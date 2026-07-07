Megélhetés munka nélkül? Új európai kezdeményezés indult az alapjövedelemért – erre lesz szükség az MI-forradalom miatt?

Új európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba az Európai Bizottság, amely az úgynevezett feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését szorgalmazza az Európai Unióban. A kezdeményezők szerint a mesterséges intelligencia és a robotizáció olyan gyorsan alakítja át a munkaerőpiacot, hogy hamarosan nem lesz elegendő munkahely mindenki számára.

Újabb nagy társadalmi vita előtt állhat Európa, miután Brüsszel zöld utat adott egy alapjövedelmet szorgalmazó polgári kezdeményezésnek / Fotó: Marian Weyo

Jelentős lépés történt az Európai Unióban a feltétel nélküli alapjövedelemről szóló vita újraélesztésében. Az Európai Bizottság kedden hivatalosan nyilvántartásba vett egy európai polgári kezdeményezést, amelynek célja az úgynevezett Universal Basic Income (UBI), vagyis a feltétel nélküli alapjövedelem elterjesztésének elősegítése az EU tagállamaiban.

A kezdeményezés szervezői szerint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlődése olyan ütemben zajlik, hogy rövid időn belül alapjaiban alakíthatja át a munkaerőpiacot.

Álláspontjuk szerint sürgősen el kell választani az emberek megélhetését attól, hogy képesek-e eladni munkaerejüket a piacon.

A szervezők véleménye szerint hamarosan olyan helyzet állhat elő, amikor egyszerűen nem lesz elegendő munkahely mindenki számára. Ezért azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy tegyen meg minden szükséges jogi és politikai lépést, amely segítheti a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését a tagállamokban, valamint adjon ajánlást az országok számára az ehhez vezető munkáról.

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani döntés nem jelenti azt, hogy Brüsszel támogatja vagy elfogadta a javaslatot. Az Európai Bizottság kizárólag azt vizsgálta meg, hogy a kezdeményezés megfelel-e a jogszabályokban előírt formai követelményeknek. A testület hangsúlyozta: a regisztráció semmilyen módon nem előlegezi meg a kezdeményezés tartalmának későbbi értékelését.

A következő időszak kulcsfontosságú lesz a szervezők számára. A regisztrációt követően hat hónapjuk van arra, hogy elindítsák az aláírásgyűjtést.

Ezt követően egy 12 hónapos időszak áll rendelkezésükre, hogy legalább egymillió érvényes támogató aláírást gyűjtsenek össze az Európai Unió polgáraitól.

Nem elég azonban az egymilliós küszöb elérése. Az is feltétel, hogy legalább hét tagállamban teljesüljön az adott országra meghatározott minimális aláírásszám. Ha ez sikerül, az Európai Bizottság köteles hivatalosan foglalkozni az üggyel, és döntést hozni arról, kíván-e bármilyen jogalkotási vagy egyéb intézkedést kezdeményezni.

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