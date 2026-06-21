Deviza
EUR/HUF351,74 0% USD/HUF306,56 0% GBP/HUF406,83 +0,28% CHF/HUF380,95 +0,27% PLN/HUF82,59 0% RON/HUF67,11 0% CZK/HUF14,53 0% EUR/HUF351,74 0% USD/HUF306,56 0% GBP/HUF406,83 +0,28% CHF/HUF380,95 +0,27% PLN/HUF82,59 0% RON/HUF67,11 0% CZK/HUF14,53 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NASA
SpaceX
holdmisszió
IPO
tőzsdei bevezetés
Artemis
Wall Street

Elon Musk egyeduralma a SpaceX felett a NASA legnagyobb lehetősége lehet, vagy legnagyobb bukása – a Hold felé vezető út most már a Wall Streeten halad át

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A SpaceX tőzsdei bevezetése nemcsak Elon Musk és a befektetők történelmi pillanata, hanem a NASA számára is új korszak kezdete lehet. Az amerikai űrügynökség egyik legfontosabb partnere óriási tőkéhez jutott, ami felgyorsíthatja a Hold-programot és a Starship fejlesztését. Csakhogy ezzel a NASA kitettsége is nő: az amerikai űrprogram jövője mostantól még erősebben függ Musk döntéseitől, a SpaceX teljesítményétől és a Wall Street türelmétől.
Gergely Máté
2026.06.21, 08:08
Frissítve: 2026.06.21, 09:10

A SpaceX tőzsdei bevezetése nemcsak Elon Musk és a befektetők számára történelmi pillanat, hanem a NASA-nak is új helyzetet teremt. Az amerikai űrügynökség egyik legfontosabb partnere óriási tőkéhez jutott, ami felgyorsíthatja a Hold-programot és az emberes űrrepülés új korszakát. Ugyanakkor a NASA kitettsége is nő: mostantól egy tőzsdei nyomás alatt működő, erősen Musk-központú vállalatra támaszkodik az amerikai űrprogram több kritikus pontján.

Elon Musk egyeduralma a SpaceX felett a NASA legnagyobb lehetősége lehet, vagy legnagyobb bukása – a Hold felé vezető út most már a Wall Streeten halad át
Elon Musk egyeduralma a SpaceX felett a NASA legnagyobb lehetősége lehet, vagy legnagyobb bukása – a Hold felé vezető út most már a Wall Streeten halad át / Fotó: Shutterstock AI

Történelmi tőzsdei bevezetést hajtott végre a SpaceX: Elon Musk űripari vállalata 75 milliárd dollárt vont be az IPO során, a részvényeket 135 dolláros áron értékesítették, a cég értékelése pedig 1,77 ezermilliárd dollárra ugrott. A részvények a Nasdaqon kezdtek kereskedni, az első piaci reakció pedig azt mutatta, hogy a befektetők nem egyszerű rakétavállalatként, hanem az űripar, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb jövőbeli nyerteseként árazzák a SpaceX-et.

Ez Elon Musk számára hatalmas siker, de közel sem klasszikus értelemben vett kontrollvesztés. A SpaceX tőzsdére ment, de nem lett átlagos tőzsdei nagyvállalat: 

Musk továbbra is kiemelt befolyással rendelkezik, a vállalatirányítási struktúra pedig erősen védi az alapítói kontrollt. 

Ez a befektetőknek egyszerre lehet vonzó és kockázatos. Vonzó, mert a SpaceX értéktörténete szinte elválaszthatatlan Musk kockázatvállaló, agresszív fejlesztési logikájától. Kockázatos, mert ugyanebből következik, hogy a cég sorsa továbbra is szokatlanul nagy mértékben függ egyetlen embertől.

A tőzsdei bevezetés azt is megmutatta, hogy a SpaceX már messze nem csak rakétacég. A társaság bevételének meghatározó részét a Starlink műholdas internetszolgáltatás adja, miközben a vállalati történetbe egyre erősebben beépül a mesterséges intelligencia is. A tőzsdei dokumentumok alapján a cég 2025-ben 18,67 milliárd dolláros árbevételt ért el, de 4,94 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el. A Starlink erős növekedése tehát egyelőre együtt él a hatalmas fejlesztési és AI-kiadásokkal.

Mit jelent a SpaceX tőzsdei sikere a NASA-ra nézve?

A NASA szempontjából a SpaceX tőzsdei belépése azért különösen fontos, mert a két szervezet kapcsolata már rég nem egyetlen szerződésről szól. A SpaceX szállít asztronautákat a Nemzetközi Űrállomásra a Crew Dragon rendszerrel, részt vesz a teherszállításban, kulcsszereplője az Artemis-program holdraszálló rendszerének, és a NASA vele kötött szerződést az ISS későbbi irányított megsemmisítéséhez szükséges amerikai deorbit jármű fejlesztésére is.

Vagyis a NASA nem egy távoli technológiai partnerre figyel, hanem arra a vállalatra, melytől az amerikai emberes űrrepülés több kritikus eleme függ. A SpaceX sikeres tőzsdei bevezetése ezért első ránézésre kifejezetten jó hír az űrügynökségnek. A cég sokkal több tőkéhez jutott, mint amennyit hagyományos állami szerződéses rendszerben rövid idő alatt be lehetne csatornázni. Ez a pénz gyorsíthatja a Starship fejlesztését, az indítási infrastruktúra bővítését, a hajtóműgyártást, a tesztprogramokat és a Starlinken keresztül a folyamatos bevételtermelést.

A NASA számára ez azért lehet óriási nyereség, mert az ügynökség évek óta abba az irányba mozdult el, hogy nem mindent maga fejleszt és birtokol, hanem szolgáltatást vásárol piaci szereplőktől. A Commercial Crew Program lényege is ez volt: az amerikai állam nem egyedül építi meg az emberes űrhajót, hanem magáncégekkel fejlesztet, majd tanúsított szolgáltatást vesz igénybe. 

A SpaceX ebben a modellben eddig látványosan jobban teljesített, mint a Boeing Starliner-programja, és a Crew Dragon mára az amerikai ISS-hozzáférés alapvető eszközévé vált.

Ha a tőzsdei pénz valóban gyorsítja a SpaceX mérnöki kapacitásait, az a NASA-nak alacsonyabb költséget, nagyobb indítási rugalmasságot és gyorsabb technológiai fejlődést jelenthet. A legnagyobb lehetőség a Starshipben van. Ha a rendszer működőképessé válik, nemcsak a Hold-programot alakíthatja át, hanem az egész űrlogisztikát: nagy tömegű rakományok, holdfelszíni infrastruktúra, tudományos eszközök és későbbi Mars-előkészítő rendszerek kerülhetnek olyan pályára, melyről a NASA korábban legfeljebb rendkívül drága, ritka küldetésekben gondolkodhatott.

A másik előny az átláthatóság. A magánkézben lévő SpaceX pénzügyeiről korábban csak korlátozott információ állt rendelkezésre. Tőzsdei cégként viszont a vállalatnak rendszeresen adatokat kell közölnie a befektetők és a piac felé. Ez a NASA-nak és a Kongresszusnak is jobb képet adhat arról, mennyire stabil az a beszállító, melyre az amerikai űrprogram ilyen nagy része épül.

Van ebben azért buktató

A történet másik oldala viszont jóval kényelmetlenebb. A NASA egyik legfontosabb partnere mostantól tőzsdei vállalat, vagyis a mérnöki és biztonsági logika mellé belép a részvényesi elvárás, az árfolyamnyomás és a negyedéves teljesítmény kényszere. A NASA számára a legfontosabb szempont az, hogy egy rendszer biztonságos, tanúsítható és megbízható legyen. A tőzsde ezzel szemben növekedést, sztorit, skálázást és látványos jövőképet vár.

Ez nem jelenti azt, hogy a SpaceX holnaptól felelőtlenebbül működik, de megváltozik a nyomás szerkezete. Egy túl magas értékelésű vállalatnál minden csúszás, robbanás, sikertelen teszt vagy dráguló fejlesztés azonnal piaci eseménnyé válhat. Ez különösen a Starship esetében érzékeny, mert a NASA Artemis-programja éppen erre a rendszerre épít a Holdra való visszatérés egyik kulcselemeként.

A NASA főfelügyelői hivatala korábban már jelezte, hogy a holdraszálló programban a SpaceX és a Blue Origin is csúszásokkal, technikai nehézségekkel és integrációs kockázatokkal küzd. 

A Starship esetében különösen nagy feladat az űrbeli kriogén üzemanyag-átfejtés, melyre a holdraszálló változatnak szüksége lesz. Egyetlen holdraszálló Starship feltöltéséhez több tankerindításra lehet szükség alacsony Föld körüli pályán, ilyen léptékű műveletet pedig még nem hajtottak végre.

Ez az a pont, ahol a SpaceX tőzsdei sikere egyszerre lehet a NASA mentőöve és kockázati tényezője. 

  • Ha a friss tőke és a befektetői lendület felgyorsítja a fejlesztést, az amerikai Hold-program nyerhet. 
  • Ha viszont a tőzsdei elvárások túl gyors teljesítést, túl agresszív ütemet vagy túl sok párhuzamos nagy projektet kényszerítenek ki, akkor a NASA egy olyan partnerre támaszkodik, melynek figyelme megoszlik a rakéták, a Starlink, az AI, a tőkepiac és Musk egyéb üzleti ambíciói között.

A függőség így válik a legnagyobb stratégiai kérdéssé. A NASA számára a SpaceX eddigi sikere részben azért volt értékes, mert letörte a költségeket és versenyt vitt az amerikai űriparba. Most viszont éppen a siker miatt koncentrálódik túl sok kritikus képesség egyetlen cégnél. Ha a SpaceX gyorsít, a NASA gyorsíthat vele. Ha a SpaceX késik, a NASA is késik. Ha a SpaceX pénzügyi, technikai vagy politikai konfliktusba kerül, annak már nem csak vállalati, hanem nemzeti űrstratégiai következménye lehet.

A tőzsdei bevezetés ezért nem egyszerűen jó vagy rossz hír a NASA-nak. Sokkal inkább erősítő hatású esemény: felerősíti mindazt, ami a SpaceX-ben eddig is ígéretes volt, és felerősíti mindazt, ami eddig is veszélyesnek tűnt. Több pénz, nagyobb ipari skála, gyorsabb fejlesztés és erősebb Starship-program jöhet. De vele együtt nagyobb részvénypiaci nyomás, nagyobb Musk-kitettség, nagyobb beszállítói koncentráció és keményebb biztonsági kérdések is.

Űrkutatás

Űrkutatás
115 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu