Zelenszkijt így még nem alázták meg Európában: a legfőbb szövetségese kihirdette, hogy megfosztja a legmagasabb állami kitüntetéstől – "Ez nem az ukránok ellen van"

Új mélypontra jutott a lengyel-ukrán diplomáciai vita: Karol Nawrocki lengyel államfő megfosztotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Sas-rendtől, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésétől. A döntés hátterében egy történelmi konfliktus áll, amely évtizedek óta feszültséget okoz Varsó és Kijev között.

Komoly diplomáciai üzenetet küldött Varsó Kijevnek: a lengyel elnök visszavonta Zelenszkij legmagasabb lengyel kitüntetését / Fotó: NurPhoto via AFP

Jelentős diplomáciai hullámokat keltett Közép-Európában, hogy Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök megfosztotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Sas-rendtől, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésének számít.

A döntés egy hónapok óta tartó vita végére tett pontot, amely az ukrán történelmi emlékezetpolitika és a lengyel nemzeti emlékezet ütközéséből alakult ki.

A konfliktust az váltotta ki, hogy Zelenszkij május végén egy ukrán különleges műveleti alakulatnak a „UPA Hősei” nevet adományozta. Az UPA, vagyis az Ukrán Felkelő Hadsereg Ukrajnában sokak szemében a szovjet uralom elleni ellenállás szimbóluma, Lengyelországban azonban egészen másként tekintenek rá. A lengyel történelmi emlékezet szerint az UPA felelős a volhíniai mészárlásokért és más etnikai tisztogatásokért, amelyek során a második világháború idején mintegy 100 ezer lengyel civil vesztette életét.

Nawrocki már május végén jelezte, hogy kezdeményezni fogja Zelenszkij kitüntetésének visszavonását. Akkor úgy fogalmazott, hogy az UPA dicsőítése „üzemanyagot ad az orosz propaganda számára”, és elfogadhatatlan azoknak a lengyel áldozatoknak az emléke szempontjából, akik a szervezet akciói során haltak meg.

A lengyel vezetés ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a döntés nem Ukrajna vagy az ukrán nép ellen irányul. Nawrocki szerint Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, mivel az orosz agresszió Varsó és egész Európa biztonságát is fenyegeti. A kitüntetés visszavonása szerinte kizárólag történelmi és erkölcsi kérdés.

Zelenszkij elüldözhette a legfontosabb európai szövetségesét

Az ügy akkora visszhangot váltott ki Lengyelországban, hogy még Donald Tusk miniszterelnök is közvetlen párbeszédre szólította fel Nawrockit és Zelenszkijt. Tusk arra figyelmeztetett, hogy a két ország közötti konfliktus végső soron Moszkva érdekeit szolgálhatja, miközben Lengyelország továbbra is Ukrajna egyik legfontosabb európai támogatója.