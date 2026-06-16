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tőzsde
Lockheed Martin F-16
General Motors

A Mercedes után újabb autóipari óriás keres egérutat a hadiipar felé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vészesen kifogyott a fegyverekből az Egyesült Államok. A GM a Lockheed Martinnak szállíthat be alkatrészeket, ha eredményre vezetnek a két cég közötti tárgyalások.
Murányi Ernő
2026.06.16, 11:42

A General Motors (GM) és a Lockheed Martin hadiipari együttműködésről tárgyal, a tervek szerint a GM például olyan gyakran használt alkatrészeket szállíthatna a Lockheednek, amelyek felhasználhatók a fegyvergyártásban a lőszergyártás felpörgetése érdekében – írta hétfőn a Reuters. A tárgyalások még korai szakaszban vannak.

GM
GM: a Mercedes után újabb autóipari óriás keres egérutat a hadiipar felé / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kilőttek a GM részvényei

A két vállalat részvényei vegyesen reagáltak a hírre: míg a GM részvényei a hétfői kereskedést 3,15 százalékkal magasabban zárta, és a zárás után is további 1 százalékkal, 84,94 dollárra drágultak, addig a Lockheed Martiné 1,85 százalékkal, 530,36 dollárra estek, s a zárás után is ezen a szinten ragadtak be.

Az együttműködési tervet a feszült globális biztonsági helyzet és a hadiipari termékek iránti növekvő kereslet magyarázza. A Reuters szerint különösen 

  • az ukrajnai háború, 
  • valamint az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus 

miatt csappantak meg a lőszer- és alkatrészkészletek.

Az Egyesült Államok kénytelen fokozott erőfeszítéseket tenni a védelmi ipari termelési kapacitás bővítésére, a Trump-kormány találkozót is tervez a legnagyobb amerikai fegyvergyártó vállalatok vezetőivel a Fehér Házban, hogy megvitassák a termelés felgyorsítását. Eközben egyre inkább képbe kerülnek a hagyományos fegyveripari ágazaton kívüli vállalatok is.

A General Motors mint Észak-Amerika egyik legnagyobb iparvállalata széles körű tapasztalattal rendelkezik a precíziós fém- és elektronikai alkatrészek nagy volumenű gyártásában, azaz olyan képességei vannak, amelyek alapvetően a védelmi ipari ellátási láncok számára is relevánsak.

A cél az, hogy elkerüljék a szűk keresztmetszeteket, és gyorsabban tudják bővíteni a termelési kapacitásokat.

Az autóiparban nem újdonság a lépés 

Az autóipar számára ez a lépés nem teljesen új. Így például a Mercedes-Benz is nemrég jelentette be, hogy bővíteni kívánja védelmi üzletágát, és a GM is működtet már egy saját részleget, a GM Defense-t, amely többek között katonai járműveket és mobilitási megoldásokat fejleszt. A Lockheed Martinnal való lehetséges együttműködés azonban egy további lépést jelentene: a járműipari projektektől a komplex fegyverrendszerekhez való alkatrész-beszállítás felé.

Az iparági megfigyelők ezeket a fejleményeket az egyre terjedő „kettős felhasználású” stratégia megvalósulásaként értékelik, amelynek keretében a polgári ipari kapacitások rugalmasan katonai célokra is felhasználható, ami hatékonysági előnyökkel jár.

Jelenleg még nem tudni, hogy a jelenlegi tárgyalásokból valóban konkrét megállapodás születik-e. Az azonban biztos, hogy az Egyesült Államokban a polgári ipar és a védelmi szektor közötti határok egyre átjárhatóbbá válnak. Ha a General Motors és a Lockheed Martin között együttműködés létrejön, az újabb példája lenne a globális ipari ellátási láncok biztonságpolitikai célok érdekében történő mélyreható átalakításának.

A General Motors részvényei év eleje óta 3,8 százalékkal erősödtek. A papírt az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja, a mediáncélár 95 dollár.

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