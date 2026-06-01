Ilyet még nem láttunk: fellázadtak a német óriáscégek az uniós szankciók ellen, még ezen a héten felkeresik Putyint - ez áttörés lehet a háborúban

Évekig tartó távolmaradás után ismét német vállalkozók vesznek részt hivatalosan a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök évek óta az orosz gazdaság erejét bemutató rendezvényként használ. A fórum szerdán kezdődik, és a program szerint több Putyin-szereplés is várható, köztük egy nemzetközi újságírók előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztató, valamint egy pénteki beszéd.

Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta a nyugati vállalatok és üzleti szervezetek többsége látványosan visszafogta oroszországi jelenlétét – fogalmazott a német n-tv. Most azonban a Német–Orosz Külföldi Kereskedelmi Kamara vezetése szerint nemcsak a jelenlegi üzleti érdekek, hanem egy esetleges tűzszünet utáni időszak szempontjai is szerepet játszanak abban, hogy fenn akarják tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal.

A német hadiipar és orosz tejipar megfért egymás mellett

A szentpétervári fórum programja alapján a német üzleti életből több ismert szereplő is részt vesz egy üzleti párbeszéden. Köztük van Stefan Dürr, aki Oroszországban az EkoNiva-csoporttal van jelen a tejiparban, valamint Thomas Bruch, a Globus korábbi hosszú ideig hivatalban lévő ügyvezetője. A Globus áruházlánc továbbra is aktív Oroszországban, csakúgy, mint a kamara adatai szerint nagyjából 1600 német vállalat.

A német cégek oroszországi forgalma a kamara számításai szerint tavaly mintegy 20 milliárd euró volt, ami körülbelül 8 ezer milliárd forintnak felel meg. Ez jelentős összeg, de a kétoldalú kereskedelem egészét a szankciók erősen visszavetették. A német–orosz kereskedelmi forgalom tavaly 10 milliárd euró, vagyis nagyjából 4 ezer milliárd forint alá csökkent. Az orosz támadás megindítása előtt Németország Oroszország

legnagyobb európai kereskedelmi partnere volt.

A kamara friss felmérése szerint a tagvállalatok többsége továbbra is számol az orosz piaccal. A 750 tag közül 265-en vettek részt a kutatásban, és a válaszadók 75 százaléka azt mondta, elégedett oroszországi üzletének alakulásával, még úgy is, hogy a szankciók miatt milliós veszteségekkel kellett szembenézniük. A felmérés alapján szinte minden megkérdezett vállalat a maradást tervezi, mert továbbra is fontosnak tartja az orosz piacot.