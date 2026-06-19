Vitézy Dávid új nyilatkozatot tett a trafikokról: a dohányboltok teljes rendszerét átalakíthatja a Tisza-kormány – részleteket árult el a mohácsi Duna-hídról

Az EDGE építészeti fesztiválon Vitézy Dávid és a meghívott nemzetközi szakemberek elsősorban a Rákosrendező területére tervezett új városnegyed jövőjéről, valamint Budapest következő évtizedeinek városfejlesztési kihívásairól beszélgettek. Az eseményt követően azonban a közlekedési és beruházási miniszter már jóval szélesebb témakörben válaszolt a sajtó kérdéseire: szó esett folyamatban lévő kormányzati vizsgálatokról, nagy állami beruházások átértékeléséről és több olyan döntésről is, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják az ország közlekedési és gazdasági folyamatait.

Vitézy Dávid új nyilatkozatot tett a trafikokról: a dohányboltok teljes rendszerét átalakíthatja a Tisza-kormány / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Vitézy: Újabb változások jöhetnek az állami cégeknél

A Világgazdaság kérdésére, amely a MÁV vezetését és az esetleges további személycseréket érintette, Vitézy nem nevezett meg konkrét neveket, ugyanakkor egyértelműen további átalakításokat vetített előre.

Az összes állami cég vezető testületében várhatók és lesznek még változások – fogalmazott.

A kijelentés azért figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben több állami vállalatnál és intézménynél is vezetőváltások történtek, a miniszter szavai alapján pedig a folyamat még korántsem zárult le.

A balatoni nyári szezonra bérelt osztrák InterCity-kocsikról szólva elmondta, hogy a tíz jármű egy szélesebb magyar–osztrák együttműködés része. Arra a kérdésre, hogy valóban vissza kellett-e küldeni egyes kocsikat műszaki okok miatt, konkrét választ nem adott, ugyanakkor megjegyezte:

„Ezek használt kocsik, jobb lenne, ha újak lennének.”

Nem csak a nagykereskedelmet vizsgálják

A beszélgetés egyik legérdekesebb része a dohánykoncessziók ügye volt. Vitézy egy nappal korábban már bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a dohány- és kaszinókoncessziókat. Az EDGE Fest után azonban arra is utalt, hogy a folyamat nem feltétlenül áll meg a dohányboltokat kiszolgáló nagykereskedelmi hálózat átvilágításánál.

A miniszter szerint először azt kell tisztázni, hogy a rendszer működése minden szempontból szabályos volt-e, ezt követően pedig akár a teljes trafikkoncessziós modell jövője is napirendre kerülhet.

A megfogalmazás azért jelentős, mert a nemzeti trafikrendszer több mint egy évtizede a hazai dohánykereskedelem alapja, Vitézy szavai alapján pedig nemcsak egyes szereplők működése, hanem akár a konstrukció egésze is újraértékelhető.