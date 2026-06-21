Győrfi Pál után az orvosokat regulázza meg a táncos miniszter, napokon belül számíthatnak rá

Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi médiahasználatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást – közölte Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombaton.

Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy elkészült az orvosok kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalás / Fotó: Hatlaczki Balázs

„Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható” – írta a posztban a tárcavezető.

Hegedűs ugyanakkor jelezte azt is, hogy az elvek önmagukban nem elegendőek. Fontos az orvosetikai ügyrend korszerű megújítása is: az átláthatóság, valamint az előzetesen, objektív szempontok alapján rögzített szankciók rendszere nélkül a leírt elvekből nem lesz élő gyakorlat. A szakirodalom is azt mutatja, hogy a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció.

Arra is kitért, hogy lépésről lépésre haladnak, miközben dolgoznak a kiváláson és az új, önálló Egészségügyi Minisztérium felállításán – amely a jogi és adminisztratív folyamatok miatt hosszabb és összetettebb, mint elsőre gondolták –, a munka közben sem áll meg.

Bérrendezésről is írt Hegedűs Zsolt

A tárcavezető kiemelte, párhuzamosan haladnak az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakításával és rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az egészségügyi és kamarai törvény reformjával, az új háttérintézetek megalakításával, a kórházvezetők munkájának felülvizsgálatával, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldásaival, a sürgősségi és pszichiátriai ellátás megerősítésével, az alapellátás megújításával, a kórházakban rekedt gyermekek helyzetének rendezésével, az azbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárásával és kezelésével, az uniós források hazahozatalával, valamint a nemzetközi és európai szakmai kapcsolatok újjáépítésével.

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy mindeközben zajlik azoknak a működési kihívásoknak a sürgős kezelése is, amelyek az örökölt humánerőforrás-, szervezési és finanszírozási hiányosságokból fakadnak és amelyek rendezése elengedhetetlen a betegbiztonság további erősítéséhez.