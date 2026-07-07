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NATO
Boeing 747-8
Trump
Magyarország
Air Force One

Nem verték nagy dobra, Trump átszáguldott Magyarországon: az amerikai elnök Kőszegnél lépett be, Szegednél távozott – a NATO-csúcsra viszi az új Air Force One

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jött és ment a katariaktók kapott luxus Boeing 747-8-as. Trump új elnöki repülőgépe az első transzatlanti útját bonyolítja és Magyarországon is átrepült.
Hecker Flórián
2026.07.07, 11:37
Frissítve: 2026.07.07, 12:14

Nem mindennapi esemény zajlott le az elmúlt órában Magyarország fölött, a magyar légtérben. Donald Trump ugyanis az új elnöki repülőgépével átrepült az ország fölött a NATO-csúcsra tartva.

Trump, Air Force One, repülőgép
Nem verték nagy drobra, Trump átszáguldott Magyarországon / Fotó: NurPhoto via AFP

A radarszolgáltatások alapján az látszik, hogy az Air Force One 10:59-kor, Kőszeg magasságában lépett be a magyar légtérbe, és Szegednél lépett ki az országból 11:30 előtt nem sokkal.

A cikkünk írásakor az elnöki repülőgép már mélyen Románia fölött jár, lassan elhagyja az országot Bulgária felé. A Flightradaron elérhető információk szerint a gép mintegy 10 ezer méteres magasságban repül.

A Camp Springs-i repülőtérről, hivatalos nevén az Andrews légitámaszpontról indult. Ez a Maryland állambeli Camp Springsben található. Az úticél a NATO-csúcs a törökországi Ankarába.

Nem verték nagy dobra, Trump átszáguldott Magyarországon

A repülőgép már 8000 kilométert hagyott maga mögött, mintegy 8 órája van levegőben. Még nagyjából 700 kilométert kell megtenni, ami körülbelül egy órát vesz igénybe.

Nem akármilyen repülőgépről van szó. A Boeing 747-8-as típusú repülőgépet a katari kormány 2025 májusában adományozta az Egyesült Államoknak, hivatalos közlések szerint „feltétel nélküli” ajándékként.

Ahhoz, hogy a jármű megfeleljen a szigorú biztonsági és műszaki előírásoknak, számos költséges átalakításra volt szükség. A munkálatok összköltsége becslések szerint megközelíti a 400 millió dollárt,

ami nagyjából 123 milliárd forintnak felel meg.

A légierő tájékoztatása szerint az elvégzett munkák elsősorban biztonsági fejlesztések voltak, de ezenkívül átalakították

  • a műveleti kommunikációs rendszereket,
  • az üzemeltetéshez szükséges rendszereket,
  • valamint egyéb fedélzeti rendszereket is.

A technikusok továbbá tüzetesen átvizsgálták a repülőgépet és minden potenciális veszélyforrást semlegesítettek.

A gép belső terei csupán minimálisan változtak meg, mivel alapvetően egy luxuskivitelű 747-8-as-ról van szó. Az amerikai, Boeing repülőgépgyártó vállalat kifejezetten üzleti megrendelők részére is készít egyedi tervezésű Jumbokat.

A legnagyobb átalakuláson a gép külseje ment át: teljesen új, piros, fehér, kék és arany festést kapott, amit Donald Trump személyesen választott ki. Ez azért is különleges, mivel az elnöki különgépek fényezése a Kennedy-korszak óta világoskék-fehér volt.

Ennek a repülőgépnek a kivitelezése olyan, hogy ha meglátják, nem fogják elhinni

− mondta örömmel az amerikai elnök, amikor átvette az új repülőgépet. Szerinte például a 747-8-as hajtóművei a legkiválóbbak és a legjobbak a világon, nincs hozzájuk fogható.

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