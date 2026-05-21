Sejtelmes üzenetet küldött Kocsis Máté, aki mellett Orbán Viktor is feltűnt – bejelentésre készül a Fidesz volt frakcióvezetője

Kocsis Máté Orbán Viktorral közös fotóval jelentkezett a Facebookon, ahol élesen bírálta a Tisza Párt alkotmánymódosítási tervét. A Fidesz frakcióvezetője szerint a javaslat valójában egy „Lex Orbán”, amely személyre szabottan akadályozná meg a miniszterelnök újbóli indulását – írta a Magyar Nemzet.

Újabb kemény politikai üzenettel jelentkezett Kocsis Máté, aki Orbán Viktorral közös fotó kíséretében támadta a Facebookon a Tisza Párt egyik első alkotmánymódosítási kezdeményezését.

A Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzéki párt által benyújtott javaslat egyértelműen a jelenlegi miniszterelnök ellen irányul, és szerinte ez nem más, mint személyre szabott jogalkotás.

A Tisza Párt által támogatott módosítás értelmében egy magyar miniszterelnök legfeljebb nyolc évig tölthetné be hivatalát. A javaslat ráadásul nemcsak a jövőre vonatkozna, hanem az 1990. május 2. után eltöltött miniszterelnöki időszakokat is figyelembe venné. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor korábbi ciklusai is beleszámítanának az időkorlátba.

Kocsis Máté szerint ebből teljesen egyértelmű, hogy a szabályozás kizárólag Orbán Viktorra lett „ráhúzva”. A politikus bejegyzésében sorra vette az elmúlt évtizedek miniszterelnökeit, majd arra jutott: aligha szólhat másnak a módosítás, mint a jelenlegi kormányfőnek.

Kocsis Máté: „a hülyeségvonaton nincsen fék”

A frakcióvezető különösen azt tartja ellentmondásosnak, hogy miközben a Tisza politikusai rendszeresen arról beszélnek, hogy „Orbánnak és pártjának vége”, közben mégis szükségét érzik annak, hogy törvényi úton akadályozzák meg egy újabb választási győzelem lehetőségét.

"Tisza: Orbánnak és pártjának vége. Tisza: azért jobb, ha inkább törvénnyel tiltjuk meg, hogy Orbán még egyszer nyerhessen" – idézte ironikusan az ellenzéki álláspontot Kocsis Máté.

A fideszes politikus ennél is keményebb hangnemet ütött meg, amikor azt írta: „a hülyeségvonaton nincsen fék”. Ezzel arra utalt, hogy szerinte az ellenzéki kezdeményezés politikailag és jogilag is abszurd. Hangsúlyozta, hogy az ilyen őrültségek ellen nem lehet és nem is kell védekezni, de van, ami ellen most már muszáj.

Van, ami elé védvonalat kell építenünk. Holnap délelőtt azzal jelentkezünk

- zárta bejegyzését Kocsis Máté.