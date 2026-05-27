Százezer forintos iskolakezdési támogatás jöhet – júniusban érkezhetnek a részletek

A frissen közzétett, 1169/2026. (V. 26.) számú határozat szerint a kabinet az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve támogatná egy olyan rendszer kialakítását, amely enyhítené az iskolakezdés jelentős pénzügyi terheit a családok számára – írja az Origo. A dokumentum alapján a pénzügyminiszter feladata lesz, hogy az oktatási és gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi tárcákkal közösen kidolgozza az iskolakezdési támogatási rendszer részleteit.

Június 15-ig kell elkészülni a támogatási javaslattal

A tervezetet 2026. június 15-ig kell a kormány elé terjeszteni.

Ez azt jelenti, hogy várhatóan már néhány héten belül kiderülhet:

kik jogosultak a támogatásra,

milyen formában érkezik a pénz,

hogyan történik majd az igénylés és az elszámolás,

illetve szükség lesz-e valamilyen feltétel teljesítésére.

A jelenlegi információk alapján továbbra sem egyértelmű, hogy a támogatás alanyi jogon járna-e minden iskolás gyermek után, vagy csak bizonyos családok részesülhetnek benne.

A korábbi elképzelések szerint a támogatást elsősorban a rászoruló családok kapnák. A Tisza Párt kampányígérete alapján 2026 augusztusától mintegy 700 ezer nehéz helyzetben élő család részesülhetne a 100 ezer forintos segítségben. Ez a számítások szerint körülbelül 70 milliárd forintos költségvetési kiadást jelentene, amelyhez még további adminisztratív és lebonyolítási költségek is társulhatnak – hívja fel a figyelmet cikkében a lap.

Egyelőre az sem dőlt el, pontosan milyen módon jutna el az összeg az érintettekhez. A lehetőségek között szerepelhet:

közvetlen pénzbeli utalás,

tanszervásárlásra felhasználható utalvány

vagy más célzott támogatási forma.

A párt nyilvánosságra hozott tervei alapján úgy tűnik, hogy az összeg nem gyermekenként, hanem családonként járna, de pontosabban majd csak a június 15-i határidő környékén láthatunk majd.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a 2024–2025-ös tanévben mintegy 715 ezer általános iskolás diák tanult nappali rendszerben Magyarországon. A középfokú oktatásban – gimnáziumokban, technikumokban és szakképző intézményekben – további 548 ezer tanuló vett részt az oktatásban.

