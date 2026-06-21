Győrfi Pál után az orvosokat regulázza meg a táncos miniszter, napokon belül számíthatnak rá
Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi médiahasználatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást – közölte Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombaton.
„Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható” – írta a posztban a tárcavezető.
Hegedűs ugyanakkor jelezte azt is, hogy az elvek önmagukban nem elegendőek. Fontos az orvosetikai ügyrend korszerű megújítása is: az átláthatóság, valamint az előzetesen, objektív szempontok alapján rögzített szankciók rendszere nélkül a leírt elvekből nem lesz élő gyakorlat. A szakirodalom is azt mutatja, hogy a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció.
Arra is kitért, hogy lépésről lépésre haladnak, miközben dolgoznak a kiváláson és az új, önálló Egészségügyi Minisztérium felállításán – amely a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondolták –, a munka közben sem áll meg.
Bérrendezésről is írt Hegedűs Zsolt
A tárcavezető kiemelte, párhuzamosan haladnak az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakításával és rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az egészségügyi és kamarai törvény reformjával, az új háttérintézetek megalakításával, a kórházvezetők munkájának felülvizsgálatával, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldásaival, a sürgősségi és pszichiátriai ellátás megerősítésével, az alapellátás megújításával, a kórházakban rekedt gyermekek helyzetének rendezésével, az azbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárásával és kezelésével, az uniós források hazahozatalával, valamint a nemzetközi és európai szakmai kapcsolatok újjáépítésével.
A miniszter felhívta a figyelmet, hogy mindeközben zajlik azoknak a működési kihívásoknak a sürgős kezelése is, amelyek az örökölt humánerőforrás-, szervezési és finanszírozási hiányosságokból fakadnak és amelyek rendezése elengedhetetlen a betegbiztonság további erősítéséhez.
Dolgoznak a betegelégedettségi és visszajelző rendszer országos bevezetésén, az értékalapú finanszírozás megteremtésén, a kórházi infrastruktúra felmérésén és javításán, valamint azon is, hogy az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés szélesebb körben biztosított legyen - sorolta közösségi oldalán a tárcavezető.
A miniszterre is érvényes lesz az irányelv
„Tudom, hogy az ágyak mellett mindebből még nem érzékelhető változás. De ez valóban nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton. Rengeteg dolgunk van. De hiszem, hogy egy szabadabb szellemben, ahol a szakmaiság, az őszinteség és az etikus magatartás a zsinórmérték, közösen hegyeket tudunk megmozgatni a magyar emberek egészségéért és a jobb ellátásért” – fogalmazott posztjában a miniszter.
Ezt követően Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán megköszönte a támogatást, a biztatást, az együttműködést és a türelmet addig is, amíg a minisztériumi munka a betegágyak mellett is kézzelfogható javulásokat eredményez.
A poszt alatt olvasható egyik kommentben Hegedűs Zsolt közölte, az etikai irányelv az ágazati vezetőkre is érvényes lesz, beleértve a minisztert.