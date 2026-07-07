Zuhan az OTP, esik a Mol, de kilőtt a 4iG

Elbizonytalanodtak kedden a globális tőkepiacok, veszteséggel nyitott a Wall Street és az európai tőzsdék is jobbára gyengültek, a frankfurti DAX-index például 1,2 százalékkal esett vissza a BUX kicsengetéséig.

Zuhan az OTP, esik a Mol /Fotó: tete_escape / Shutterstock

A befektetők már az Ankarában ma megkezdődött NATO-csúcstalálkozóra figyelnek, amelyen a tagországok vezetői számos témát vitatnak meg, többek között az Ukrajnának nyújtandó támogatást, és a legújabb közel-keleti fejleményeket.

További fontos hír, hogy a SpaceX is ma hivatalosan is bekerült a Nasdaq 100 indexbe.

Eközben Ázsiából, közelebbről a Dél-Koreából megindult az AI-részvények újabb gyengülési hulláma. A szöuli Kospi-index összeomlott, miután a Samsung erős negyedéves gyorsjelentése dacára, beszakadt a részvények árfolyama.

A német dpa-AFX hírügynökség szerint a számok ugyan „első ránézésre kiválóak” voltak, de a Samsung részvényeit már olyan magasra értékelték, hogy gyakorlatilag tökéletes eredményeket vártak. Ilyen viszont nincs, így a kurzus 7 százalékkal zuhant.

A pánikhangulat pedig később átterjedt az AI-hoz köthető részvényekre világszerte.

Stephen Innes, az SPI Asset Management vezető partnere szerint

eltolódott a befektetők fókusza: most már nem a jelenlegi erős AI-keresletre koncentrálnak, hanem amiatt aggódnak, hogy a növekedés üteme elég magas marad-e ahhoz, hogy továbbra is igazolja a rendkívül magas értékeléseket.

A budapesti tőzsde sem teljesített fényesen, sőt elég nagy esés alakult ki a nap végére. A BUX 1,3 százalékkal, 141 692 pontra esett.