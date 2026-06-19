Most érkezett a hír: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Wizz Airről, ez a lehető legrosszabb – Váradi József nagyon nem fog örülni

A Moody's Ba2-ről Ba3-ra rontotta a Wizz Air hosszú távú vállalati adósminősítését – jelentette a Bloomberg. Az úgy nevezett corporate family rating nem egy konkrét kötvényre vagy hitelre vonatkozik, hanem a teljes vállalatcsoport általános hitelképességét és csődkockázatát mutatja meg.

Wizz Air: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő, ez a lehető legrosszabb / Fotó: Illyés Tibor

Ugyanakkor a nagy amerikai hitelminősítő a magyar gyökerű fapados légitársaság pénzügyi kilátásait negatívról stabilra változtatta.

Wizz Air: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő

A beszámolók szerint a Ba3 szintre történő leminősítés a következőket tükrözi:

a vártnál gyengébb pénzügyi teljesítmény a 2026-os pénzügyi évben,

a jövedelmezőségre és az eladósodottságra (tőkeáttételre) nehezedő folyamatos nyomás,

valamint a kereslet és a versenypiaci dinamika körüli megnövekedett bizonytalanság.

Ezek mind olyan megállapítások, amelyek Váradi József vezérigazgatónak bizonyára nem nyerik el a tetszését. Apropó, ha már vezérigazgató.

A Ryanair bejelentette, hogy 2032-ig meghosszabbítja Michael O’Leary szerződését.

Európa legnagyobb diszkont légitársasága úgy döntött, hogy még hat évig mandátumot ad a rámenős vezérigazgatónak. Ezzel pedig lehetőséget ad neki egy újabb hatalmas bónusz megszerzésére.

O’Leary új szerződése "szerény éves fizetést és maximált éves bónuszt" tartalmaz – olvasható a légitársaság pénteki közleményében. Emellett jogosult lesz egy új, egyszeri opcióra több mint 10 millió törzsrészvény megvásárlására.

Ha O’Leary 2032 áprilisáig a Ryanairnél marad, ezek az opciók 26,70 eurós lehívási áron lesznek lehívhatók, ami – az iráni háború előtti, februári uralkodó piaci részvényárfolyam alapján – 65 dollárnak felel meg. Ehhez azonban nagyon ambiciózus célokat kell elérnie a részvényárfolyam és a vállalat teljesítménye terén.

Nem ez lenne az első nagy kifizetése O'Learynek, korábban egy 100 millió eurós bónuszra volt jogosult. A 65 éves O’Leary 1994 óta vezérigazgató, amivel az iparág egyik leghosszabb vezetői mandátumával rendelkezik.

A Ryanair részvényei ma akár 1,5 százalékot estek Dublinban. Ezzel az év eleje óta mért visszaesés körülbelül 13 százalékra nőtt. A Ryanair Csoport tulajdonában van

a Malta Air,

a Lauda Europe

és a Buzz Airlines is.

O’Leary a néhai Tony Ryan által 1984-ben alapított vállalatot a kontinens legnagyobb fapados légitársaságává alakította át egy olyan alacsony költségű üzleti modell kidolgozásával, amely az utasoknak díjat számít fel az ülőhelyválasztásért, a poggyászért és az elsőbbségi beszállásért.