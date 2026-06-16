A Mercedes után újabb autóipari óriás keres egérutat a hadiipar felé
A General Motors (GM) és a Lockheed Martin hadiipari együttműködésről tárgyal, a tervek szerint a GM például olyan gyakran használt alkatrészeket szállíthatna a Lockheednek, amelyek felhasználhatók a fegyvergyártásban a lőszergyártás felpörgetése érdekében – írta hétfőn a Reuters. A tárgyalások még korai szakaszban vannak.
Kilőttek a GM részvényei
A két vállalat részvényei vegyesen reagáltak a hírre: míg a GM részvényei a hétfői kereskedést 3,15 százalékkal magasabban zárta, és a zárás után is további 1 százalékkal, 84,94 dollárra drágultak, addig a Lockheed Martiné 1,85 százalékkal, 530,36 dollárra estek, s a zárás után is ezen a szinten ragadtak be.
Az együttműködési tervet a feszült globális biztonsági helyzet és a hadiipari termékek iránti növekvő kereslet magyarázza. A Reuters szerint különösen
- az ukrajnai háború,
- valamint az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus
miatt csappantak meg a lőszer- és alkatrészkészletek.
Az Egyesült Államok kénytelen fokozott erőfeszítéseket tenni a védelmi ipari termelési kapacitás bővítésére, a Trump-kormány találkozót is tervez a legnagyobb amerikai fegyvergyártó vállalatok vezetőivel a Fehér Házban, hogy megvitassák a termelés felgyorsítását. Eközben egyre inkább képbe kerülnek a hagyományos fegyveripari ágazaton kívüli vállalatok is.
A General Motors mint Észak-Amerika egyik legnagyobb iparvállalata széles körű tapasztalattal rendelkezik a precíziós fém- és elektronikai alkatrészek nagy volumenű gyártásában, azaz olyan képességei vannak, amelyek alapvetően a védelmi ipari ellátási láncok számára is relevánsak.
A cél az, hogy elkerüljék a szűk keresztmetszeteket, és gyorsabban tudják bővíteni a termelési kapacitásokat.
Az autóiparban nem újdonság a lépés
Az autóipar számára ez a lépés nem teljesen új. Így például a Mercedes-Benz is nemrég jelentette be, hogy bővíteni kívánja védelmi üzletágát, és a GM is működtet már egy saját részleget, a GM Defense-t, amely többek között katonai járműveket és mobilitási megoldásokat fejleszt. A Lockheed Martinnal való lehetséges együttműködés azonban egy további lépést jelentene: a járműipari projektektől a komplex fegyverrendszerekhez való alkatrész-beszállítás felé.
Az iparági megfigyelők ezeket a fejleményeket az egyre terjedő „kettős felhasználású” stratégia megvalósulásaként értékelik, amelynek keretében a polgári ipari kapacitások rugalmasan katonai célokra is felhasználható, ami hatékonysági előnyökkel jár.
Jelenleg még nem tudni, hogy a jelenlegi tárgyalásokból valóban konkrét megállapodás születik-e. Az azonban biztos, hogy az Egyesült Államokban a polgári ipar és a védelmi szektor közötti határok egyre átjárhatóbbá válnak. Ha a General Motors és a Lockheed Martin között együttműködés létrejön, az újabb példája lenne a globális ipari ellátási láncok biztonságpolitikai célok érdekében történő mélyreható átalakításának.
A General Motors részvényei év eleje óta 3,8 százalékkal erősödtek. A papírt az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja, a mediáncélár 95 dollár.