Brüsszel bekeményített: kilenc országot szólított fel a határellenőrzések megszüntetésére
Az Európai Bizottság véleményt adott ki Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország belső határellenőrzési gyakorlatáról. Az uniós jog lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy kivételes esetekben ideiglenesen visszaállítsák a belső határellenőrzést, ugyanakkor 12 hónapot meghaladó fennállás esetén kötelezi a bizottságot arra, hogy értékelje az intézkedések szükségességét és arányosságát.
Az EB elismeri, hogy az érintett tagállamok valódi és jogos aggályokra reagálva – biztonsági fenyegetések és a migrációs helyzet miatt – éltek ezzel a lehetőséggel.
Ugyanakkor hangsúlyozta: a belső határellenőrzés elkerülhetetlenül kihat a szomszédos tagállamokra is, ezért kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek a határon átkelők és a határ menti közösségek terheinek csökkentésére.
Az uniós testület schengeni koordinátorának közvetítésével folytatott párbeszéd már eddig is jelentősen csökkentette a várakozási időket, és javította az operatív koordinációt. A bizottság megállapításai szerint a legtöbb tagállam már ma is alkalmaz kockázatalapú, nem szisztematikus ellenőrzési módszereket, amelyek jól helyettesíthetők lennének célzottabb alternatívákkal.
Más megoldást javasol az Európai Bizottság
Ilyen megoldás lehet a mobil rendőri ellenőrzés, a biometrikus azonosítás vagy a járműkövetési technológia, ezek a határforgalmat kevésbé zavarják, miközben hatékonyan szűrik ki a biztonsági kockázatokat. A bizottság a kilenc érintett tagállamnak azt javasolja, hogy dolgozzanak a belső határellenőrzés fokozatos megszüntetésén, és
teljeskörűen aknázzák ki a rendelkezésre álló alternatív intézkedéseket és a regionális együttműködés adta lehetőségeket.
A következő lépés az lesz, hogy Brüsszel konzultációt folytat az érintett tagállamokkal a vélemények gyakorlati megvalósításáról.
Az uniós intézkedések hátterét a schengeni jövő is alakítja: a migrációs és menekültügyi paktum hamarosan hatályba lép, ami várhatóan megerősíti az EU külső határainak védelmét, és hatékonyabb eszközöket biztosít a tagállamoknak a jogosulatlan mozgások kezelésére.
Emellett az idén áprilisban élesedett belépési-kilépési rendszer, illetve a jövőben bevezetendő Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) tovább javítja majd az unió külső határain átkelők nyomon követését.
Az EB hangsúlyozza: a schengeni övezet az EU belső piacának és gazdasági prosperitásának egyik alapköve: az áruk, a munkavállalók és a szolgáltatások akadálytalan áramlása különösen a határ menti régiók számára jelent komoly előnyt, miközben csökkenti az adminisztratív terheket és elősegíti a méretgazdaságosságot.