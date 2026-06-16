Nem fékez a forint: átvitte a fontos akadályt, folytatja meseszerű raliját – már 350-nél is kevesebbe kerül az euró
Kedd délelőtt is folytatta menetelését a forint, amely kisebb küszködést követően letörte a fontos 350-es szintet az euróval szemben, közel ötéves csúcsra erősödve a kedvező nemzetközi hangulatban.
Az euró/forint jegyzése a nap eleji, 350,4-es szintről 349,4-ig szaladt le, ami 0,3 százalékos erősödést jelent. Az uniós pénzt legutóbb 2021 szeptemberében váltották ilyen alacsony szinten.
A dollárhoz képest 0,4 százalékos lendületet vett a magyar valuta, a keresztárfolyam ezzel 301,2-ig futott le.
A régiós devizák közül is kiemelkedett a nap első felében a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír , hogy a közel-keleti béke szele repíti a feltörekvő piaci eszközöket, hazai specifikumként kiegészülve a kamatelőnnyel és a konvergencia sztorival. A dollár tegnapi korrekciója sem rendítette meg a forintot. A közel-keleti és tengerentúli hírek lesznek meghatározók itthon is, mielőtt jövő kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank döntéshozó szerve.
A brókerház kiemeli, ma kezdi meg szokásos, kétnapos ülését a Fed, amelytől holnap lnap, magyar idő szerint este 8 körül érkeznek majd a bejelentések illetve a sajtótájékoztató. Emellett a hétvégi amerikai-iráni megállapodás megvalósulását figyeli a világ: amennyiben révbe ér a mostani tervezet, az a dollár erejének pillanatnyilag legfontosabb támaszát lökheti ki.
A tőzsdéken is a vevők vannak többségben, a nyugat-európai piacok közül a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a fankfurti DAX 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékkal emelkedik.
A pesti börze kisebb mértékben követi az európai fősodort, a BUX 0,5 százalékkal, 138 313 pontig került feljebb a nap első felében. A blue chipek közül a líbiai olakutatási szerződést bejelentő Mol teljesít a lagjobban. Az olajrészvény 2,6 százalékkal 3858 forintra drágult.
Az OTP árfolyama 0,9 százalékkal 44 230 forintig lendült fel.
A Richter kurzusa ezzel szemben 0,9 százalékkal 12 010 forintig ereszkedett, a Magyar telekom papírjai pedig fél százalékkal 2692 forintra estek.