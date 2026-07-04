Lángoló konténerek: 17 naponta kigyullad egy áruszállító hajó, veszélyben a külföldi rendelések – sürgősen újra kell írni a szabályokat

A WSC szerint a rakományt küldők döntő többsége a szabályoknak megfelelően jár el. „Egy szűk, felelőtlen szereplői kör azonban megpróbálja megkerülni a szabályokat, eltitkolja a kockázatokat, és potenciális veszélyhelyzetet generál az egész ellátási lánc számára. Ezzel egyúttal hátrányba hozza azokat a vállalatokat is, amelyek betartják az előírásokat” – fogalmazott Kramek.

Az Allianz becslése szerint a hibásan bevallott rakomány az összes rakományhoz kapcsolódó incidens mintegy negyedéért felelős.

A pontatlan árunyilatkozatok következtében a konténerek nem megfelelő helyre kerülhetnek a hajón, és egy esetleges tűz esetén a tűzoltási munkálatokat is jelentősen megnehezíthetik.

A probléma egyre sürgetőbbé válik, ahogy a lítiumion-akkumulátorok globális szállítása robbanásszerűen növekszik. Az Allianz szerint az ilyen akkumulátorok felhasználása 2025-ben hatszorosa volt az öt évvel korábbinak, miközben a kereslet várhatóan 2030-ra ismét megduplázódik.

Bár az akkumulátorok alapvető játszanak az energiaátmenetben és az elektromos járművek terjedésében, a sérült vagy nem megfelelően csomagolt akkumulátorok az elmúlt években számos jelentős hajótűzhöz és rakományveszteséghez kapcsolódtak.

Kényszerházasság: a közös hajókár-elszámolást alkalmazzák a felek a tüzek miatt

A kockázati biztosító értékelése szerint a hajók méretének növekedése tovább súlyosbítja az ilyen események következményeit. Az Allianz figyelmeztetése szerint a mai óriási konténerhajókon a legénység gyorsan elveszítheti az irányítást a helyzet felett egy tűzeset során, ami akár a hajó elhagyására is kényszerítheti őket még azelőtt, hogy a mentőegységek megérkeznének.

A biztosító rámutatott arra is, hogy a nagy konténerszállító hajókon és járműszállító hajókon keletkező tüzek egyre gyakrabban vezetnek költséges ún. közös hajókár elszámolásokhoz. Ilyenkor

a rakománytulajdonosok, és

a hajótulajdonosok közösen viselik a hajóút teljesítésének pénzügyi többletterheit.

Egyes esetekben a befizetendő hozzájárulás a rakomány értékének akár 50 százalékát is elérheti.

Rutinná vált a hajótüzeknél az egymilliárd dolláros káréték Az Allianz Commercial korábbi elemzései szerint egy átlagos modern autószállító vagy konténerszállító hajótűz kárösszege mostanra „rutinszerűen” elérheti az 1 milliárd dollárt. A kárszerkezetben a rakomány közvetlen értéke, a hajótest és a gépészeti eszközök értéke, a mentés és roncseltávolítás, valamint a környezeti kár és a felelősségbiztosítás jelenti a főbb tételeket.

Az alábbi táblázatban az elmúlt évek káresemény szempontjából nagyobb hajózási incidenseit gyűjtöttük össze. A táblázat első oszlopában a hajó neve és az incidens éve, a másodikban a veszélyes rakomány típusa, a harmadikban a megítélt vagy becsült kárösszeg, a negyedikben részletesebb információk olvashatók.