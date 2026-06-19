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Giorgia Meloni
közös fotó
Donald Trump
G7

Óriási fordulat: kitört a háború Meloni és Trump között, vége az olasz-amerikai barátságnak – máris itt a botrány első következménye

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Egyetlen mondat is elég volt ahhoz, hogy diplomáciai vihart kavarjon a G7-csúcs után. Trump kijelentései miatt az olasz kormány nyíltan bírálja Washingtont.
VG
2026.06.19, 19:41
Frissítve: 2026.06.19, 19:41

Komoly diplomáciai botránnyá nőtte ki magát Donald Trump egyik kijelentése, amelyben azt állította, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „könyörgött” neki egy közös fényképért a G7-csúcson. Olaszország élesen visszautasította az állítást, és válaszul lemondta a külügyminiszter washingtoni látogatását.

trump
Olaszország szerint Trump nemcsak Melonit, hanem az egész országot megsértette / Fotó: AFP

Az amerikai elnök az olasz La7 televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: Meloni „nagyon akart egy közös képet”, és hozzátette, hogy ő eredetileg nem is akarta elkészíteni a fotót, de végül megsajnálta az olasz kormányfőt.

Az olaszok kiakadtak Trumpra

A kijelentés azonnali felháborodást váltott ki Rómában. Antonio Tajani olasz külügyminiszter közleményében „súlyosnak és sértőnek” nevezte Trump szavait, amelyek szerinte nemcsak Melonit, hanem egész Olaszországot sértik. Tajani emiatt lemondta a vasárnapra és hétfőre tervezett washingtoni látogatását.

Giorgia Meloni közösségi oldalán reagált a történtekre. Az olasz miniszterelnök azt írta, megdöbbentették Trump kijelentései, és azok egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak.

Sem én, sem Olaszország nem könyörög

– fogalmazott.

A konfliktus azért különösen figyelemre méltó, mert Meloni korábban az egyik legközelebbi európai politikai partnerének számított Trumpnak. Politikai nézeteik több kérdésben is közel álltak egymáshoz, különösen a bevándorlás ügyében. Meloni ráadásul egyedüli európai kormányfőként részt vett Trump 2025-ös beiktatásán.

Az elmúlt másfél évben azonban fokozatosan romlott a kapcsolat. Az amerikai kormányzat rendszeresen bírálta Európát a védelmi kiadások miatt, miközben Meloni több alkalommal is kritikát fogalmazott meg Washington közel-keleti politikájával kapcsolatban. Olaszország az iráni konfliktus idején korlátozta az amerikai erők hozzáférését egyes olaszországi támaszpontokhoz is.

A két vezető között már tavasszal is komoly vita bontakozott ki, amikor Trump élesen támadta XIV. Leó pápát az iráni háborúval kapcsolatos állásfoglalása miatt. 

Az amerikai elnök szerint a pápa gyenge a bűnözéssel szemben és rossz külpolitikai nézeteket képvisel, sőt azt is állította, hogy nélküle nem is ő került volna a Vatikán élére.

Meloni akkor a pápa védelmére kelt, kijelentve, hogy teljesen természetes, ha a katolikus egyház vezetője a béke mellett szólal fel. Trump erre azzal vágott vissza, hogy az olasz miniszterelnökből hiányzik a bátorság.

A mostani konfliktus után Meloni nyíltan értetlenségét fejezte ki az amerikai elnök viselkedése miatt.

Nem tudom, miért viselkedik így az Egyesült Államok elnöke a szövetségeseivel. Nem ez az első alkalom

– mondta egy pénteken közzétett videóüzenetben.

Még keményebben fogalmazott Giovanbattista Fazzolari, az olasz kormány egyik vezető tisztségviselője. Szerinte Trump kijelentései rombolják az Egyesült Államok és Európa történelmi kapcsolatát, és sikerült elérniük azt, hogy az amerikai megítélés jelentősen romoljon a kontinensen.

 

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