Vitézy Dávid pontot tett az ügy végére: szántóföld közepén nem lesz több lakópark, se támogatás

A kormány szakít az előző években jellemző várospolitikai gyakorlattal és ezentúl csak urbanisztikailag is átgondolt helyszíneken támogatja a lakásépítéseket. Vitézy Dávid szerint nem folytatják azt a rendszert, amely tömegközlekedés nélküli, szántóföldi vagy alkalmatlan városszéli területeken lehetővé tette lakóparkok kiemelt állami támogatását.
2026.06.02, 19:21
Frissítve: 2026.06.02, 19:33

A kormány új lakáspolitikája urbanisztikai szempontokat is érvényesít, és nem követi az előző kabinet gyakorlatát az építkezések támogatásában  – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót.

Vitézy Dávid szerint a kormány új lakáspolitikája urbanisztikai szempontokat is érvényesít /  Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Vitézy hangsúlyozta, hogy nem folytatják azt a típusú várospolitikai átgondolatlanságot, amikor valaki tömegközlekedéssel nem ellátott helyekre, szántóföldekre vagy városszéli alkalmatlan területekre ledob egy lakóparkot, és azt a kormány azonnal kiemeli és támogatja. Az Orbán-kormány idején kiadott kiemelő rendeletek összesen 4200 ingatlant érintettek.

Ezek átfogó felülvizsgálata jelenleg is zajlik a Belügyminisztériumban. A minisztérium elsősorban azokra az esetekre koncentrál, ahol a projektek eljutottak az építési engedélyig, de az építkezés még nem kezdődött el. „Ezekben az esetekben meg kell nézni, hogy a kiemelés szabályos volt-e, találkozik-e a kormányzati célokkal, szükséges-e korrigálni. Itt sokkal nehezebb a helyzet, mert ahol az építési engedélyig eljutott a projekt, ott a kiemeltség már elérte a célját” – fogalmazott Vitézy.

Ezt kell tudni a fix 3 százalékos hitelről

Az Otthon Start program egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben, és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.

Az ingatlan értékének felső határa lakás esetében 100 millió, háznál, tanyánál 150 millió forint. Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség, valamint más hitelprogrammal, például CSOK-kal együtt is fel lehet venni. Igényelheti mindenki, akinek nincs ingatlana, illetve azok is élhetnek  a lehetőséggel, akiknek nincs 50 százalékot meghaladó tulajdonrészük lakóingatlanban.

Lakhatási válság: durván beavatkozik a kormány, akár duplájára is nőhet a spanyolországi ingatlanok ára

Spanyolországban komoly lakhatási válság alakult ki az elmúlt években. A spanyol kormány most egy új javaslattal segítene a helyzeten: 100 százalékos adót vetne ki az ingatlanvásárlók egy körére. Kérdés, hogy a törvénytervezet átmegy-e a parlamenten, s ha igen, akkor a spanyolországi lakhatási válság valóban enyhül-e.

