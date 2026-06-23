Putyin tehetetlen: a szeme láttára omlik össze a Gazprom, majdnem húsz éve nem történt ilyen – Kína árulását már nem bírták ki az oroszok

A Gazprom részvényei hétfőn először estek 100 rubel alá 2009 óta – írta a Reuters . A moszkvai tőzsde adatai szerint a papírok napközben 99,9 rubelen is jártak, majd 100,65 rubelen zártak, ami 3,67 százalékos napi visszaesést jelentett. Az elmúlt egy évben az orosz vállalat árfolyama mintegy ötödével csökkent, a társaság piaci értéke pedig 2,382 ezermilliárd rubelre, vagyis nagyjából 32 milliárd dollárra olvadt.

Foghatja a fejét az orosz elnök, rég állt ilyen rosszul a Gazprom / Fotó: AFP

Ez különösen fájó lehet Moszkvában, hiszen a Gazprom vezetése még 2008-ban arról beszélt, hogy a vállalat egy napon eléri az ezermilliárd dolláros piaci értéket. Ehhez képest ma a cég ennek alig néhány százalékát éri.

Európa elveszett, Kína nem lett megmentő

A Gazprom mélyrepülésének több oka van, de a legfontosabb egyértelműen Európa elvesztése. Az ukrajnai háború után az európai országok fokozatosan hátat fordítottak az orosz energiának, így a vállalat elveszítette legfontosabb exportpiacát.

Az orosz vezetés sokáig abban reménykedett, hogy Kína átveszi az európai vásárlók helyét, ez azonban nem történt meg. A befektetőket különösen érzékenyen érintette, hogy Oroszországnak továbbra sem sikerült megállapodnia Pekinggel egy új gázvezeték-projektről és az ahhoz kapcsolódó gázszállításokról. A Reuters szerint ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a Gazprom részvényei hónapok óta folyamatos nyomás alatt állnak.

A helyzetet tovább rontotta az olajárak csökkenése, amelyet az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások előrehaladása idézett elő, valamint az is, hogy a Gazprom az elmúlt években nem fizetett osztalékot részvényeseinek. A hangulatot az sem javította, hogy múlt héten ukrán dróntámadás érte a Gazprom Neft egyik moszkvai finomítóját.

Az orosz elnök hirtelen újra Európát emlegeti

A Gazprom bajait látva talán már nem is olyan meglepő, hogy az elmúlt időszakban maga Vlagyimir Putyin kezdte egyre gyakrabban felvetni az orosz gáz európai visszatérésének lehetőségét.

Az orosz elnök nemrég arról beszélt, hogy Oroszország kész lenne ismét jelentős mennyiségű földgázt szállítani Európának, és szerinte ezzel az európai fogyasztók is jól járnának. A felvetés sokakat meglepett, hiszen az Európai Unió éppen az orosz energiahordozóktól való leválást gyorsítja.