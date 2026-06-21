A ChatGPT leigazolta az egyik legnagyobb AI-feltalálót: egyenesen a Google-től érkezik Noam Shazeer, aki lefektette a mai mesterséges intelligencia alapjait – az OpenAI nagy dobásra készülhet
A mesterséges intelligencia iparágában ritkán kelt akkora visszhangot egy személyi változás, mint amikor egy technológiai vállalat megszerzi egy rivális kulcsemberét. Ezúttal azonban nem egy átlagos vezetőről van szó: az OpenAI-hoz igazol Noam Shazeer, a Gemini egyik vezető fejlesztője, aki a modern mesterséges intelligencia alapjait lefektető kutatók közé tartozik. A lépés önmagában is figyelemre méltó, de még érdekesebbé teszi, hogy Shazeer korábban a Google egyik legfontosabb MI-szakembere volt, akit a vállalat tavaly még milliárdos nagyságrendű megállapodással csábított vissza.
Noam Shazeer neve a szélesebb közönség számára kevésbé ismert, mint Sam Altmané vagy Elon Muské, a mesterséges intelligencia világában azonban régóta az egyik legnagyobb tekintélynek számít. A kétezres évek elején csatlakozott a Google-höz, ahol éveken keresztül a keresőmotor és a nyelvi modellek fejlesztésén dolgozott.
Igazi jelentőségét azonban a 2017-ben publikált Attention Is All You Need című tanulmány adja, melyet ma már a generatív mesterséges intelligencia korszakának egyik legfontosabb mérföldköveként tartanak számon. A kutatás vezette be a Transformer architektúrát, melyre később a ChatGPT, a Gemini, a Claude és gyakorlatilag az összes modern nagy nyelvi modell épült.
A szakmai közösségben Shazeert a Transformer egyik kulcsfontosságú megalkotójaként tartják számon. Az általa kidolgozott megoldások nélkül valószínűleg ma nem léteznének azok a chatbotok és mesterségesintelligencia-rendszerek, melyek néhány év alatt teljes iparágakat alakítottak át.
Noam Shazeer nem először hagyja ott a Google-t
Shazeer korábban már egyszer hátat fordított a Google-nek. A vállalatnál Daniel De Freitasszal közösen fejlesztette a Meena nevű chatbotot, mely sok szempontból megelőzte korát. A Google azonban akkor még nem akarta széles körben piacra dobni a technológiát, ezért Shazeer és társa 2021-ben távozott, és megalapították a Character.AI-t.
A startup rövid idő alatt az egyik leggyorsabban növekvő mesterségesintelligencia-vállalkozássá vált. A Character.AI sikere végül arra késztette a Google-t, hogy tavaly mintegy 2,7 milliárd dolláros (közel 950 milliárd forintos) megállapodással megszerezze a technológia használati jogait, és visszahozza Shazeert a vállalathoz. Ekkor került a Gemini fejlesztésének élvonalába, ahol a Google válaszát építette a ChatGPT-re.
A mostani váltás azért különösen érdekes, mert a Gemini és a ChatGPT közötti verseny már régóta nem pusztán technológiai kérdés. A Google stratégiája elsősorban arra épül, hogy a mesterséges intelligenciát beágyazza meglévő ökoszisztémájába.
- A Gemini ma már szorosan kapcsolódik a keresőhöz, az Androidhoz, a Workspace-alkalmazásokhoz és a vállalat felhőszolgáltatásaihoz.
- Az OpenAI ezzel szemben egyetlen termékből épített globális platformot. A ChatGPT önálló szolgáltatásként indult, majd fokozatosan fejlesztői ökoszisztémává, üzleti platformmá és egyre inkább digitális asszisztenssé vált.
A két cég közötti különbséget jól mutatja, hogy miközben a Google a világ egyik legerősebb technológiai infrastruktúrájával rendelkezik, addig az OpenAI az elmúlt években a piac ritmusát diktáló szereplővé vált. A legtöbb új funkció, trend és felhasználói innováció továbbra is a ChatGPT körül jelenik meg először.
Miért megy át valaki a Geminitől a ChatGPT-hez?
A válasz részben Shazeer korábbi döntéseiben keresendő. Pályafutása során többször is olyan helyzetbe került, amikor a kutatási eredmények gyorsabb piaci hasznosítását szorgalmazta. A Character.AI létrehozása mögött is az a felismerés állt, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében már nem elég a laboratóriumi kutatás, a technológiát gyorsan el kell juttatni a felhasználókhoz.
Az OpenAI pontosan ezt a modellt képviseli. A vállalat az elmúlt években rendkívül gyors ütemben vezette be új szolgáltatásait, legyen szó a multimodális képességekről, az ügynökrendszerekről vagy az automatizált munkafolyamatokról.
Nem véletlen, hogy Sam Altman külön is reagált az átigazolás hírére.
Az OpenAI vezérigazgatója szerint Shazeer azon kevés szakemberek közé tartozik, akikkel már a kezdetektől szeretett volna együtt dolgozni.
A mesterséges intelligencia versenyében egyre inkább a legjobb szakemberek megszerzése vált a stratégiai előny egyik legfontosabb forrásává. A modellek közötti különbségek folyamatosan csökkennek, miközben a valódi áttöréseket továbbra is néhány kiemelkedő kutató és mérnök munkája hozza.
Shazeer érkezése ezért könnyen jelezheti, hogy az OpenAI már a következő fejlesztési ciklusra készül. A vállalat az elmúlt hónapokban egyre többször beszélt fejlettebb autonóm rendszerekről, összetettebb ügynökökről és az általános mesterséges intelligencia felé vezető új lépésekről.
Ebben a versenyben egy olyan szakember megszerzése, aki a Transformer egyik megalkotója volt, jóval többet jelent egyszerű munkaerőpiaci mozgásnál. A Google tavaly még közel ezermilliárd forintnyi összeget mozgósított azért, hogy visszaszerezze. Most az OpenAI lesz az a vállalat, mely a tudását a saját következő generációs rendszereinek fejlesztésére használhatja fel.