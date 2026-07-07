Dagadó hulladékbotrány: a Mohu nem tágít, két kézzel szorongatja a marcali hulladékkezelőt – átadták a bűnlajstromot, de valamiről hallgatnak
A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a múlt a napokban felfüggesztette az önkormányzati tulajdonú MTKSZ Nonprofit Kft. marcali telephelyének működését, korábbi MTI-nyilatkozata szerint azért, mert a kft. „szerződésszegésszerű magatartást" tanúsított. Ezért a Mohu most vizsgálatot folytat.
Mit hibázott pontosan a nonprofit cég?
Már a kifogásolt magatartásról is csak részben egyeznek meg a nyilatkozatok. A Mohutól a Világgazdaság hosszú bűnlajtromot kapott, amely szerint a társaság ellenőrzései során kiderült, hogy a kft.
- indokolatlanul több ezer tonna kezelt hulladékot halmozott fel a telephelyen,
- olyan hulladék is keveredett nagy mennyiségben a koncessziós hulladékba, amely ott nem tárolható.
Lapunk úgy tudja, hogy a magas fűtőértékű hulladékon kívül nincs mennyiségi korlátja a tárolható hulladéknak, praktikus határa persze lehet. A tárolt hulladék mennyisége a beérkezéshez és ahhoz igazodik, hogy mennyit igényelnek a válogatótól újrahasznosításra.
A Mohu állítása szerint az üzem a kérdéses hulladékmennyiséget rövid idő alatt elszállíttatta a telephelyről a Mohu előzetes tájékoztatása és ellenőrzése nélkül. Emellett az üzem kamerarendszere sem működött megfelelően, több helyen nem készült felvétel, illetve egyes fontos területeken nem volt kamerás megfigyelés. A helyszíni ellenőrzések során olyan hulladékot is találtak, amelyeknek nem lett volna szabad a kezelőbe kerülniük.
Többek között lejárt fecskendők, matracok, szigetelőanyagok, kerti bútorok, autóbontásból származó hulladékok és gazdálkodó szervezetektől származó termelési hulladékok kerültek elő.
A vizsgálat folytatódik többek között annak tisztázására, hogy mi történt ezekkel a hulladékokkal, azokat megfelelően kezelték-e, illetve történt-e jogtalan elszámolás vagy számlázás.
A Mohu nem enged
A Mohu hétfőn arról tájékoztatta az MTKSZ-t, hogy maradéktalanul fenntartja eddigi álláspontját, és folytatja a szerződésszegésszerű magatartás vizsgálatát – ezt a Világgazdaság már a kft. ügyvezetőjétől tudta meg. Krajczár Ibolya elismerte, hogy egy gépkezelőjük véletlenül valóban kevert a koncessziós hulladék közé oda nem tartozó fecskendőket, de ezt a hibát már elhárították, és erről június 22-én tájékoztatták is a Mohut.
A fémből és műanyagból készül fecskendők használatlanok, de lejárt szavatosságúak voltak. Ezért is kerültek a telephelyükre, mellesleg most először, próbaszállítmányként. A használatlan fecskendő nem veszélyes hulladék. Veszélyes hulladékot a kft. nem vesz, nem is vehet át.
Ugyanebben a 22-i tájékoztatásban szerepelt, hogy a kft. végzett az elavult kamerarendszere fejújításával, igaz, két berendezést még fel kell szerelni.
Krajczár Ibolya hangsúlyozta továbbá, hogy a 2013-ban alapított, 31 településen szolgáltató, 55 fős hulladék-előkezelő cégnél a működése fennállása óta semmilyen hatóság nem talált semmilyen hiányosságot. Nem találtak a Mohu munkatársai sem a márciusi ellenőrzésük során. Mint Krajczár Ibolya kijelentette, a kft.
- nem szegett szerződést,
- nem károsított meg senkit,
- nem vett át veszélyes hulladékot,
- képes a szerződés szerinti feladatvégzésre,
- az egyetlen, általa elkövetett hibát már orvosolta.
A Mohu most ennek ellenére úgy érzi, hogy a Marcali MTKSZ hulladékkezelője továbbra sem adott garanciát a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére. Viszont a lapunknak küldött kommentjében már nem állítja, hogy az MTKSZ-nál veszélyes hulladék lett volna.
Korábbi cikkünk szerint a Mohu a kft. marcali telephelyéről nem a cég lerakójába, hanem egy másik – amúgy Marcali közelében lévő – lerakóba juttatja a hulladékot. Az MTKSZ tiltakozásul Marcaliban csütörtökön és pénteken teljes szélességében, időszakosan többször is lezárta járműveivel a helyi hulladéklerakóhoz vezető utat, július 6. és 29. között munkanapokon 8 és 16 óra között félpályás útlezárással folytatja a tiltakozást.
Az ügyvezető lapunknak is hangsúlyozta, amit az MTI-vel már közölt: tájékoztatta a Mohut, hogy nem a koncessziós szerződés, hanem az előkezelés nélküli hulladéklerakás ellen, valamint a munkájukért demonstrálnak.