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Sorsdöntő órák előtt a Mol, izzanak a vonalak Oroszországgal: ma lejár a történelmi olajüzlet határideje – ha Putyin nem enged, csak Amerikai segíthet a magyaroknak

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Kedd éjfélnél nincs tovább, ahhoz, hogy legyen külön engedélyt kell szerezni Trumpéktól. A Mol kritikus órák elé néz, történelmi olajüzlet eshet kútba. A folyamat hosszú ideje zajlik, eddig mindig volt kiút.
Hecker Flórián
2026.06.16, 12:14
Frissítve: 2026.06.16, 12:22

Kedden lejár a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar Mol számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról.

Mol, HERNÁDI Zsolt
Mol: sorsdöntő órák előtt a Mol, izzanak a vonalak Oroszországgal / Fotó: Lakatos Péter

Az MTI Egyelőre nem ismert, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) meghosszabbítja-e a NIS működését lehetővé tevő engedélyt, amelynek hatálya június 16-án jár le.

A NIS múlt héten újabb kérelmet nyújtott be az OFAC-nak, amelyben a működési engedély meghosszabbítását kérte. A vállalat azzal érvelt, hogy zavartalan működése kulcsfontosságú a szerbiai üzemanyag-ellátás biztonsága szempontjából, különösen a nemzetközi olajpiac bizonytalanságai közepette. A cég arra is hivatkozott, hogy előrehaladott szakaszban vannak a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalások.

Az OFAC emellett június 6-án szintén június 16-ig adott hivatalos engedélyt a Molnak arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról.

Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter június 10-én közölte, hogy sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a Mol és a szerb állam között a NIS kérdésében.

A tárcavezető tájékoztatása szerint, amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal, és az OFAC jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol. Emellett a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a pancsovai kőolajfinomító a jövőben is a korábbiakhoz hasonlóan működik
- húzta alá a szerb miniszter.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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