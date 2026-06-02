Most lett elege Amerikának Trumpból, ezt a húzását már nem nézik el neki – sorra mennek a bíróságra az államok, annyi lehet a keresztes háborúnak
New York állam vezetésével hét amerikai tagállam indított pert kedden Donald Trump kormánya ellen, amiért visszavonta egy New York partjainál fekvő jelentős tengeri szélerőműpark bérletét, cserébe azért, hogy a tulajdonosa vállalja, hogy inkább fosszilisenergia-projektekbe fektet be.
A Reuters beszámolója szerint a washingtoni szövetségi bíróságon benyújtott kereset az Egyesült Államok belügyminisztériumának március 23-i döntését támadja, amelynek értelmében visszavonták a francia TotalEnergies egyik leányvállalatának bérleti jogát, visszatérítettek a vállalatnak 795 millió dollárt, valamint kötelezettségvállalást kértek tőle arra, hogy az Egyesült Államokban nem fejleszt új tengeri szélerőműprojekteket. A TotalEnergies ezenkívül azt is vállalta, hogy közel 1 milliárd dollárt fordít egy texasi LNG-üzemre, valamint amerikai olaj- és földgázkitermelési beruházásokra.
A megállapodás új mozzanat a kormányzat széles körű törekvéseiben, amelyek célja az amerikai tengeri szélerőmű-fejlesztések leállítása. Donald Trump elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a tengeri szélerőműveket csúnyának és költségesnek tartja. Kormányzata a hazai fosszilisenergia-termelés növelésére törekszik, és megszüntette a zöldenergia-fejlesztéseket támogató törekvéseket.
Felsorakoztak az államok az elnökkel szemben
A felperes államok szerint az Attentive Energy néven ismert projekt elegendő villamos energiát termelt volna ahhoz, hogy 1,3 millió háztartást lásson el New York és New Jersey államban. Mindkét állam a tengeri szélerőmű-fejlesztésekre támaszkodik a gyorsan növekvő energiaigény kielégítése, valamint az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.
New York mellett a pert indító államok között szerepel New Jersey, Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island és Vermont is. A kereset szerint az államok azt állítják, hogy a kormányzat nem tartotta be a megfelelő közigazgatási eljárásokat, és jogellenesen használt fel egy olyan állami alapot, amelyet jogviták rendezésére tartanak fenn, annak ellenére, hogy a felek között nem folyt peres eljárás.
„Ez a fizess, hogy ne vegyél részt konstrukció, amelynek célja egy külföldi vállalat rábírása arra, hogy lemondjon az Amerikai Egyesült Államokban tervezett tengeri szélerőműprojektjeiről az olaj- és gázkitermelés javára, felháborító visszaélés a közpénzekkel. Károsan érinti azt a képességünket, hogy kielégítsük energiaigényünket, jól fizető munkahelyeket teremtsünk, erősítsük Amerika energiafüggetlenségét, miközben csökkentjük a kibocsátásokat” – közölte Kathy Hochul, New York állam kormányzója.
Trump inkább fizet, csak ne lássa megépülni a tenger menti szélerőműparkokat – és még nyer is a bolton
A francia TotalEnergies közel egymilliárd dollárt kaphat a washingtoni adminisztrációval kötendő egyezség alapján, hogy elálljon két, keleti part menti szélerőműparkjának megépítésétől, s eleget tegyen Donald Trump óhajának. A területhasználatot egy 2022-es aukción elnyerő energiavállalat a The New York Times értesülései szerint 928 millió dollárra tehet szert, 27 millióval kevesebbre, mint amennyit a koncessziókért konzorciumi tagként és projektvezetőként 2022-ben kifizetett.
Azaz a Trump-kormányzat még nyerhet is a bolton, bár az már az elnök számára önmagában nyereség, ha nem látja megépülni ezeket a monstrumokat. Igaz, nem is látná, hiszen azok a parttól 30-60 kilométerre lennének az Atlanti-óceánban.