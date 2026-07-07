Zuhan az OTP, esik a Mol, de kilőtt a 4iG
Elbizonytalanodtak kedden a globális tőkepiacok, veszteséggel nyitott a Wall Street és az európai tőzsdék is jobbára gyengültek, a frankfurti DAX-index például 1,2 százalékkal esett vissza a BUX kicsengetéséig.
A befektetők már az Ankarában ma megkezdődött NATO-csúcstalálkozóra figyelnek, amelyen a tagországok vezetői számos témát vitatnak meg, többek között az Ukrajnának nyújtandó támogatást, és a legújabb közel-keleti fejleményeket.
További fontos hír, hogy a SpaceX is ma hivatalosan is bekerült a Nasdaq 100 indexbe.
Eközben Ázsiából, közelebbről a Dél-Koreából megindult az AI-részvények újabb gyengülési hulláma. A szöuli Kospi-index összeomlott, miután a Samsung erős negyedéves gyorsjelentése dacára, beszakadt a részvények árfolyama.
A német dpa-AFX hírügynökség szerint a számok ugyan „első ránézésre kiválóak” voltak, de a Samsung részvényeit már olyan magasra értékelték, hogy gyakorlatilag tökéletes eredményeket vártak. Ilyen viszont nincs, így a kurzus 7 százalékkal zuhant.
A pánikhangulat pedig később átterjedt az AI-hoz köthető részvényekre világszerte.
Stephen Innes, az SPI Asset Management vezető partnere szerint
eltolódott a befektetők fókusza: most már nem a jelenlegi erős AI-keresletre koncentrálnak, hanem amiatt aggódnak, hogy a növekedés üteme elég magas marad-e ahhoz, hogy továbbra is igazolja a rendkívül magas értékeléseket.
A budapesti tőzsde sem teljesített fényesen, sőt elég nagy esés alakult ki a nap végére. A BUX 1,3 százalékkal, 141 692 pontra esett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 22,4 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 2,4 százalékkal, 45 790 forintra zuhant.
A Mol kurzusa 1,1 százalékkal, 3894 forintra gyengült, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,6 százalékkal, 73,88 dollárra lőtt ki.
A Richter részvényei megúszták egy 0,2 százalékos eséssel, a papírok 12 280 forinton zártak.
A Magyar Telekom is állta a sarat, 2674 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami mindössze 0,07 százalékkal múlta alul előző napi záróárát.
Újra 2000 forint fölé erősödtek ugyanakkor a 4iG papírjai, melyek egy 5,2 százalékos rali után 2010 forinton búcsúztak a kereskedéstől.
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A forint kurzusa is gyengült. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 354,76 forintra nőtt.