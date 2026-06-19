Vitézy Dávid új nyilatkozatot tett a trafikokról: a dohányboltok teljes rendszerét átalakíthatja a Tisza-kormány – részleteket árult el a mohácsi Duna-hídról
Az EDGE építészeti fesztiválon Vitézy Dávid és a meghívott nemzetközi szakemberek elsősorban a Rákosrendező területére tervezett új városnegyed jövőjéről, valamint Budapest következő évtizedeinek városfejlesztési kihívásairól beszélgettek. Az eseményt követően azonban a közlekedési és beruházási miniszter már jóval szélesebb témakörben válaszolt a sajtó kérdéseire: szó esett folyamatban lévő kormányzati vizsgálatokról, nagy állami beruházások átértékeléséről és több olyan döntésről is, amelyek hosszabb távon befolyásolhatják az ország közlekedési és gazdasági folyamatait.
Vitézy: Újabb változások jöhetnek az állami cégeknél
A Világgazdaság kérdésére, amely a MÁV vezetését és az esetleges további személycseréket érintette, Vitézy nem nevezett meg konkrét neveket, ugyanakkor egyértelműen további átalakításokat vetített előre.
Az összes állami cég vezető testületében várhatók és lesznek még változások – fogalmazott.
A kijelentés azért figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben több állami vállalatnál és intézménynél is vezetőváltások történtek, a miniszter szavai alapján pedig a folyamat még korántsem zárult le.
A balatoni nyári szezonra bérelt osztrák InterCity-kocsikról szólva elmondta, hogy a tíz jármű egy szélesebb magyar–osztrák együttműködés része. Arra a kérdésre, hogy valóban vissza kellett-e küldeni egyes kocsikat műszaki okok miatt, konkrét választ nem adott, ugyanakkor megjegyezte:
„Ezek használt kocsik, jobb lenne, ha újak lennének.”
Nem csak a nagykereskedelmet vizsgálják
A beszélgetés egyik legérdekesebb része a dohánykoncessziók ügye volt. Vitézy egy nappal korábban már bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a dohány- és kaszinókoncessziókat. Az EDGE Fest után azonban arra is utalt, hogy a folyamat nem feltétlenül áll meg a dohányboltokat kiszolgáló nagykereskedelmi hálózat átvilágításánál.
A miniszter szerint először azt kell tisztázni, hogy a rendszer működése minden szempontból szabályos volt-e, ezt követően pedig akár a teljes trafikkoncessziós modell jövője is napirendre kerülhet.
A megfogalmazás azért jelentős, mert a nemzeti trafikrendszer több mint egy évtizede a hazai dohánykereskedelem alapja, Vitézy szavai alapján pedig nemcsak egyes szereplők működése, hanem akár a konstrukció egésze is újraértékelhető.
Nem áll le teljesen a mohácsi projekt
A miniszter nyilatkozott a Duna-híd ügyéről is, amelynek felülvizsgálatát a kormány a múlt héten rendelte el. A beruházás kapcsán több helyen teljes leállásról írtak, Vitézy azonban azt hangsúlyozta, hogy erről nincs szó.
Az alföldi oldalon felfüggesztettük a munkákat addig, amíg az újratervezés nem történik meg.– nyilatkozta a Világgazdaságnak.
A híd esetében „szelektív felfüggesztést” alkalmaznak: azokat a munkákat, amelyek leállítása jelentős többletköltséget okozna, folytatják, míg azokat az elemeket, amelyeknél még van lehetőség a műszaki tartalom újragondolására, átmenetileg megállították. Vitézy szerint a cél az, hogy a felülvizsgálat során ne keletkezzen indokolatlan kár, ugyanakkor ne folytatódjanak automatikusan azok a beruházási elemek sem, amelyek indokoltságát a kormány jelenleg vizsgálja.
Arra a kérdésre, hogy a felülvizsgálat veszélyezteti-e a 2028-as átadást, egyelőre nem adott konkrét határidőt, mondván, ezt csak az áttekintés lezárása után lehet megítélni.
Rákosrendezőn már a következő évtized Budapestjéről beszéltek
Az EDGE Fest egyik kiemelt témája a Rákosrendező területére tervezett városfejlesztés volt. A fesztivál kerekasztal-beszélgetésén nemzetközi építészek és várostervezők egy olyan új városközpont vízióját mutatták be, amely a közösségi közlekedésre, a vegyes funkciókra és az úgynevezett 15 perces város koncepciójára épülne. A fejlesztés finanszírozásáról szóló kérdésre válaszolva Vitézy arról beszélt, hogy a Rákosrendezőhöz kapcsolódó beruházások megvalósítását eddig forráshiány nehezítette.
„Eddig nem volt forrás. Most, hogy felszabadított uniós források vannak, várhatóan ide is csatornázhatók lesznek.”
Hozzátette, hogy a korábban vállalt kapcsolódó fejlesztések – köztük a Rákosrendező állomás korszerűsítése, a Váci vasútvonal bővítése, a kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása, valamint a Szegedi úti felüljáró – továbbra is napirenden vannak.
A miniszter szerint több olyan budapesti közlekedési fejlesztés is van, amelyet a főváros eddig részben saját forrásból volt kénytelen finanszírozni, ezért az uniós pénzek megérkezése érdemben javíthatja a mozgásterét.