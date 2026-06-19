Deviza
EUR/HUF351,99 -0,14% USD/HUF306,75 -0,31% GBP/HUF406,01 -0,04% CHF/HUF380,23 -0,53% PLN/HUF82,62 -0,21% RON/HUF67,19 -0,21% CZK/HUF14,55 -0,08% EUR/HUF351,99 -0,14% USD/HUF306,75 -0,31% GBP/HUF406,01 -0,04% CHF/HUF380,23 -0,53% PLN/HUF82,62 -0,21% RON/HUF67,19 -0,21% CZK/HUF14,55 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 625,54 -0,56% MTELEKOM2 754 +0,51% MOL3 790 +1,17% OTP43 980 -1,94% RICHTER11 730 +0,43% OPUS375 0% ANY7 940 +0,51% AUTOWALLIS146 -1,02% WABERERS4 940 +1,23% BUMIX9 304,58 -0,07% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 964,97 -0,02% BUX137 625,54 -0,56% MTELEKOM2 754 +0,51% MOL3 790 +1,17% OTP43 980 -1,94% RICHTER11 730 +0,43% OPUS375 0% ANY7 940 +0,51% AUTOWALLIS146 -1,02% WABERERS4 940 +1,23% BUMIX9 304,58 -0,07% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 964,97 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Karol Nawrocki
Volodimir Zelenszkij
állami kitüntetés

Zelenszkijt így még nem alázták meg Európában: a legfőbb szövetségese kihirdette, hogy megfosztja a legmagasabb állami kitüntetéstől – "Ez nem az ukránok ellen van"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb diplomáciai konfliktusa éleződött tovább Lengyelország és Ukrajna között. A vita végül odáig vezetett, hogy Zelenszkij elveszítette a Fehér Sas-rendet.
VG
2026.06.19, 21:01

Új mélypontra jutott a lengyel-ukrán diplomáciai vita: Karol Nawrocki lengyel államfő megfosztotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Sas-rendtől, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésétől. A döntés hátterében egy történelmi konfliktus áll, amely évtizedek óta feszültséget okoz Varsó és Kijev között.

Polish PM Donald Tusk Bilateral Meeting With Ukraine's Volodymyr Zelenskyy.Volodimir Zelenszkij ukrán elnökUkrajna, ukrán aranykonvoj zelenszkij
Komoly diplomáciai üzenetet küldött Varsó Kijevnek: a lengyel elnök visszavonta Zelenszkij legmagasabb lengyel kitüntetését / Fotó: NurPhoto via AFP

Jelentős diplomáciai hullámokat keltett Közép-Európában, hogy Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök megfosztotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Sas-rendtől, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetésének számít. 

A döntés egy hónapok óta tartó vita végére tett pontot, amely az ukrán történelmi emlékezetpolitika és a lengyel nemzeti emlékezet ütközéséből alakult ki.

A konfliktust az váltotta ki, hogy Zelenszkij május végén egy ukrán különleges műveleti alakulatnak a „UPA Hősei” nevet adományozta. Az UPA, vagyis az Ukrán Felkelő Hadsereg Ukrajnában sokak szemében a szovjet uralom elleni ellenállás szimbóluma, Lengyelországban azonban egészen másként tekintenek rá. A lengyel történelmi emlékezet szerint az UPA felelős a volhíniai mészárlásokért és más etnikai tisztogatásokért, amelyek során a második világháború idején mintegy 100 ezer lengyel civil vesztette életét.

Nawrocki már május végén jelezte, hogy kezdeményezni fogja Zelenszkij kitüntetésének visszavonását. Akkor úgy fogalmazott, hogy az UPA dicsőítése „üzemanyagot ad az orosz propaganda számára”, és elfogadhatatlan azoknak a lengyel áldozatoknak az emléke szempontjából, akik a szervezet akciói során haltak meg.

A lengyel vezetés ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a döntés nem Ukrajna vagy az ukrán nép ellen irányul. Nawrocki szerint Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, mivel az orosz agresszió Varsó és egész Európa biztonságát is fenyegeti. A kitüntetés visszavonása szerinte kizárólag történelmi és erkölcsi kérdés.

Zelenszkij elüldözhette a legfontosabb európai szövetségesét

Az ügy akkora visszhangot váltott ki Lengyelországban, hogy még Donald Tusk miniszterelnök is közvetlen párbeszédre szólította fel Nawrockit és Zelenszkijt. Tusk arra figyelmeztetett, hogy a két ország közötti konfliktus végső soron Moszkva érdekeit szolgálhatja, miközben Lengyelország továbbra is Ukrajna egyik legfontosabb európai támogatója.

A Fehér Sas-rendet Zelenszkij még 2023-ban kapta meg Andrzej Duda akkori lengyel elnöktől az európai együttműködésért és Ukrajna támogatásáért végzett munkájának elismeréseként. A mostani döntés ezért nem csupán protokolláris jelentőségű, hanem erős politikai üzenet is: a lengyel vezetés szerint a történelmi sérelmek kérdésében nincs helye kompromisszumnak.

Hatalmas hibát követett el Zelenszkij, tombol a legfontosabb háborús szövetségese: ezt már nem ússza meg az ukrán elnök - bejelentették a büntetését

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelete éles vitát váltott ki Kijev és Varsó között, miután egy ukrán különleges műveleti egységet a második világháborúban harcoló Ukrán Felkelő Hadseregről neveztek el. Zelenszkij döntése Lengyelországban heves bírálatokat kapott, mert olyan történelmi emlékeket idéz, amelyek máig érzékenyen befolyásolják a lengyel-ukrán kapcsolatokat.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13173 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu