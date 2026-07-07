Megtudtuk, mikor nyit Budapesten Gordon Ramsay első közép-európai étterme – exkluzív képeken a látványtervek

A Gordon Ramsay Bar & Grill étterem a Dorothea Hotel fővárosi, Autograph Collection elnevezésű épületében kap helyet, ahol reggelivel, ebéddel és vacsorával várják majd a vendégeket. A közel 160 férőhelyes vendéglátóhelyre már megnyílt az asztalfoglalási lehetőség, mely július 31-én nyitja meg kapuit.

Gordon Ramsay éttermének látványterve / Fotó: Dorothea Hotel

A Gordon Ramsay Bar & Grill a nemzetközi étteremlánc londoni grillkoncepciójára épül. Az étlapon a grillezett húsok, a Fish & Chips és a Beef Wellington mellett magyar ihletésű fogások is helyet kapnak, emellett borlap és koktélkínálat is készül a vendégek számára.

A nyitás egyben a Gordon Ramsay Restaurants és a Marriott International együttműködésének újabb állomása. A két vállalat 2019-ben nyitotta meg első közös Gordon Ramsay Bar & Grill éttermét Londonban, a London Marriott Hotel Grosvenor Square szállodában.

Budapestet választotta Gordon Ramsay a régiós nyitáshoz

A társaság közlése szerint Budapest lett a márka első közép-európai helyszíne. A döntés hátterében a főváros növekvő turisztikai jelentősége állhat.

Tavaly a Budapestre érkező külföldi vendégek száma 15 százalékkal emelkedett, miközben az Eurostat adatai szerint a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának növekedése meghaladta az uniós átlagot.

Fotó: Dorothea Hotel

Több nemzetközi étterem működik ugyanabban az épületben

A Gordon Ramsay Bar & Grill a Dorothea Hotel már működő vendéglátóhelyeihez csatlakozik. Az épületben jelenleg a Dani García séf nevéhez köthető Alelí, Anton by Alelí és Bibo Budapest éttermek is működnek.

A Gordon Ramsay Bar & Grill nyitásával tovább bővül a budapesti prémium éttermi kínálat, miközben a brit séf étteremhálózata első alkalommal jelenik meg Közép-Európában.