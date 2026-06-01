Nem bírja fenntartani a saját pénzét, új ország vezetheti be az eurót: ez vár Magyarországra és a forintra is? – most mindenki a népszavazásra készül

Az izlandi korona nem elég kiszámítható, fenntartása nem előnyös az országnak. Izland az EU-tagságon és az euró bevezetésén gondolkodik.
VG
2026.06.01, 07:32
Frissítve: 2026.06.01, 08:25

Újabb ország gondolkodhat el az euró bevezetésén. Izland számára a saját valuta fenntartásából fakadó hátrányok valószínűleg meghaladják az előnyöket – közölte az ország pénzügyminisztériuma egy, a kormány megbízásából készült jelentés megállapításaira hivatkozva.

Izland ismét lépéseket tehet az EU-tagság felé / Fotó: Adam Radosavljevic / Northfoto

Az izlandi korona régóta viták tárgyát képezi, mivel gyakran hozzák összefüggésbe az Atlanti-óceán északi részén fekvő szigetország magas inflációjával és kamatszintjével. Az ország gazdaságát rendszeresen fellendülési és visszaesési ciklusok jellemzik. A skandináv országban jelenleg Nyugat-Európa legmagasabb hitelfelvételi költségei érvényesek, miközben a fogyasztói árak emelkedése az elmúlt évtized jelentős részében meghaladta a jegybank célértékét – emelte ki a Bloomberg.

Az izlandi korona használatának előnyeit és hátrányait vizsgáló, független szakértőkből álló munkacsoport felállítását Kristrún Frostadóttir miniszterelnök kormánya már 2024 decemberében, nem sokkal választási győzelme után jelentette be.

A mostani már nem az első alkalom, hogy ez a kérdés napirendre kerül a négyszázezer lakosú országban. A pénzügyi válságot és az izlandi bankrendszer összeomlását követően a jegybank egy több mint 600 oldalas tanulmányban elemezte a valuta lecserélésének előnyeit és hátrányait. Akkoriban a korona tőkekorlátozások alatt állt, miközben az eurót az államadósság-válság rázta meg, ezért a döntéshozók arra a következtetésre jutottak, hogy Izlandnak addig nem érdemes új monetáris rendszer bevezetését mérlegelnie, amíg mind a korona, mind az euró nem stabilizálódik.

Az EU-hoz is csatlakozhat Izland

A pénteken közzétett jelentés célja, hogy megalapozott vitához szolgáltasson kiindulópontot Izland jövőbeli monetáris politikai berendezkedéséről – közölte az izlandi pénzügyminisztérium. Az ország augusztus 29-én népszavazást tart arról, hogy újraindítsa-e a tárgyalásokat az Európai Unióval az esetleges tagságról. Amennyiben ezek sikeresen zárulnak, egy második referendum mérné fel, hogy a lakosság valóban csatlakozni kíván-e az uniós közösséghez.

„A jelentés fő következtetése szerint az izlandi korona fenntartásának költségei jelentősek, és valószínűleg összességében meghaladják az önálló valuta nyújtotta előnyöket” – áll a szaktárca közleményében.

A jelentést készítő munkacsoportot Catherine L. Mann, a Bank of England monetáris politikai bizottságának tagja vezette. A testület kedden konferenciát tart a témában.

A minisztérium által közzétett angol nyelvű összefoglaló kiemeli, hogy Izland folyamatosan veszít nemzetközi versenyképességéből, azonban rámutat arra is, hogy az ország munkaerőpiaca erős, a jövedelmi egyenlőtlenségek pedig alacsonyak. Az euró bevezetése alacsonyabb kamatszinteket, kisebb tranzakciós költségeket, nagyobb stabilitást és a pénzügyi piacokhoz való kedvezőbb hozzáférést eredményezhet.

A jelentés szerzői úgy vélik, hogy a korona árfolyama – a jelentős gazdasági sokkok kivételével – nem segíti elő a gazdasági stabilitást, és az árfolyam-ingadozások gyakran inkább felerősítették, mintsem mérsékelték a gazdasági sokkok hatásait.

Euróbevezetés Magyarországon: ítéletet mond az Európai Unió, ezen múlik most a forint jövője

Magyar Péter választási győzelme után egyértelművé tette: Magyarország célja az euró mielőbbi bevezetése. Eközben az Európai Bizottság már készíti a kulcsfontosságú jelentést, amely eldöntheti, mennyire áll közel az ország a közös valutához. A választási győzelmet követő sajtótájékoztatón a miniszterelnök megerősítette, hogy a forint leváltása konkrét kormányzati célként jelenik meg. Ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem politikai üzenet is: az ország szorosabb integrációra törekedne az Európai Unió magjához.

Közben az Európai Bizottság is készül a következő lépésre. A testület idén nyáron publikálja kétévente megjelenő konvergenciajelentését, amely részletesen elemzi, hogy az eurózónán kívüli tagállamok – köztük Magyarország – mennyire állnak készen a csatlakozásra. A szóvivő, Ujvári Balázs emlékeztetett: az uniós szerződések alapján minden tagállam köteles bevezetni az eurót, kivéve Dánia.

Fontos azonban, hogy a csatlakozás ütemét minden ország maga határozza meg, Brüsszel nem kényszeríthet ki gyorsított menetrendet. Ez azt jelenti, hogy bár a politikai szándék adott lehet, a gazdasági feltételek teljesítése elengedhetetlen.

