Molnár Zsolt letartóztatását kezdeményezi az ügyészség

Az óbudai korrupciós botrány miatti nyomozás folytatódik. Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot kedden előállították. Az ügy előzményei 2024-be nyúlnak vissza.
VG
2026.06.02, 18:47
Frissítve: 2026.06.02, 19:43

Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. Védőügyvédje, Bajáky Tamás a 24.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnár Zsoltot, aki mindent tagad, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő / Fotó: Kuklis István / Délmagyarország

Sajtóhírek szerint Molnár Zsolt letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság.

Az Index arról számolt be, hogy előállították Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert és Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt a keddi, több önkormányzatot érintő ügyészségi akcióban. Az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek a portál szerint. Az előállítások összefüggésben lehetnek a Központi Nyomozó Főügyészség keddi nagyszabású akciójával. Az ügyészség korábban közölte, hogy az óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó nyomozásban több helyszínen – köztük önkormányzatoknál – tartottak kutatásokat és lefoglalásokat, valamint több személy őrizetbevételéről és előállításáról is döntöttek.

A II. kerületi önkormányzat az Indexnek megerősítette, hogy kedden reggel a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban is nyomozati cselekményeket végeztek. Hozzátették, hogy a polgármester és a hivatal „mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel”, és valamennyi kért iratot a hatóságok rendelkezésére bocsátották. A nyomozati cselekmények okáról a Központi Nyomozó Főügyészség nem tájékoztatott.

Az ügy előzménye, hogy még 2024-ben, a DK-s Kiss Lászlót és több III. kerületi politikust feldobó titokzatos bűntárs feljelentése adott lendületet a nyomozó hatóságnak az óbudai korrupciós ügyben – többek között ez is kiderül a Magyar Nemzet birtokában lévő nyomozati iratokból.

Korábban beszámoltunk róla, hogy összehangolt akciót hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós ügyben több helyszínen, köztük Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál. Kiss László polgármestert másnap őrizetbe vették, és kihallgatták, ezután indítványozták ellene a kényszerintézkedést, majd letartóztatták a korrupciós botrány miatt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
