Ezt már nem fogja kibírni a védett üzemanyagár: elszabadul az olajpokol, extrém drágulás közeleg – előre figyelmeztettek, mennyibe fog kerülni egyetlen hordó
Heteken belül rendkívül alacsony szintre eshetnek az olajkészletek az iráni háború szállítási akadályai miatt, ami meredek áremelkedést indíthat el a piacon – erre figyelmeztetett az Exxon Mobil egyik vezetője. Neil Chapman, az amerikai olajipari óriás alelnöke egy New York-i, a Bernstein által szervezett konferencián beszélt arról, hogy a közel-keleti konfliktus hatása már a globális készletszinteken is egyre erősebben látszik.
Nagyon alacsony szintre eshetnek a tartalékok
Chapman szerint a piac „példátlan készletszintekhez” közelít. Úgy fogalmazott, hogy az olajkészletek „nagyon-nagyon alacsony” szintre eshetnek, és szerinte már csak az a kérdés, hogy ez két-három héten belül, vagy valamivel később következik-e be. Az Exxon vezetője szerint amikor a készletek elérik ezt a mélypontot, az áraknak gyakorlatilag csak egy irányuk marad:
felfelé.
A vállalat várakozása szerint a fizikai Brent olajszállítmányok ára hordónként 150–160 dollárra ugorhat, ha a készletek történelmi mélypontra esnek. Ez nagyjából 54–58 ezer forintos hordónkénti ársávnak felel meg, árfolyamtól függően. Chapman szerint ilyen árszintnél már megjelenik a keresletrombolás, vagyis az olaj drágulása önmagában kezdi visszafogni a fogyasztást, és ez hozhatja vissza az egyensúlyt a piacra.
Az iráni háború meglőtte a határidős piac árait
A határidős piacon egyelőre ennél jóval alacsonyabb árakat látni. A júliusi szállítású Brent olaj határidős jegyzése csütörtökön 94 dollár alatt zárt, ami körülbelül 34 ezer forintos hordónkénti árnak felel meg. A befektetők továbbra is abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet egy megállapodás, amely
újra megnyithatja a Hormuzi-szorost.
A szoros lezárása az olajpiac egyik legfontosabb kockázati tényezője, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint Irán lépése eddig több mint egymilliárd hordó olajat vont ki a piacról, ami a szervezet megítélése alapján a történelem legnagyobb olajellátási zavara. Az eddigi hatást az olajkészletek tompították, Chapman szerint azonban ez nem tarthat örökké.
Az Európai Unió is lépésre kényszerülhet
Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy ideiglenesen befagyasztja az orosz olajra vonatkozó ársapkát, miközben a közel-keleti háború már a negyedik hónapjába lépett – értesült a Bloomberg.
A közösség tavaly egy dinamikus mechanizmust vezetett be annak érdekében, hogy az ársapka automatikusan, félévente az orosz Urals típusú nyersolaj átlagos piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabb szintre kerüljön. A jelenlegi küszöbár hordónként 44,10 dollár, amelyet a nyár végén kellene felülvizsgálni.
Felülvizsgálják az orosz olaj ársapkáját
Az ársapka értelmében az európai vállalatok nem nyújthatnak olyan szolgáltatásokat – például biztosítást vagy szállítást –, amelyek az árszint felett értékesített olajhoz kapcsolódnak.
- Az olajárak meredeken emelkedtek az iráni háború és a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt.
- A júliusi felülvizsgálat eredményeként az ársapka várhatóan legalább 65 dollárra emelkedne hordónként, ami
- meghaladná a Hetek Csoportja (G7) által korábban közösen meghatározott 60 dolláros szintet.
A befagyasztás azt jelentené, hogy az ársapka a jelenlegi szinten maradna. A mérlegelt lehetőségek között szerepel az is, hogy a rendkívüli közel-keleti körülményekre tekintettel az év végéig felfüggesztik a dinamikus és automatikus emeléseket, illetve hogy
az esetleges emelést legfeljebb 60 dollárban korlátozzák, összhangban a G7 szintjével.