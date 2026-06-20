Az eredeti tervekkel szemben mégsem nyújta be jövő héten a parlamentnek a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló jogszabálytervezetet a Tisza Párt – erről beszélt az RTL Klubnak Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter visszakozott: mégsem nyújtják be jövő héten a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő a halasztást azzal indokolta, nagyon sok észrevételt kaptak és szeretnék társadalmi vitára bocsátani tervezetet, mielőtt a parlament megtárgyalja.

Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal

– mondta.

A mai nyilatkozata ugyanakko meglepő annak fényében, hogy Magyar Péter még pár napja is arról posztolt, hogy jövő héten kerül a parlament elé a jogszabálytervezet. "A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta szerdai Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Görög Márta igazságügyi miniszter májusban arról beszélt, hogy a hivatal jogi környezetét a Miniszterelnökséggel és Belügyminisztériummal közösen fogják kialakítani. A hivatal az Országgyűlés alá tartozik majd, elnökét kétharmados többséggel választják meg.



