelenleg az ilyen háztartások havi 600 eurót (217 ezer forint) kapnak. Ez az összeg fokozatosan csökken majd a következő hónapokban, 2027 márciusára pedig a kifizetések teljesen megszűnnek. Ez egybeesik az ideiglenes védelem megszűnésével az EU-ban.

Kemény feladat vár a menekültekre

Az ír ingatlanpiac szoros és a bérleti díj is magas. Kevés a hirdetés, de a minisztérium továbbra is optimista. Brophy példának hozta fel, hogy tavaly az ukránok 50 százaléka maga talált lakást.