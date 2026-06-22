Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer – továbbra is súlyos politikai válságban a szigetország

A brit miniszterelnök hétfőn reggel megtartott beszédében közölte: hat évvel ezelőtt egy politikailag, pénzügyileg és erkölcsileg is válságban lévő Munkáspártot vett át – írja a The Telegraph.

Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer / Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy bejelentheti lemondását Keir Starmer miniszterelnök. Távozása megnyithatja az utat Andy Burnham előtt, hogy egy évtizeden belül Nagy-Britannia hetedik miniszterelnökévé váljon.

Bár az Egyesült Királyságban sokan várják a miniszterelnök távozását, nem mindenki örül ennek. Keir Starmer vezetésével Nagy-Britannia az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során, így Volodimir Zelenszkij egy fontos szövetségest veszít vele.

Keir Starmer Downing Street előtt a sajtó előtt felidézte, hogy

sokan a párt végét jósolták, és elképzelhetetlennek tartották, hogy a Munkáspárt akár parlamenti többséget szerezzen. Keir Starmer szerint azonban sikerült megújítaniuk a pártot,

felszámolniuk az antiszemitizmus problémáját, valamint helyreállítaniuk a bizalmat a gazdaság, a védelem és a nemzetbiztonság területén.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy két évvel ezelőtt a Downing Streetre való beköltözés élete legbüszkébb pillanata volt. Közölte: a 14 évnyi konzervatív kormányzás után lehetőséget kapott arra, hogy javítson emberek millióinak életén.

„Ezért léptem politikai pályára” – fogalmazott Starmer, aki szerint a kormányzás legfontosabb célja mindig az volt, hogy valódi változást hozzon a brit emberek mindennapjaiban.

Keir Starmer lemondó beszédében kormánya eredményeit is sorolta, hangsúlyozva, hogy szerinte az elmúlt két évben sikerült javítani Nagy-Britannia gazdasági és társadalmi helyzetén.

A brit miniszterelnök azt mondta: a gazdaság erősebbé vált, a bérek gyorsabban emelkednek, mint a versenytárs országokban, és véget vetettek a megszorítások időszakának. Kiemelte azt is, hogy az egészségügyi rendszer várólistái a leggyorsabb ütemben csökkentek az elmúlt 17 évben.

Starmer szerint döntéseinek köszönhetően félmillió ember emelkedett ki a szegénységből, miközben az ország nemzetközi megítélése is javult. Úgy fogalmazott: ezek a változások a Munkáspárt által kiharcolt és megvalósított reformok eredményei.