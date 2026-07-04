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Horvátország
baleset

Drámai baleset a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: turisták alatt omlott be egy bunker teteje

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Hat külföldi turista sérült meg a horvátországi Pulában, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje. A fiatalok mintegy két métert zuhantak a bunker belsejébe, négyen kórházba kerültek, a rendőrség pedig vizsgálja, mi okozta az omlást.
VG
2026.07.04, 12:58
Frissítve: 2026.07.04, 13:14

Hat fiatal külföldi turista megsérült, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje a horvátországi Pulában.

Hat külföldi turista sérült meg a horvátországi Pulában, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje
Hat külföldi turista sérült meg a horvátországi Pulában, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje/Fotó:  Fotó: AFP

A bunker belsejébe zuhantak

A baleset egy nappal korábban történt Stinjan városrészben, a Punta Christo-erőd alatti területen. A turisták egy régi katonai létesítmény tetején tartózkodtak, amikor a szerkezet beszakadt, és többen mintegy két méter magasból a bunker belsejébe zuhantak.

A helyszínre mentők érkeztek. Andrej Angelini, a pulai általános kórház igazgatója megerősítette, hogy hat ember sérült meg. Négyüket kórházba szállították, közülük kettőt az ellátás után elengedtek, két sérültet pedig további megfigyelésre bent tartottak.

A rendőrség helyszíni szemlét tart, hogy tisztázza, pontosan mi vezetett az omláshoz.

Stinjan és a Punta Christo környéke Pula egykori katonai védelmi rendszerének része.   

A térségben ma is több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. A legismertebb ezek közül a Punta Christo-erőd, amelyet a 19. századtól az első világháborúig építettek és bővítettek, és amely az Osztrák-Magyar Monarchia idején a pulai hadikikötő bejáratának védelmét szolgálta. 

A magyar turisták körében továbbra is Horvátország számít a legnépszerűbb külföldi nyári úti célnak: tavaly mintegy 760 ezer magyar választotta az Adriát. Bár ezzel Magyarország a fontos küldő országok közé tartozik, a német, osztrák vagy lengyel turisták számától még jelentősen elmarad.

A horvát tengerpart az elmúlt években a Balaton egyik leggyakrabban emlegetett viszonyítási pontjává vált

A közbeszédben rendszeresen felmerül az összehasonlítás a két úti cél között, különösen az árak, a szolgáltatások és az élmények tekintetében. 

Bár a Balaton és az Adria nem minden szempontból tekinthető közvetlen versenytársnak, hiszen részben eltérő utazóközönséget szólítanak meg, a magyar turisták döntéseit egyre inkább befolyásolja, hogy melyik nyaralás kínál kedvezőbb ár-érték arányt.

A horvát tengerparton egyelőre nem lehet találkozni túlzsúfolt strandokkal vagy jelentős tömeggel, annak ellenére sem, hogy az idei szezon előzetesen kifejezetten erősnek ígérkezik.

A májusi turisztikai adatok is azt mutatják, hogy Horvátország továbbra is kiemelkedően népszerű úti cél, és a nyári hónapokban várhatóan ismét turisták millióit fogadja. 

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