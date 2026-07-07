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hulladék
Mohu
krajczár ibolya
mtksz
vizsgálat

Dagadó hulladékbotrány: a Mohu nem tágít, két kézzel szorongatja a marcali hulladékkezelőt – átadták a bűnlajstromot, de valamiről hallgatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vádak özönét zúdítja a Mohu a Marcaliban is hulladékkezelést végző MTKSZ Nonprofit Kft-re, amelynek ügyvezetője állítja: egyetlen hibát valóban elkövettek, de azt már elhárították. Az ügy mégsem rendeződik. A Mohu már nem emleget veszélyes hulladékot, de vizsgálódik.
VG
2026.07.07, 11:01

A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a múlt a napokban felfüggesztette az önkormányzati tulajdonú MTKSZ Nonprofit Kft. marcali telephelyének működését, korábbi MTI-nyilatkozata szerint azért, mert a kft. „szerződésszegésszerű magatartást" tanúsított. Ezért a Mohu most vizsgálatot folytat.

Mohu
A Mohu mindeféle hulladékot talált a marcali hulladékválogatónál/Fotó: Mohu

Mit hibázott pontosan a nonprofit cég?

Már a kifogásolt magatartásról is csak részben egyeznek meg a nyilatkozatok. A Mohutól a Világgazdaság hosszú bűnlajtromot kapott, amely szerint a társaság ellenőrzései során kiderült, hogy a kft.

  • indokolatlanul több ezer tonna kezelt hulladékot halmozott fel a telephelyen,
  • olyan hulladék is keveredett nagy mennyiségben a koncessziós hulladékba, amely ott nem tárolható.

Lapunk úgy tudja, hogy a magas fűtőértékű hulladékon kívül nincs mennyiségi korlátja a tárolható hulladéknak, praktikus határa persze lehet. A tárolt hulladék mennyisége a beérkezéshez és ahhoz igazodik, hogy mennyit igényelnek a válogatótól újrahasznosításra.

A Mohu állítása szerint az üzem a kérdéses hulladékmennyiséget rövid idő alatt elszállíttatta a telephelyről a Mohu előzetes tájékoztatása és ellenőrzése nélkül. Emellett az üzem kamerarendszere sem működött megfelelően, több helyen nem készült felvétel, illetve egyes fontos területeken nem volt kamerás megfigyelés. A helyszíni ellenőrzések során olyan hulladékot is találtak, amelyeknek nem lett volna szabad a kezelőbe kerülniük. 

Többek között lejárt fecskendők, matracok, szigetelőanyagok, kerti bútorok, autóbontásból származó hulladékok és gazdálkodó szervezetektől származó termelési hulladékok kerültek elő.

A vizsgálat folytatódik többek között annak tisztázására, hogy mi történt ezekkel a hulladékokkal, azokat megfelelően kezelték-e, illetve történt-e jogtalan elszámolás vagy számlázás.

A Mohu nem enged

A Mohu hétfőn arról tájékoztatta az MTKSZ-t, hogy maradéktalanul fenntartja eddigi álláspontját, és folytatja a szerződésszegésszerű magatartás vizsgálatát – ezt a Világgazdaság már a kft. ügyvezetőjétől tudta meg. Krajczár Ibolya elismerte, hogy egy gépkezelőjük véletlenül valóban kevert a koncessziós hulladék közé oda nem tartozó fecskendőket, de ezt a hibát már elhárították, és erről június 22-én tájékoztatták is a Mohut. 

A fémből és műanyagból készül fecskendők használatlanok, de lejárt szavatosságúak voltak. Ezért is kerültek a telephelyükre, mellesleg most először, próbaszállítmányként. A használatlan fecskendő nem veszélyes hulladék. Veszélyes hulladékot a kft. nem vesz, nem is vehet át.

Ugyanebben a 22-i tájékoztatásban szerepelt, hogy a kft. végzett az elavult kamerarendszere fejújításával, igaz, két berendezést még fel kell szerelni.

Krajczár Ibolya hangsúlyozta továbbá, hogy a 2013-ban alapított, 31 településen szolgáltató, 55 fős hulladék-előkezelő cégnél a működése fennállása óta semmilyen hatóság nem talált semmilyen hiányosságot. Nem találtak a Mohu munkatársai sem a márciusi ellenőrzésük során. Mint Krajczár Ibolya kijelentette, a kft.

  • nem szegett szerződést,
  • nem károsított meg senkit,
  • nem vett át veszélyes hulladékot,
  • képes a szerződés szerinti feladatvégzésre,
  • az egyetlen, általa elkövetett hibát már orvosolta.

A Mohu most ennek ellenére úgy érzi, hogy a Marcali MTKSZ hulladékkezelője továbbra sem adott garanciát a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére. Viszont a lapunknak küldött kommentjében már nem állítja, hogy az MTKSZ-nál veszélyes hulladék lett volna.   

Korábbi cikkünk szerint a Mohu a kft. marcali telephelyéről nem a cég lerakójába, hanem egy másik – amúgy Marcali közelében lévő – lerakóba juttatja a hulladékot. Az MTKSZ tiltakozásul Marcaliban csütörtökön és pénteken teljes szélességében, időszakosan többször is lezárta járműveivel a helyi hulladéklerakóhoz vezető utat, július 6. és 29. között munkanapokon 8 és 16 óra között félpályás útlezárással folytatja a tiltakozást.

Az ügyvezető lapunknak is hangsúlyozta, amit az MTI-vel már közölt: tájékoztatta a Mohut, hogy nem a koncessziós szerződés, hanem az előkezelés nélküli hulladéklerakás ellen, valamint a munkájukért demonstrálnak.

 

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