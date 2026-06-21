Döbbenetben az EU: a született német és svéd elmegy és nem jön vissza – Közép-Európán meg fogunk lepődni

Az európai migrációs adatok bonyolultak és szégyenlősek: a népesség kicserélődésének mértékéről ritkán szólnak a hivatalos jelentések. Az EU migrációs pkatumának június 11-ei életbe lépése küszöbén született egy új elemzés, rendhagyó módon nem az állampolgárság, hanem a születés alapján számolva. Már az is érdekes, hogy a németeken és a svédeken kívül kik hagynak ott csapot-papot, a méretek meghökkentőek, és a jelentés a mi régiónkat illetően is szolgál meglepetésekkel.

Német elvándorlás – annyi ott születetett vesztett az ország, ahányan ebben a nagyvárosban élnek Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa csendes kivándorlása – ezt a címet viseli a DataPulse Research német adatkutató és elemző műhely tanulmánya.

Évről évre több százezer, Európában született és felnőtt ember hagyja el a kontinenst, és nem tér vissza

– folytatják. Az adatokat 2024-re koncentrálva tekintették át, és csak ebben az évben

Németország 91 ezer,

Olaszország 65 ezer,

Spanyolország 31 ezer

olyan embert veszített el, akik ott születtek.

A "csendes" szó a címben arra utal, hogy az egyébként hatalmas mennyiségű és szövevényes európai migrációs adatok az állampolgárságra koncentrálnak, ami még a számok bonyolultsága mellett is sok mindent elfed, hiszen változékony. A születés azonban nem, és e tekintetben a migrációs pakrum Európájának jelentései elég szemérmesek, ha nagyjából azért így is látszik, mi történik.

Hozzá kell fűzni: most még nem, de a bevándorlás tömegessé válása és a generációinak halmozódása következtében idővel ebből is kevesebbet olvashat – egyre több bevándorló hátterű európai válik helyben születetté a statisztikákban

Német elvándorlás, és a többiek: van amin nem lepődünk meg annyira, de van amin talán igen

Először tekintsünk a 2024-es rangsorra.

A kutatás nem minden EU-tagállamot foglalt magába, csak 18-at, és az alapkövetkeztetése, hogy szinte mind több helyben születettet veszített, mint amennyit nyert. Igen, "nyerni" is lehet, hiszen az áramlás nem egy irányú, vannak olyanok is, akik hazatelepülnek.

Korábbi elemzésekből, nem a DataPulse-tól tudjuk: a magyarok esetében a korábbi nettó elvándorlási trend már megfordult. De hol nem? Ezt azért is érdemes megvizsgálni, mert nálunk és másutt is az elvándorlás megindokolásához olyan hamis sztereotípiák fűződtek mint: "itt nem lehet megélni", "itt nem lehet élni".