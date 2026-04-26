Az EU ismét lábon lövi magát, a kínai szankciók miatt éktelen haragra gerjedt Peking
Kína bejelentette, hogy megteszi a szükséges lépéseket, miután az Európai Unió kínai vállalatokat vett fel legújabb Oroszország elleni szankciócsomagjába, és figyelmeztetett, hogy minden következményt az EU visel majd.
Peking szerint az EU lépése ellentétes a két fél megállapodásával – derül ki a Kereskedelmi Minisztérium szombat esti közleményéből. Kína azzal érvel, hogy a szankciók aláássák a Kína és az EU közötti kapcsolatokat alátámasztó politikai kötelezettségvállalásokat.
Kína ismételt tiltakozása és kifogásai ellenére az EU továbbra is felvette a kínai vállalatokat az Oroszország elleni 20. szankciós csomagba
– írja a minisztérium közleménye.
Kína rendkívül elégedetlen és határozottan ellenzi ezt a lépést
– tették hozzá.
Az EU néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra hozta az Oroszországgal kapcsolatos 20. szankciócsomagjának részleteit, amely számos kínai vállalatra vonatkozó új korlátozásokat tartalmaz.
A szankciók az érzékeny csúcstechnológiai berendezések harmadik országbeli beszállítóit célozzák meg, Brüsszel több kínai székhelyű vállalatot is azzal vádol, hogy kettős felhasználású árukat szállít Oroszország katonai-ipari szektorának.