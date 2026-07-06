Minden, amit a holnap kezdődő NATO-csúcsról tudni érdemes - újabbTrump -Zelenszkij csörte várható, Magyar Péter is ott lesz

Az északatlanti védelmi szövetség vezetői kedden és szerdán Ankarában tartják csúcstalálkozójukat. A NATO-csúcsra Donald Trump amerikai elnök nyomása közepette kerül sor; követeli, hogy Európa növelje védelmi kiadásait. A feszültségeket fokozzák a hónapok óta tartó transzatlanti konlfiktusok, az iráni háború és a Grönland iránt benyújtott amerikai területi igény.

NATO-csúcs Ankarában: soha ilyen feszült nem volt még a viszony Európa és Amerika között / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Hogy még nehezebb legyen a helyzet, Trump folyamatosan bírálja a katonai szervezetet, továbbá bejelentette, hogy amerikai csapatokat vonnak ki Európából.

Mi lesz a NATO-csúcs napirendje?

A Trump-kormányzat azt szeretné, hogy Európa jelentősen növelje védelmi beruházásait, és vállalja az elsődleges felelősséget a kontinens védelméért - nyilván amerikai katonai megrendelésekből.

A tisztviselők szerint a vezetők elsősorban az alábbi kérdésekre összpontosítanak:

a védelmi kiadási célok teljesítésének előrehaladása,

a védelmi ipari termelés bővítése,

valamint annak megvalósítása, hogy a védelmi terhek nagyobb része az Egyesült Államokról Európára háruljon.

Kik vesznek részt a csúcson?

A NATO mind a 32 tagállamának vezetője jelen lesz, köztük Donald Trump is.

A keddi ünnepi vacsorán a tagállamok képviselőin túl várhatóan részt vesz:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök,

Lee Dzse Mjung dél-koreai elnök,

António Costa, az Európai Tanács elnöke,

valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Mit kínálnak Trumpnak?

Az európai vezetők azt kívánják bizonyítani Trumpnak, hogy teljesítik a tavalyi hágai NATO-csúcson tett vállalásukat, amely szerint 2035-ig a GDP 5 százaléklát védelemre és védelemmel összefüggő kiadásokra fordítják.

A Reuters által látott zárónyilatkozat-tervezet szerint a vezetők várhatóan kijelentik:

2025-ben az európai szövetségesek és Kanada több mint 139 milliárd dollárral növelték az alapvető védelmi képességekbe irányuló beruházásaikat.

Emellett várhatóan azt is hangsúlyozzák, hogy :„a jövőt építjük: egy erősebb Európát egy erősebb NATO-ban – egy modernizált szövetséget. Az európai szövetségesek és Kanada az Egyesült Államokkal együttműködve egyre nagyobb felelősséget vállalnak a szövetség védelméért.”