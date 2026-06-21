Lesújtó képet közölt a horvátországi strandokról egy uniós jelentés – szakértő árulta el, kell-e aggódnunk

Elsőre nyugtalanítónak tűnő hírt kapott a nyári vakáció kezdetén sok magyar turista. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentése ugyanis kedvezőtlen képet közölt Horvátországról. Délnyugati szomszédunk a strandok vízminősége alapján összesítésben a 12. helyen végzett. A tengeri fürdőhelyek tisztaságát tekintve a 14. helyre került, míg a szárazföldi fürdőhelyek rangsorában az utolsó előtti, vagyis a 22. helyet foglalja el.

Horvátország tengerpartja továbbra is az egyik legnépszerűbb Európában / Fotó: AFP

Az Index.hr horvát hírportál cikke szerint ez jelentős visszaesés, ugyanis Horvátország hosszú éveken át az élmezőnyben szerepelt, sokáig a harmadik helyen állt, és a legutóbbi, tavalyi jelentésben is még az ötödik helyet szerezte meg.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság minden évben közzéteszi az európai fürdővizek minőségéről szóló jelentését. A legfrissebb, 2026. június 16-án publikált jelentés a 2025-ös szezonra vonatkozik, és az Európai Unió tagállamai, valamint Albánia és Svájc által jelentett 22 289 fürdőhely adataira épül.

Nem bajt, vagy veszélyt jelez

A vizeket a fürdési szezon előtt és alatt rendszeresen mintavételezik, majd laboratóriumi vizsgálatok során két baktériumcsoport jelenlétét elemzik: az Escherichia coli baktériumét és a bélenterococcusokét.

Ezek önmagukban nem feltétlenül jelentik a legnagyobb veszélyt, ugyanakkor a legjobb indikátorai annak, hogy a víz esetleg székletszennyezéssel érintett. A szennyezés származhat például szennyvízhálózatból, emésztőgödrökből, állati trágyából vagy heves esőzések utáni felszíni lefolyásból. Ezért nevezik őket indikátorbaktériumoknak. Lényegében olyanok, mint egy füstérzékelő: a riasztás nem feltétlenül jelenti azt, hogy tűz van, de figyelmeztet arra, hogy fennállhat a veszély.

A fürdővizekről szóló európai irányelv alapján a vizeket négy kategóriába sorolják:

kiváló, jó, megfelelő, nem megfelelő.

A minősítés nem egyetlen mintavétel eredményén alapul, a besorolás az aktuális szezon és az azt megelőző három év adatait veszi figyelembe, jelen esetben a 2022–2025 közötti időszakot. Ez stabilabb képet ad, hiszen egy rövid ideig tartó szennyezés nem fordíthatja meg teljesen egy strand értékelését.