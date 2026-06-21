Kagylóeltávolításra keresik az ipari búvárokat a Perzsa-öbölben: busás a fizetség, de a munka veszélyes

A tengerhajózáshoz kapcsolódó egyik kiegészítő szolgáltatás iránt nőtt meg a kereslet szinte egyik pillanatról a másikra az iráni előzetes megállapodás bejelentése után. Így most az erre felkészült búvárok versenyt futhatnak a Perzsa-öbölben rekedt hajók vízbe merülő részeinek megtisztításáért azért, hogy azok felkészülten indulhassanak rakományukkal a Hormuzi-szoros, majd az óceán felé, mivel egyes kikötőkbe kagylókkal a hajótesten nem léphetnének be. A hajók üzemeltetői részéről tapasztalható érdeklődés miatt a képzett ipari búvárok akár 60 százalékkal is több pénzt tudnak elkérni munkájukért.

A vízbe merülő hajótestekről a kagylókat és más lerakódásokat eltávolítani képes ipari búvárok szolgáltatásaira megugrott a kereslet a hormuzi nyitás bejelentésének hírére (illusztráció)

Fotó: Anadolu via AFP

Milliókba kerül a kagylók és az algák eltávolítása

A Bloomberg Manandeep Singh Kukreja kapitányt, a dubaji székhelyű Prominence Shipping Services egyik szakemberét idézi, aki szerint a roham jelenősen, akár 8 000 dollárra (kb. 2,4 millió forint) emelheti az egyetlen hajóra felszámolt tisztítási költséget. Donald Trump megállapodásról szóló bejelentése előtt ugyanezért a szolgáltatásért jellemzően 5 000 dollár körüli összeget fizettek a hajók.

A következő 30 nap olyan lesz a búvárcégek számára, mintha aranyat találtak volna

– fogalmazott Kukreja. „Mindenki végre ki akar jutni a Hormuzi-szoros térségéből. Mindenki újra pénzt akar keresni” – tette hozzá.

A hajótestekről eltávolítandó kagylók csupán egy példát jelentenek azok közül a problémák – és költségek közül –, amelyekkel a nagy és kisebb hajók egyaránt szembesülnek, miközben arra várnak, hogy az Egyesült Államok és Irán véglegesítse a békemegállapodást, és ismét áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson. A hónapokig tartó háború után most a hajótulajdonosoknak

rendezniük kell biztosítási ügyeiket,

tisztában kell lenniük azzal, ki felügyeli majd a biztonságos áthaladást,

és minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük az esetleges tengeri aknák elkerülése érdekében.

A Perzsa-öbölben jelenleg mintegy 600 hajó vesztegel, miközben a globális energiapiac történetének egyik legnagyobb fennakadása már a 16. hetébe lép. A hirtelen nyitás ígérete magyarázza a hajótest-tisztító búvárcsapatok iránti hirtelen keresletnövekedést a február vége óta a Perzsa-öböl sekély, szinte fürdővíz-meleg vizeiben veszteglő hajók és üzemeltetőik részéről.

A kagylók a homárokhoz és rákokhoz hasonló, kemény páncélú élőlények. Olyan erős, saját termelésű ragasztóanyaggal tapadnak a hajók aljára, hogy annak tulajdonságait tudósok fogászati alkalmazások szempontjából is vizsgálták. A legtöbb kikötő nem engedi be a kagylókkal sűrűn borított hajókat, mivel azok invazív fajokat hurcolhatnak be az adott tengeri ökoszisztémába.

A hajótestek tisztításának folyamata ugyanakkor nagymértékben függ az adott hajótól és a felhalmozódott tengeri élővilág mennyiségétől. Egyes hajókon csupán nyálkás lerakódások keletkeztek, míg másokat vastag kagyló- és élőlényréteg boríthat, amely jóval intenzívebb tisztítási eljárást igényel.