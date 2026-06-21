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folyami uszoda
BGYH
folyó

Nem arra készül a főváros, amire sokan számítottak: kiderült, mi épülhet a Dunán

A fővárosban napokon belül tárgyalhatják az első folyami uszoda megvalósítását. Ha minden a tervek szerint halad, a Margit-sziget közelében Európa nagyvárosaihoz hasonló, ellenőrzött folyami fürdőhely jöhet létre.
Szirmák Erik
2026.06.21., 07:00

A kánikulai időjárás már országszerte megérkezett, a fővárosban pedig teljes gőzzel beindult a strandszezon. 

Duna folyó Budapest
Folyami uszoda épülhet a Dunán / Fotó: NurPhoto via AFP

A Világgazdaság is megírta, hogy strandmedencék és strandfürdők megnyitása évek óta ütemezetten, az időjárási körülményekhez igazodva történik, jellemzően április végétől június közepéig

A fővárosban azonban az újdonságok közé tartozik, hogy idén is elérhető lesz az Árasztó-parti szabadstrand, sőt péntektől pedig a III. kerületi önkormányzat által üzemeltetett Római-parti Plázs is várja a fürdőzőket. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) a Világgazdaságnak elárulta, hogy az általuk üzemeltetett 

Árasztó-parton található szabadstrand július 1-jétől fogadja a vendégeket. 

A nyitást megelőző napokban még elvégzik a szükséges bejárásokat és ellenőrzéseket, ezt követően pedig a tavaly augusztus végén átadott szabadstrand idén már hosszabb ideig áll majd a látogatók rendelkezésére. 

A BGYH korábban arról tájékoztatta lapunka, hogy a Hosszúréti-pataknál tervezett fürdőhely a hosszú engedélyezési folyamat miatt nem tudott tavaly hamarabb megnyílni.Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója a sajtónak arról beszélt, hogy a partszakaszon egykor is sokan fürödtek, azonban hiányzott a megfelelő infrastruktúra. Hozzátette: a szükséges fejlesztések elkészültek, a szabadstrand így már teljes értékű szolgáltatással várhatja a látogatókat

A BGYH tájékoztatása szerint jelenleg átfogó vízminőségi elemzések készülnek, miközben több lehetséges helyszínt is megvizsgálnak annak érdekében, hogy a fővárosban a jövőben újabb szabadstrandokat alakíthassanak ki,

információink szerint azonban idén már nem adnak át újabb szabadstrandokat a fővárosban.

Nagy dobás készül a Dunán: folyami uszoda épülhet a Margit-szigetnél

A fővárosi cég a Világgazdasággal közölte, hogy idén egy másik, dunai fürdőzést célzó projekt is előrehaladott szakaszba lépett.  A Fővárosi Önkormányzat, a BGYH, valamint a Valyo – Város és Folyó Egyesület az 2024-es önkormányzati választást követően kezdte meg a dunai fürdőzés jövőjét meghatározó koncepció kidolgozását. 

A Valyo saját munkájáról részletes információkat tett közzé az oldalán. „Reméljük, hogy belátható időn belül a Margitszigeten és a belvárosi Jane Haining rakparton is épülhetnek Duna-fürdők” – közölte korábban lapunkkal Győrfi Dániel, a Valyo – Város és Folyó Egyesület építésze és urbanistája. Az egyesület tervei szerint továbbá úszósávok is létrejöhetnének a Dunában, például 

  • a Margitsziget budai oldalának szinte teljes hosszán, 
  • valamint az Óbudai-sziget menti Duna-ágban. 

Emellett több új szabadstrandhelyszínt is kijelöltek, köztük 

  • a Palotai-öböl, 
  • a Palotai-sziget, 
  • az Óbudai-sziget csúcsa 
  • és az Újpesti vasúti híd környékét. 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Világgazdaságnak elárulta, hogy napokon belül tárgyalásokat folytatnak egy Duna folyami uszoda megvalósításáról. A 19. században az Országháztól az Erzsébet hídig sorakoztak a Duna-fürdők, melyek sportolási, edzési célokat szolgáltak és közfürdő funkciót is elláttak. 

Duna-fürdők
A fővárosban sorakoztak a Duna-fürdők / Fotó: Zainkó Géza / Fortepan

A Valyo korábban azt szorgalmazta, hogy folytatódjon a folyami uszoda tervezése és előkészítése. A szervezet elképzelései szerint a jövőben a Margit-szigetnél, valamint a belvárosi Jane Haining rakpart térségében is létrejöhetnek olyan dunai fürdőhelyek, amelyek új lehetőségeket teremtenének a fővárosi folyami fürdőzés számára.

A BGYH tájékoztatása szerint erre akár a vártnál hamarabb is sor kerülhet: jövő héten tárgyalja a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság az első Duna folyami uszoda megvalósításáról készült tanulmányt.

Az elkészült tanulmány szerint elsőként az új folyami uszodát a Margit-sziget közelében alakítanák ki. 

A projekt engedélyezése várhatóan mintegy egy évet venne igénybe, ezt követően pedig megkezdődhetne a kivitelezés.

Európa nagyvárosai után Budapest is a Dunára költözne

A lapunknak úgy fogalmaztak: a budapesti projekt összetettebb lehet más európai példáknál, mivel a Duna erősebb sodrású, jelentős vízszint-ingadozással is jár.

Európa több nagyvárosában már évek óta sikeresen működnek hasonló létesítmények. A nemzetközi példák alapján két alapvető modell terjedt el: 

  • a közvetlenül a folyó vizét használó fürdőhelyek, 
  • illetve a folyón úszó, medencével kialakított uszodák.

Az egyik legismertebb példa a koppenhágai Harbour Baths (Havnebad) rendszere. A dán fővárosban több helyszínen – például az Islands Brygge, a Fisketorvet vagy a Sluseholmen városrészben – alakítottak ki olyan fürdőhelyeket, ahol a látogatók közvetlenül a kikötő vizében úszhatnak.  A területeket stégekkel és úszóplatformokkal választották le, a vízminőséget pedig folyamatosan ellenőrzik.Hasonló megoldás működik Aarhusban is, ahol a kikötő vizére épülő úszókomplexum több medencével, 50 méteres úszópályával és szaunákkal várja a látogatókat.  Odensében szintén a kikötői fürdőzés koncepciójára épülő létesítmény üzemel, bár ott nem minden medence kapcsolódik közvetlenül a természetes vízfelülethez.

A másik modell szerint a folyó csupán helyszínként szolgál, a fürdőzők pedig egy medencében úsznak. Erre a legismertebb példa Bécsben található. A Duna-csatornán horgonyzó Badeschiff egy úszó hajótestre épített medence, amely nyaranta a város egyik legnépszerűbb találkozóhelye. 

Budapest számára jelenleg inkább a koppenhágai modell tűnik követendő példának. A Valyo és a fővárosi szereplők elképzelései szerint a Margit-sziget térségében olyan ellenőrzött, a Dunából leválasztott fürdőterületek jöhetnek létre, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a folyóval.  

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BGYH

Nem arra készül a főváros, amire sokan számítottak: kiderült, mi épülhet a Dunán

A fővárosban napokon belül tárgyalhatják az első folyami uszoda megvalósítását. Ha minden a tervek szerint halad, a Margit-sziget közelében Európa nagyvárosaihoz hasonló, ellenőrzött folyami fürdőhely jöhet létre.
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