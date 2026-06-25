Ez megváltoztathatja Európa térképét: Románia elfogadott egy tervezetet a szomszédos országgal való egyesüléséről – „azonnal és sürgősen” tárgyalja a kormány

A S.O.S. Romania párt parlamenti képviselői által benyújtott, Románia és a Moldovai Köztársaság egyesítéséről szóló törvényjavaslatot szerdán hallgatólagosan elfogadta a román Képviselőház, miután letelt az alkotmányban előírt 45 napos határidő. A tervezet ezt követően a Szenátus elé kerül, amely ebben az ügyben a döntéshozó kamara.

Románia és Moldova zászlói / Fotó: Shutterstock

A Digi24 román hírportál cikke szerint a törvényjavaslatot április 14-én nyújtották be a román parlamenthez, és a kormány elutasító véleményt fogalmazott meg róla. Emellett a Képviselőház Jogi Bizottsága, valamint Emberi Jogi Bizottsága is kedvezőtlenül fogadta azt. Mivel a tervezetet sem plenáris vita, sem szavazás nem követte, azt a román alkotmány 75. cikke (2) bekezdésének harmadik paragrafusa alapján hallgatólagosan elfogadottnak tekintették, és a kezdeményezők által benyújtott eredeti szövegezést továbbítják a Szenátusnak.

A törvényjavaslat értelmében Románia Parlamentje döntene Románia és a Moldovai Köztársaság egyesítéséről. A tervezet egyúttal megerősíti Románia elkötelezettségét a Helsinki Záróokmány – az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záródokumentuma – rendelkezései mellett, amelyek lehetővé teszik az államhatárok békés és diplomáciai úton történő módosítását.

Románia azonnal megkezdené a tárgyalásokat

A dokumentum felhatalmazza Románia kormányát arra, hogy „haladéktalanul, azonnali hatállyal” kezdjen tárgyalásokat a kisinyovi hatóságokkal a „Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítése” érdekében.

A törvényjavaslat szövege szerint a jogszabály elfogadását és a Hivatalos Közlönyben történő kihirdetését követően értesíteni kell az illetékes nemzetközi szervezeteket és hatóságokat, továbbá a Moldovai Köztársaság kormányát, az Amerikai Egyesült Államokat, a NATO-t, az ENSZ-t és az Európai Uniót a törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.

A benyújtott törvényjavaslat teljes szövege itt olvasható.