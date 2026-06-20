Görögország: piszkosul erős lehet az idei nyár, történelmi rekord közelében a turizmus bevétele

Dacol a kihívásokkal egyelőre a turizmus Görögországban, ahol áprilisban a turisztikai bevételek meghaladták az 1,1 milliárd eurót, ami 9,5 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, írja a román Economedia.

Görögország: piszkosul pörög a turizmus, történelmi rekord közelében az ágazat bevétele Fotó: Georgios Tsichlis / Shutterstock

A görög központi bank legfrissebb adatai szerint 2026 első hónapjaiban tapasztalható pozitív bevételi pálya a görög turizmus téli sikerét tükrözi. A mediterrán orszg Görögország új rekordokat döntött 2025-ben a turisták számában és a bevételekben.

Ez már a harmadik egymást követő év rekordértékekkel

– mondta Olga Kefalogianni görög turisztikai miniszter. A görög központi bank közleménye szerint a turisták száma 5,6 százalékkal, 37,981 millióra nőtt a 2024-es 35,951 millióhoz képest, megjegyezve, hogy az előzetes adatok nem tartalmazzák a tengerjáró hajók utasait.

A turisztikai bevételek 2025-ben elérték a 23,6 milliárd eurót, ami több mint kilenc százalékos növekedést jelent a 2024-es 21,6 milliárd euróhoz képest.

Az előzetes adatok arra utalnak, hogy 2026 is „jó év” lesz – mondta Olga Kefalogianni.

Görögország 2023-ban látványos visszatérést mutatott fel, mint nemzetközi turisztikai célpont, és azóta is felfelé ívelő tendenciát mutat. A turizmus Görögország GDP-jének több mint egynegyedét teszi ki, és közel kétmillió görög megélhetését biztosítja.

Tavaly a magyarok is szép számmal látogattak el a mediterrán országba, 2024-hez képest 10 százalékos növekedést mértek.