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hitelminősítő
Moody's
Váradi József
Wizz Air
amerikai

Most érkezett a hír: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Wizz Airről, ez a lehető legrosszabb – Váradi József nagyon nem fog örülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bezzeg a Ryanair vezére jó hírt kapott. A Wizz Airről nem éppen fényes bizonyítványt állított ki a Moody's, miközben O'Leary brutális szerződést kapott az ősi riválistól.
Hecker Flórián
2026.06.19, 19:19
Frissítve: 2026.06.19, 19:47

A Moody's Ba2-ről Ba3-ra rontotta a Wizz Air hosszú távú vállalati adósminősítését – jelentette a Bloomberg. Az úgy nevezett corporate family rating nem egy konkrét kötvényre vagy hitelre vonatkozik, hanem a teljes vállalatcsoport általános hitelképességét és csődkockázatát mutatja meg.

Wizz Air, VÁRADI József
Wizz Air: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő, ez a lehető legrosszabb / Fotó: Illyés Tibor

Ugyanakkor a nagy amerikai hitelminősítő a magyar gyökerű fapados légitársaság pénzügyi kilátásait negatívról stabilra változtatta.

Wizz Air: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő

A beszámolók szerint a Ba3 szintre történő leminősítés a következőket tükrözi:

  • a vártnál gyengébb pénzügyi teljesítmény a 2026-os pénzügyi évben, 
  • a jövedelmezőségre és az eladósodottságra (tőkeáttételre) nehezedő folyamatos nyomás,
  • valamint a kereslet és a versenypiaci dinamika körüli megnövekedett bizonytalanság.

Ezek mind olyan megállapítások, amelyek Váradi József vezérigazgatónak bizonyára nem nyerik el a tetszését. Apropó, ha már vezérigazgató.

A Ryanair bejelentette, hogy 2032-ig meghosszabbítja Michael O’Leary szerződését.

Európa legnagyobb diszkont légitársasága úgy döntött, hogy még hat évig mandátumot ad a rámenős vezérigazgatónak. Ezzel pedig lehetőséget ad neki egy újabb hatalmas bónusz megszerzésére.

O’Leary új szerződése "szerény éves fizetést és maximált éves bónuszt" tartalmaz – olvasható a légitársaság pénteki közleményében. Emellett jogosult lesz egy új, egyszeri opcióra több mint 10 millió törzsrészvény megvásárlására.

Ha O’Leary 2032 áprilisáig a Ryanairnél marad, ezek az opciók 26,70 eurós lehívási áron lesznek lehívhatók, ami – az iráni háború előtti, februári uralkodó piaci részvényárfolyam alapján – 65 dollárnak felel meg. Ehhez azonban nagyon ambiciózus célokat kell elérnie a részvényárfolyam és a vállalat teljesítménye terén.

Nem ez lenne az első nagy kifizetése O'Learynek, korábban egy 100 millió eurós bónuszra volt jogosult. A 65 éves O’Leary 1994 óta vezérigazgató, amivel az iparág egyik leghosszabb vezetői mandátumával rendelkezik.

A Ryanair részvényei ma akár 1,5 százalékot estek Dublinban. Ezzel az év eleje óta mért visszaesés körülbelül 13 százalékra nőtt. A Ryanair Csoport tulajdonában van

  • a Malta Air,
  • a Lauda Europe
  • és a Buzz Airlines is.

O’Leary a néhai Tony Ryan által 1984-ben alapított vállalatot a kontinens legnagyobb fapados légitársaságává alakította át egy olyan alacsony költségű üzleti modell kidolgozásával, amely az utasoknak díjat számít fel az ülőhelyválasztásért, a poggyászért és az elsőbbségi beszállásért.

A Ryanair körülbelül 600, többségében a Boeing Co. által gyártott 737-es repülőgépből álló flottát üzemeltet, amivel a típus legnagyobb üzemeltetője az Egyesült Államokon kívül. A légitársaságnak további 150 darab 737 Max repülőgépe megrendelése alaltt áll.

O'Leary igazi nehézfiú a kommunikációban. Két évvel ezelőtt kijelentette, hogy "szívesen" üzemeltetne járatokat menekültek kitoloncolására az Egyesült Királyságból Ruandába.

Az év elején feszült szóváltásba keveredett Muskkal a SpaceX Starlink fedélzeti internetes szolgáltatásának gazdaságossága miatt. Egymást "idiótának” nevezték, Musk pedig eljátszott a gondolattal, hogy megvásárolja a légitársaságot és kirúgja O’Learyt.

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