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Zuhan az OTP, esik a Mol, de kilőtt a 4iG

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nemzetközi piacokkal együtt lefordult a BUX is. A legnagyobb mértékben a globális tőzsdei mozgásokra érzékeny OTP papírjai szakadtak be, de gyenge volt a Mol is. A Richter és a Magyar Telekom állta sarat.
Murányi Ernő
2026.07.07, 17:40
Frissítve: 2026.07.07, 17:55

Elbizonytalanodtak kedden a globális tőkepiacok, veszteséggel nyitott a Wall Street és az európai tőzsdék is jobbára gyengültek, a frankfurti DAX-index például 1,2 százalékkal esett vissza a BUX kicsengetéséig.

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Zuhan az OTP, esik a Mol /Fotó: tete_escape / Shutterstock

A befektetők már az Ankarában ma megkezdődött NATO-csúcstalálkozóra figyelnek, amelyen a tagországok vezetői számos témát vitatnak meg, többek között az Ukrajnának nyújtandó támogatást, és a legújabb közel-keleti  fejleményeket. 

További fontos hír, hogy a SpaceX is ma hivatalosan is bekerült a Nasdaq 100 indexbe.

Eközben Ázsiából, közelebbről a Dél-Koreából megindult az AI-részvények újabb gyengülési hulláma. A szöuli Kospi-index összeomlott, miután a Samsung erős negyedéves gyorsjelentése dacára, beszakadt a részvények árfolyama. 

A német dpa-AFX hírügynökség szerint a számok ugyan „első ránézésre kiválóak” voltak, de a Samsung részvényeit már olyan magasra értékelték, hogy gyakorlatilag tökéletes eredményeket vártak. Ilyen viszont nincs, így a kurzus 7 százalékkal zuhant. 

A pánikhangulat pedig később átterjedt az AI-hoz köthető részvényekre világszerte.

Stephen Innes, az SPI Asset Management vezető partnere szerint

 eltolódott a befektetők fókusza: most már nem a jelenlegi erős AI-keresletre koncentrálnak, hanem amiatt aggódnak, hogy a növekedés üteme elég magas marad-e ahhoz, hogy továbbra is igazolja a rendkívül magas értékeléseket.

A budapesti tőzsde sem teljesített fényesen, sőt elég nagy esés alakult ki a nap végére. A BUX 1,3 százalékkal, 141 692 pontra esett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 22,4 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 2,4 százalékkal, 45 790 forintra zuhant.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 790 HUF 0 / -2,41 %
Forgalom: 16 638 175 510 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 1,1 százalékkal, 3894 forintra gyengült, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,6 százalékkal, 73,88 dollárra lőtt ki.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 894 HUF 0 / -1,12 %
Forgalom: 1 987 506 588 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei megúszták egy 0,2 százalékos eséssel, a papírok 12 280 forinton zártak. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 280 HUF 0 / -0,16 %
Forgalom: 1 995 845 230 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is állta a sarat, 2674 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami mindössze 0,07 százalékkal múlta alul előző napi záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 674 HUF 0 / -0,07 %
Forgalom: 712 095 946 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Újra 2000 forint fölé erősödtek ugyanakkor a 4iG papírjai, melyek egy 5,2 százalékos rali után 2010 forinton búcsúztak a kereskedéstől. 

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2 010 HUF 0 / +5,24 %
Forgalom: 564 456 229 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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 A forint kurzusa is gyengült. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,76 forintra nőtt.

 

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