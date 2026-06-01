Új ország csatlakozhat az EU-hoz, faképnél hagyhatja az oroszokat: június 7-e sorsdöntő nap lesz – most nem Ukrajnára figyel Brüsszel

Örményország az elmúlt időszakban távolodik Oroszországtól, és ezúttal Örményország lett az Európai Unió és Oroszország közötti újabb ideológiai csata helyszíne. A Kreml abban bízik, hogy a júniusi választásokba való beavatkozással megállíthatja, vagy legalábbis lelassíthatja Jereván politikai függetlenedését – emelte ki terjedelmes írásában a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal.

Nikol Pasinjan, örmény miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (j). Örményország sorsdöntő választások elé néz. / Fotó: Alexander Kazakov / POOL / AFP

A bejegyzésben kiemelték, hogy Nikol Pasinján örmény miniszterelnök soha nem szólított fel a Moszkvával való szakításra, azonban nyíltan beszél a tisztességesebb kapcsolatok szükségességéről. A Kremlben ezt gyanakvással szemlélik. Április 1-jén, szerdán, Pasinján moszkvai látogatása során Vlagyimir Putyin nyilvánosan kijelentette, hogy Örményországnak választania kell az Európai Unió és Oroszország között.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Jereván EU-csatlakozási tervei különleges mérlegelést igényelnek, és Moszkva támogatni fog mindent, ami az örmény nép javát szolgálja. Azonban azonnal hozzátette, hogy észben kell tartani bizonyos körülményeket is. Putyin szerint ezek az Oroszországgal bonyolított, 7 milliárd dolláros kereskedelmi forgalom, valamint azok az előnyök, amelyeket Örményország az Eurázsiai Gazdasági Unióban viselt tagságából élvez. Az orosz elnök úgy véli, hogy Jerevánnak ebben az ügyben népszavazást kellene tartania.

Örményország választ

Az üzengetés időzítése nem véletlen, vasárnap ugyanis választásoka tartanak az országban. Június 7-én Örményország lakói arról döntenek, hogy adnak-e újabb kormányzati mandátumot Nikol Pasinján miniszterelnöknek és Polgári Szerződés nevű pártjának. A gyakorlatban azonban ennek a választásnak sokkal nagyobb a tétje.

„Ez lesz ugyanis az első olyan szavazás, amely a normalizáció és a stabilizáció, de facto a béke időszakának tekinthető körülmények között zajlik. Minden korábbi választás konfliktusos légkörben telt a Hegyi-Karabahért vívott harcok miatt. A választásokra egy olyan időszakban kerül sor, amikor Oroszország már nem a régió hegemónja, és a Kaukázusban megjelentek az amerikai érdekek” – idézte a Hrek Lengyelországból Facebook-olal Nerses Kopaljan örmény politológust, a Nevadai Egyetem oktatója.