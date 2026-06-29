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Közel-Kelet
iráni konfliktus
kibertámadás
iráni háború
Izrael
Egyesült Államok
Irán

A kibertérben nincs béketárgyalás: Irán brutális szintre emelte támadásait – ezek az országok vannak a legnagyobb veszélyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába a béketárgyalások, a kibertérben dúl a háború. Irán idén júniusban háromszor annyi kibertámadást hajtott végre izraeli célpontok ellen, mint egy évvel korábban.
VG
2026.06.29, 18:25

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael idei iráni offenzívájának megindítása óta jelentősen megemelkedett az Izrael elleni iráni kibertámadások száma – árulta el hétfőn egy magas rangú izraeli biztonsági tisztviselő.

Irán, Izrael, kibertámadás Közel-Kelet, iráni háború, iráni konfliktus
Hiába a béketárgyalások, Irán a kibertérben nem lassít / Fotó: Shutterstock

Josszi Karadi, az Izraeli Nemzeti Kiberigazgatóság főigazgatója a Die Welt című német lapnak elmondta, hogy 2025 júniusában, az Izrael Irán elleni katonai műveleteinek időszakában az izraeli hatóságok mintegy 1 600 ellenséges kibertámadási incidenst regisztráltak – írta a Reuters.

Egy évvel később ugyanezen hónapban, 2026 júniusában ez a szám megközelítőleg 4 800 esetre emelkedett.

„Egyes csoportok rendkívül felkészültek. Képesek vagyunk kezelni ezeket a fenyegetéseket, de komolyan kell vennünk őket. A hagyományos hadviseléssel ellentétben a kibertérben nincs tűzszünet” – idézte Karadit a Die Welt.

A főigazgató szerint a támadások Izrael kritikus infrastruktúrájának rendszereit, központi szervezeteket, kis- és középvállalkozásokat, valamint a lakosságot vették célba. A kisebb célpontok között ügyvédi irodákat és könyvelőcégeket is említett.

„Eddig – és remélhetőleg ez így is marad – sikerült elhárítanunk a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat” – mondta. Hozzátette, hogy a könnyebben feltörhető vállalatok esetében a támadók gyakran teljesen törölték a számítógépes rendszereket, ugyanakkor konkrét cégeket nem nevezett meg.

Irán következetesen tagadja, hogy más országok ellen kibertámadásokat hajtana végre, miközben rendszeresen beszámol arról, hogy saját rendszereit támadások érik.

Újabb reménysugár a Közel-Keleten: visszaülhet a tárgyalóasztalhoz Amerika és Irán, de az olaj nem bízik a békében

Az Egyesült Államok és Irán újra tárgyalóasztalhoz ülhet, miután a felek megállapodtak a harci cselekmények felfüggesztéséről a Perzsa-öböl térségében, valamint a Hormuzi-szorossal kapcsolatos viták folytatásáról. A fejlemény újabb esélyt adhat a június 17-én létrejött ideiglenes békemegállapodás megmentésére, amely az elmúlt napok kölcsönös támadásai miatt ismét veszélybe került.

Amerikai tisztviselők szerint a felek egyelőre beszüntetik a katonai műveleteket, miközben folytatódnak a technikai egyeztetések a 14 pontos egyetértési nyilatkozat valamennyi eleméről – írja a Reuters. A megállapodás egyik legfontosabb célja, hogy ismét biztosítsa a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Az Axios értesülése szerint a következő tárgyalási fordulót kedden Katarban tarthatják.

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