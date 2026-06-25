Borzasztó dolog történt éjszaka: brutális erejű földrengések rázták meg Venezuelát, összedőlt épületek, sebesültek mindenhol – százezer halottól tartanak a hatóságok

Két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuela középső részét helyi idő szerint szerda este, rengeteg épületet romba döntve a fővárosban, Caracasban. Nagyszabású mentési műveletek indultak a túlélők felkutatására egy olyan országban, amely már korábban is súlyos politikai és gazdasági válsággal küzdött.

1900 óta a mostani volt a legerősebb földrengés Venezuelában / Fotó: Jacinto Oliveros / AFP

A The New York Times tudósítása szerint az Amerikai Egyesült Államok egyik földrengésmegfigyelő intézete azt mérte, hogy a földrengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A katasztrófa sújtotta térség lakói arról számoltak be, hogy épületek omlottak össze, és megszűnt az áramszolgáltatás, többek között a fővárosban, Caracasban is.

A károk mértéke még nem ismert, és a hatóságok nem közöltek országos adatokat a halálos áldozatok és a sebesültek számáról. Venezuela elnöke, Delcy Rodríguez rendkívüli állapotot hirdetett, és felszólította az orvosokat és az ápolókat, hogy haladéktalanul jelentkezzenek szolgálatra a sérültek ellátása érdekében. Caracas egyik kerületének polgármestere pedig közölte, hogy két épület összeomlása következtében három ember életét vesztette.

Az amerikai hatóságok először azt közölték, hogy az áldozatok száma elérheti a százezret.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete, az USGS később frissítette a földrengések által okozott potenciális halálos áldozatok számára vonatkozó modellezését: csökkentette a két legrosszabb esetben bekövetkező forgatókönyvek valószínűségét, de továbbra is 39 százalékos valószínűséggel számol 1 000 és 10 000 közötti halálos áldozat számával. Korábban a modellezés szerint 30 százalékos volt annak az esélye, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 100 000-et, és 44 százalékos annak az esélye, hogy 10 000 és 100 000 között legyen.

Az USGS szerint a becsült gazdasági veszteségek Venezuela GDP-jének 1–4 százalékát teszik ki.

A földrengés epicentruma San Felipe városának közelében, Yaracuy államban, Venezuela fővárosától nyugatra volt. A térségben keletkezett károk mértéke szerda estig még nem volt teljesen ismert. A helyi lakosok beszámolói szerint a falak és a mennyezet megremegtek, miközben a tárgyak hullani kezdtek. Többen az utcán töltötték az éjszakát, mert újabb földmozgásoktól tartottak.