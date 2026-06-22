Deviza
EUR/HUF352,24 0% USD/HUF307,6 +0,06% GBP/HUF407,17 +0,33% CHF/HUF380,52 +0,08% PLN/HUF82,55 -0,2% RON/HUF67,24 +0,12% CZK/HUF14,56 +0,01% EUR/HUF352,24 0% USD/HUF307,6 +0,06% GBP/HUF407,17 +0,33% CHF/HUF380,52 +0,08% PLN/HUF82,55 -0,2% RON/HUF67,24 +0,12% CZK/HUF14,56 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 976,95 +0,98% MTELEKOM2 752 -0,07% MOL3 834 +1,15% OTP44 650 +1,5% RICHTER11 830 +0,85% OPUS366 -2,46% ANY7 920 -0,25% AUTOWALLIS145 -0,69% WABERERS4 950 +0,2% BUMIX9 289,32 -0,16% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 973,77 +0,3% BUX138 976,95 +0,98% MTELEKOM2 752 -0,07% MOL3 834 +1,15% OTP44 650 +1,5% RICHTER11 830 +0,85% OPUS366 -2,46% ANY7 920 -0,25% AUTOWALLIS145 -0,69% WABERERS4 950 +0,2% BUMIX9 289,32 -0,16% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 973,77 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: elindítja a Tisza-kormány a tisztítótűz-műveletet

null
miniszterelnök
Keir Starmer
lemondás

Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer – továbbra is súlyos politikai válságban a szigetország

Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről, alig két évvel azután, hogy a Munkáspárt történelmi győzelmével hatalomra került. Távozását a sajtó szerint az indokolta, hogy elveszítette politikai támogatottságát.
VG
2026.06.22., 10:36

A brit miniszterelnök hétfőn reggel megtartott beszédében közölte: hat évvel ezelőtt egy politikailag, pénzügyileg és erkölcsileg is válságban lévő Munkáspártot vett át – írja a The Telegraph.

Keir Starmer
Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer / Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy bejelentheti lemondását Keir Starmer miniszterelnök. Távozása megnyithatja az utat Andy Burnham előtt, hogy egy évtizeden belül Nagy-Britannia hetedik miniszterelnökévé váljon. 

Bár az Egyesült Királyságban sokan várják a miniszterelnök távozását, nem mindenki örül ennek. Keir Starmer vezetésével Nagy-Britannia az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során, így Volodimir Zelenszkij egy fontos szövetségest veszít vele.

Keir Starmer Downing Street előtt a sajtó előtt felidézte, hogy 

sokan a párt végét jósolták, és elképzelhetetlennek tartották, hogy a Munkáspárt akár parlamenti többséget szerezzen. Keir Starmer szerint azonban sikerült megújítaniuk a pártot, 

felszámolniuk az antiszemitizmus problémáját, valamint helyreállítaniuk a bizalmat a gazdaság, a védelem és a nemzetbiztonság területén.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy két évvel ezelőtt a Downing Streetre való beköltözés élete legbüszkébb pillanata volt. Közölte: a 14 évnyi konzervatív kormányzás után lehetőséget kapott arra, hogy javítson emberek millióinak életén.

„Ezért léptem politikai pályára” – fogalmazott Starmer, aki szerint a kormányzás legfontosabb célja mindig az volt, hogy valódi változást hozzon a brit emberek mindennapjaiban.

Keir Starmer lemondó beszédében kormánya eredményeit is sorolta, hangsúlyozva, hogy szerinte az elmúlt két évben sikerült javítani Nagy-Britannia gazdasági és társadalmi helyzetén.

A brit miniszterelnök azt mondta: a gazdaság erősebbé vált, a bérek gyorsabban emelkednek, mint a versenytárs országokban, és véget vetettek a megszorítások időszakának. Kiemelte azt is, hogy az egészségügyi rendszer várólistái a leggyorsabb ütemben csökkentek az elmúlt 17 évben.

Starmer szerint döntéseinek köszönhetően félmillió ember emelkedett ki a szegénységből, miközben az ország nemzetközi megítélése is javult. Úgy fogalmazott: ezek a változások a Munkáspárt által kiharcolt és megvalósított reformok eredményei.

„A változásért egy munkáspárti kormány küzdött meg, és egy munkáspárti kormány valósította meg”– jelentette ki.

Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről, alig két évvel azután, hogy a Munkáspárt történelmi győzelmével hatalomra került. Távozását a brit sajtó szerint az indokolta, hogy kormányfőként fokozatosan elveszítette politikai támogatottságát.

„Minden döntésem arról szólt, hogy a szeretett hazámat helyezem előtérbe. Ezért lemondok a Munkáspárt vezetői posztjáról. Ma reggel beszéltem Őfelségével, a királlyal, hogy tájékoztassam a döntésemről.”

„A Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságától fogom kérni a jelölések július 9-én történő megnyílását és a nyári szünetre való befejezését” – mondta

„Verseny esetén ez biztosítja, hogy új vezető kerüljön a helyére, mielőtt a parlament szeptemberben újra összeül. A verseny lezárásáig miniszterelnökként maradok, és mindent megteszek a hatalom rendezett átadásának biztosítása érdekében.”

Beszédében azt is bejelentette, hogy 

a Munkáspárt szeptemberre új vezetőt választ, aki egyben Nagy-Britannia következő miniszterelnöke is lesz.

A távozó kormányfő közölte: már tájékoztatta döntéséről III. Károly királyt, és arra kérte a Munkáspárt Nemzeti Végrehajtó Bizottságát, hogy július 9-én nyissa meg a jelölési folyamatot. Amennyiben több jelölt is versenybe száll, a párt a nyári parlamenti szünet végéig lezárja a választást, így az új vezető még a szeptemberi parlamenti ülésszak kezdete előtt hivatalba léphet.

Starmer hangsúlyozta, hogy a vezetőválasztás lezárásáig hivatalában marad miniszterelnökként, és mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. 

Elmondása szerint valamennyi döntését az vezérelte, hogy az ország érdekeit helyezze előtérbe.

Starmer a Munkáspártot fölényes győzelemre vezette a 2024-es parlamenti választásokon, ám a botrányok sorozata és több mint egy tucat jelentős politikai irányváltás fokozatosan aláásta tekintélyét és népszerűségét. 

Több mint száz munkáspárti képviselő szólította fel távozásra a múlt havi, történelmi jelentőségű önkormányzati választási vereséget, valamint Andy Burnham múlt heti, a Makerfield-i időközi választáson aratott elsöprő győzelmét követően. 

1 perc
parlament

Magyar Péter bejelentette: elindítja a Tisza-kormány a tisztítótűz-műveletet

A kormányfő hivatal létrehozását jelentette be a parlamentben. Magyar Péter szerint ezzel veszi kezdetét a harc a gazdasági és politikai maffia ellen. Cikkünk frissül.
1 perc
Keir Starmer

Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer – továbbra is súlyos politikai válságban a szigetország

Keir Starmer bejelentette lemondását a brit miniszterelnöki tisztségről, alig két évvel azután, hogy a Munkáspárt történelmi győzelmével hatalomra került.
3 perc
vállalat

Nagy a baj, rátették a célkeresztet a szegedi BYD-gyárra: megérkezett a Tiszától a fenyegetés, súlyos csapást mérhetnek rá – „Büntetést érdemelnek”

Megvonnák a BYD milliárdos adókedvezményét: a Tisza szerint nem jár támogatás a szabályszegőknek. A párt azt állítja, hogy a szegedi beruházás során több környezetvédelmi és munkavédelmi előírást is megsérthetett a kínai autógyártó.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu