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Botrány a parlamentben: Magyar Péter durván nekiment Orbán Balázsnak

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Politikai csörték és vitatott törvényjavaslatok határozták meg az Országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetét. A kamatstop, az oktatási átalakítások és az uniós forrásokhoz kapcsolódó jogszabályok is heves vitát váltottak ki a képviselők között.
VG
2026.06.16, 11:32

Politikai üzengetésekkel kezdődött kedden az Országgyűlés rendkívüli ülése, ahol a napirend előtti felszólalások során a kamatstop jövője, az oktatási rendszer tervezett átalakítása, valamint a kormányzat politikai gyakorlata is terítékre került.

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Botrány a parlamentben: Magyar Péter durván nekiment Orbán Balázsnak / Fotó: Polyák Attila / MTI

A Magyar Nemzet cikke szerint Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke felszólalásában azt vetette fel, hogy a kormány a bankok érdekeit helyezi előtérbe a lakossági kamatstop kivezetésével. A politikus szerint egy ország szuverenitása sérülhet, ha a pénzügyi szektor túlzott befolyást szerez, és úgy fogalmazott, hogy a kabinet a bankok oldalára állt.

A felvetésre válaszolva Magyar Péter miniszterelnök visszautasította a vádakat, és kijelentette, hogy a kormány intézkedései továbbra is a lakosság védelmét szolgálják. 

A kamatstop szeptember vége utáni sorsáról ugyanakkor nem közölt konkrét részleteket, helyette az előző kormányok gazdaságpolitikáját bírálta.

Az oktatás helyzete szintén vitatéma volt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, hogy jelentős bizonytalanság alakult ki az iskolákban a kormány oktatáspolitikai elképzelései miatt. Különösen a kistelepülési intézmények, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, valamint az egyházi fenntartású iskolák jövőjével kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket.

Magyar Péter válaszában azt hangsúlyozta, hogy az oktatási intézményekben ma felszabadultabb légkör tapasztalható, mint korábban. Kiemelte: a kormány egyeztetéseket folytatott az egyházi iskolák vezetőivel. A konkrét átalakítási tervekről azonban kevés részlet hangzott el.

A legélesebb szóváltás Orbán Balázs, a Fidesz képviselőjének felszólalása után alakult ki. A politikus bírálta a kormányt, amiért szerinte nem folytat érdemi társadalmi egyeztetést, 

és több oktatási intézmény, valamint tehetséggondozó program jövőjét is bizonytalanság övezi. Orbán Balázs úgy fogalmazott: emberséges Magyarországot nem lehet embertelen eszközökkel építeni.

A miniszterelnök erre reagálva élesen támadta a fideszes politikust, akit a „világ leggyávább magyarjának” nevezett, majd az 1956-os forradalom mártírjaira emlékezve több kivégzett forradalmár nevét is felsorolta.

A napirend előtti viták után az Országgyűlés megkezdte az európai uniós források lehívásához szükséges törvénymódosítások tárgyalását. A vita már az ügyrendi felszólalásoknál élesen indult.  

Magyar Péter azt kifogásolta, hogy a Fidesz nem támogatta egy kapcsolódó javaslat sürgős tárgyalását, míg Bóka János szerint a kormány éppen azért erőlteti a gyors eljárást, hogy a közvéleménynek ne legyen ideje részletesen megismerni a több mint százoldalas törvénycsomagot. 

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