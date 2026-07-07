Deviza
EUR/HUF354,74 +0,21% USD/HUF310,37 +0,34% GBP/HUF415,63 +0,33% CHF/HUF384,91 +0,19% PLN/HUF82,62 +0,11% RON/HUF67,77 +0,15% CZK/HUF14,65 -0,03% EUR/HUF354,74 +0,21% USD/HUF310,37 +0,34% GBP/HUF415,63 +0,33% CHF/HUF384,91 +0,19% PLN/HUF82,62 +0,11% RON/HUF67,77 +0,15% CZK/HUF14,65 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 511,99 -0,75% MTELEKOM2 680 +0,15% MOL3 916 -0,56% OTP46 250 -1,45% RICHTER12 310 +0,08% OPUS373 +0,54% ANY7 090 -9,03% AUTOWALLIS145 -0,34% WABERERS4 960 +0,6% BUMIX9 316,48 -0,83% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 026,23 -0,51% BUX142 511,99 -0,75% MTELEKOM2 680 +0,15% MOL3 916 -0,56% OTP46 250 -1,45% RICHTER12 310 +0,08% OPUS373 +0,54% ANY7 090 -9,03% AUTOWALLIS145 -0,34% WABERERS4 960 +0,6% BUMIX9 316,48 -0,83% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 026,23 -0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
üzemanyag
benzin
tankolás
üzemanyagár
dízel

Nincs megállás, folytatódik: szerdától újabb üzemanyagár-emelést jelentettek be Magyarországon, már nagyon közel a védett ár – ennyiért lehet tankolni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Holnaptól újabb drágulás várható a benzinkutakon. A nagykereskedők meghozták a döntést az üzemanyagról, a trend továbbra is az áremelést vetíti előre. Érdemes lesz figyelnie a magyaroknak, ha ugyanis ez így folytatódik, a héten már a kivezetett védett árak szintjére érhet a literenkénti ár.
Hecker Flórián
2026.07.07, 10:24
Frissítve: 2026.07.07, 10:55

Ismét drágul az üzemanyag Magyarországon, az új árazás szerdától lép életbe – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

üzemanyag, benzin, dízel
Üzemanyag: kihirdették az új döntést, szerdától megint drágulás lép életbe Magyarországon / Fotó: Horváth Lilla

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a hétfői általános drágítás folytatódik, igaz, ezúttal csak részlegesen. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, tegnap a védett ár június végi kivezetése óta a legnagyobb üzemanyagár-emelést jelentették be a nagykereskedők.

A gázolaj literje bruttó 6, a benziné 4 forinttal kerül többe, mint előtte. A most, kedden kihirdetett nagykereskedelmi árdöntés immáron a hetedik a sorban, mióta június 27-én a Tisza-kormány megszüntette a védett ár alkalmazását a magyarországi töltőállomásokon.

A szerdától életbe lépő drágulás annyiben új fejlemény, hogy ezek közül most először született olyan nagykereskedelmi árképzés, ami csak a gázolaj árát emeli.

Üzemanyag: kihirdették az új döntést, szerdától megint drágulás lép életbe Magyarországon

Merthogy az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól

csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változik, egészen pontosan bruttó 4 forinttal emelkedik,

ezzel párhuzamosan pedig a benzin beszerzési ára változatlan marad. "Ennek megfelelően elsősorban a dízelt tankolók számíthatnak árváltozásra a hazai töltőállomásokon" – jegyezték meg a közleményben.

Azt is jelezték, hogy jelenleg, július 7-én az országos átlagárak

  • 95-ös benzin esetében 584 Ft/liter,
  • a gázolajnál pedig 601 Ft/liter.

Lapunk tapasztalatai alapján a jellemző árak ennél magasabbak: a benzinért 587, a gázolajért már 606 forintot kérnek. Amennyiben a most jelzett áremelést átvezetik a kiskereskedők, tehát a benzinkutasok, a dízel már a 610 forintos szintre érhet, ami nagyon közel van a 615 forintos védett árhoz, amit még az Orbán-kormány alkalmazott.

A benzinnél a védett ár 595 forint volt, itt tehát 8 forinttal kedvezőbb még az általánosan tapasztalható árazás. A héten péntekig bizonyosan még több üzemanyagár-döntés várható a nagykereskedők részéről, amire a kiskereskedelmi árak is reagálni fognak. Amennyiben folytatódik a drágulás trendje és üteme, nem zárható ki, hogy

napokon belül a korábbi védett árak szintjéig növekedhetnek az üzemanyagárak Magyarországon.

Hogy pontosan, mi fog történni, azt nehéz előrejelezni, mindenesetre a dollár-forint árfolyam, illetve a Brent olaj jegyzése ebben mérvadó szempontok. Előbbi most 310 forint alatt mozog, utóbbi pedig a 73 dolláros küszöbnél tart.

Hatalmas lehetőséget adott Amerika a Molnak: 30 napja van a magyaroknak meggyőzni az oroszokat az évszázad olajüzletéről – az arabok se akarnak kimaradni belőle
Már hosszú ideje folynak a NIS felvásárlását célzó tárgyalások. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosítva van. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szerint az engedély legutóbbi meghosszabbítása lehetőséget teremt a Molnak a sikeres megállapodásra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu