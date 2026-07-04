Lángoló konténerek: 17 naponta kigyullad egy áruszállító hajó, veszélyben a külföldi rendelések – sürgősen újra kell írni a szabályokat
Mivel a nemzetközi kereskedelem 90 százaléka tengeri úton bonyolódik, a hajózás biztonsága alapvető fontosságú, és az ágazat az elmúlt években tett is jelentős előrelépéseket ezen a téren – áll az Allianz Commercial friss jelentésében. Eszerint a világszerte a 100 bruttó regisztertonna feletti hajókon jelentett baleseti incidensek száma mintegy 16 százalékkal csökkent az elmúlt évben: 2025-ben 2818 esetet regisztráltak, szemben a 2024-es 3353-mal. A legtöbb eseményt a Kelet-Mediterrán- és Fekete-tenger térségében jelentették (622 eset), ezt követték a Brit-szigetek (619 eset), amelyek az elmúlt tíz év összesítésében is a legtöbb hajózási incidens helyszínének számítanak. A teherhajókon keletkező tüzek, a lángoló konténerek, a lítiumionos akkumulátorral szerelt, tengeren szállított elektomos autók ugyanakkor egyre nagyobb kockázatot jelentenek.
Lángoló konténerek lesznek a hibás rakományadatokból
A jelentés szerint a tavalyi évben a hajókat érintő balesetek vezető okai világszerte a géphibák és műszaki meghibásodások voltak, amelyek több mint az esetek felét tették ki (1505 incidens). Ezt követték a hajóütközések (260 eset), valamint a tűz- és robbanásos események (218 eset), amelyek továbbra is jelentős aggodalomra adnak okot. A géphibák szerepe azért is fontos ebben a struktúrában, mert ezeknek a károknak a költségei összességében még mindig nem tértek vissza a Covid-19 előtti szintekre, miközben a javítási költségek tovább emelkednek. Ezt a tendenciát a közel-keleti konfliktusok tovább súlyosbíthatják.
A jelentés szerint a konténerszállító hajókon keletkező tüzek egyik legfontosabb kiváltó oka a szándékosan vagy mulasztásból, de hibásan bevallott rakomány, különösen a lítiumion-akkumulátorok és különböző vegyi anyagok esetében.
„A hibásan bevallott vagy egyáltalán nem deklarált veszélyes áruk ismert és megelőzhető fenyegetést jelentenek a tengerészekre, a hajókra, a rakományra és a tengeri környezetre nézve. Ez nem adminisztratív probléma, hanem élet-halál kérdése” – idézi a jelentés kapcsán a gCaptain Joe Kramek-et, a WSC elnök-vezérigazgatóját.
A WSC szerint a rakományt küldők döntő többsége a szabályoknak megfelelően jár el. „Egy szűk, felelőtlen szereplői kör azonban megpróbálja megkerülni a szabályokat, eltitkolja a kockázatokat, és potenciális veszélyhelyzetet generál az egész ellátási lánc számára. Ezzel egyúttal hátrányba hozza azokat a vállalatokat is, amelyek betartják az előírásokat” – fogalmazott Kramek.
Az Allianz becslése szerint a hibásan bevallott rakomány az összes rakományhoz kapcsolódó incidens mintegy negyedéért felelős.
A pontatlan árunyilatkozatok következtében a konténerek nem megfelelő helyre kerülhetnek a hajón, és egy esetleges tűz esetén a tűzoltási munkálatokat is jelentősen megnehezíthetik.
A probléma egyre sürgetőbbé válik, ahogy a lítiumion-akkumulátorok globális szállítása robbanásszerűen növekszik. Az Allianz szerint az ilyen akkumulátorok felhasználása 2025-ben hatszorosa volt az öt évvel korábbinak, miközben a kereslet várhatóan 2030-ra ismét megduplázódik.
Bár az akkumulátorok alapvető játszanak az energiaátmenetben és az elektromos járművek terjedésében, a sérült vagy nem megfelelően csomagolt akkumulátorok az elmúlt években számos jelentős hajótűzhöz és rakományveszteséghez kapcsolódtak.
Kényszerházasság: a közös hajókár-elszámolást alkalmazzák a felek a tüzek miatt
A kockázati biztosító értékelése szerint a hajók méretének növekedése tovább súlyosbítja az ilyen események következményeit. Az Allianz figyelmeztetése szerint a mai óriási konténerhajókon a legénység gyorsan elveszítheti az irányítást a helyzet felett egy tűzeset során, ami akár a hajó elhagyására is kényszerítheti őket még azelőtt, hogy a mentőegységek megérkeznének.
A biztosító rámutatott arra is, hogy a nagy konténerszállító hajókon és járműszállító hajókon keletkező tüzek egyre gyakrabban vezetnek költséges ún. közös hajókár elszámolásokhoz. Ilyenkor
- a rakománytulajdonosok, és
- a hajótulajdonosok közösen viselik a hajóút teljesítésének pénzügyi többletterheit.
Egyes esetekben a befizetendő hozzájárulás a rakomány értékének akár 50 százalékát is elérheti.
Rutinná vált a hajótüzeknél az egymilliárd dolláros káréték
Az Allianz Commercial korábbi elemzései szerint egy átlagos modern autószállító vagy konténerszállító hajótűz kárösszege mostanra „rutinszerűen” elérheti az 1 milliárd dollárt. A kárszerkezetben a rakomány közvetlen értéke, a hajótest és a gépészeti eszközök értéke, a mentés és roncseltávolítás, valamint a környezeti kár és a felelősségbiztosítás jelenti a főbb tételeket.
Az alábbi táblázatban az elmúlt évek káresemény szempontjából nagyobb hajózási incidenseit gyűjtöttük össze. A táblázat első oszlopában a hajó neve és az incidens éve, a másodikban a veszélyes rakomány típusa, a harmadikban a megítélt vagy becsült kárösszeg, a negyedikben részletesebb információk olvashatók.
|MV X-Press Pearl (2021)
|Salétromsav, vegyi anyagok és műanyag pelletek
|1-6,4 milliárd dollár
|Srí Lanka legfelsőbb bírósága 1 milliárd dollár közvetlen kártérítés megfizetésére kötelezte az üzemeltetőt a hatalmas környezeti katasztrófa miatt. A teljes gazdasági és ökológiai kár a becslések szerint a 6,4 milliárd dollárt is meghaladja.
|Felicity Ace (2022)
|Elektromos és luxusautók (lítiumion-akkumulátorok)
|438-500 millió dollár
|A fedélzeten lévő kb. 4000 luxusautó (Porsche, Bentley, Lamborghini) értéke 401 millió dollár volt, a tűz után a hajó teljesen elsüllyedt.
|Morning Midas (2025)
|kb. 800 elektromos autó és egyéb járművek
|kb. 560 millió dollár (a hajó és a rakomány értéke)
|Alaszka partjainál gyulladt ki a Kínából Mexikóba tartó, autókat szállító teherhajó, a kárösszeg itt is százmilliós nagyságrendű. Összesen 3159 autó veszett a tengerbe. A szállítmányból 70 teljesen elektromos (EV) és több mint 680 hibrid meghajtású jármű volt, a többi robbanómotoros.
Újra kellene tervezni mindent
A veszélyek nem korlátozódnak a konténeres szállításra. Az Allianz szerint a járműszállító hajók is fokozott tűzkockázattal szembesülnek: világszerte átlagosan 37 naponta jelentettek ilyen hajókon tűzesetet. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, például idén január egy hatalmas, az Északi-tengeren haladó autószállító hajón csaptak fel a lángok.
A WSC szerint látják a probléma súlyát, és arra technológiai és szabályozási téren egyaránt válaszolni kívánnak. Közlésük szerint biztonsági programjukban mesterséges intelligenciát alkalmaznak a konténerfoglalások ellenőrzésére, ami még a berakodás előtt képes kiszűrni azokat a szállítmányokat, amelyeknél fennáll a gyanú, hogy nem megfelelően jelentették le őket.
A WSC egy példát is említett: egy szállítmányt egyszerűen „kéziszerszámokként” jelentett be az egyik áruküldő, az MI-alapú ellenőrzés azonban gyanúsnak találta.
A vizsgálat végül feltárta, hogy a rakomány lítiumion-akkumulátorral működő szerszámokat tartalmazott, amelyek tűzveszélyük miatt különleges kezelést igényeltek.
A szervezet szerint a rendszer már több ezer potenciálisan veszélyes szállítmányt akadályozott meg abban, hogy bekerüljön a globális ellátási láncba.
„Az iparág megteszi a maga részét, de ezt a problémát egyedül nem tudja megoldani” – mondta Kramek. A szervezet szigorúbb tűzbiztonsági előírásokat sürgetett az ENSZ szakosított ügynökségeként működő Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) részéről, beleértve az elektromos járműveket szállító hajókra vonatkozó követelmények korszerűsítését is.
Az Allianz ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a probléma várhatóan nem fog egyhamar megszűnni. A vállalat értékelése szerint
az akkumulátorok használatának gyors növekedésével párhuzamosan a biztonsági szabványoknak, a hajótervezési megoldásoknak és a szabályozásoknak is lépést kell tartaniuk, különben a probléma továbbra is komoly kihívást jelent majd az iparág számára
– közölte a biztosító.
A figyelmeztetés olyan időszakban érkezett, amikor a hajózási ágazat egyre több biztonsági kihívással néz szembe: a geopolitikai konfliktusoktól és a GPS-jelek hamisításától kezdve az elöregedő flottákon át a műszaki meghibásodásokig számos kockázat nehezíti a működést. A veszélyes rakományokhoz köthető tüzek azonban továbbra is az iparág legmakacsabb és potenciálisan legkatasztrofálisabb fenyegetései közé tartoznak.