A választási kampányban tett ígéretekkel szemben egyelőre nem emeli meg a családi pótlékot a Magyar Péter vezette kormány.

Kiderült, mi lesz a családi pótlékkal: nem ezt várták a családok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Magyar Nemzet cikke szerint a miniszterelnök legutóbbi tájékoztatásán arról beszélt, hogy a családi pótlék megduplázása továbbra is a vállalások között szerepel, de annak megvalósítása nem azonnal várható.

A családi pótlék összege 2008 óta változatlan.

Jelenleg egy gyermek után havi 12 200 forint,

két gyermek esetén gyermekenként 13 300 forint,

három vagy több gyermek után pedig gyermekenként 16 ezer forint jár.

Ezzel szemben az elmúlt években

a családi adókedvezmény összege jelentősen emelkedett. Jelenleg egy gyermek után havi 20 ezer forint,

két gyermek után gyermekenként 40 ezer forint,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint adókedvezmény vehető igénybe, amely a személyi jövedelemadóból vagy járulékból érvényesíthető.

Helyette iskolakezdési támogatást jelentettek be

A családi pótlék azonnali megduplázása helyett a kormány augusztusban célzott iskolakezdési támogatást vezet be.

A jelenlegi tervek szerint gyermekenként összesen 100 ezer forint támogatás jár a jogosultaknak, azonban azt két részletben folyósítják: augusztusban 50 ezer forint készpénzben, novemberben pedig további 50 ezer forint értékű utalvány formájában.

A támogatás nem minden családnak jár. Az eddigi bejelentések szerint az alábbi csoportok részesülhetnek belőle:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,

egyszülős családok,

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.

Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, hogy a családi pótlék megduplázása továbbra is cél,

ugyanakkor ennek költségvetési hatása jelentős. Tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 300 milliárd forintos többletkiadást jelentene,

ezért a kampányban tett vállalások megvalósítása fokozatosan történhet meg.