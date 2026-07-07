Dagadó hulladékbotrány: a Mohu nem tágít, két kézzel szorongatja a marcali hulladékkezelőt – átadták a bűnlajstromot, de valamiről hallgatnak

A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a múlt a napokban felfüggesztette az önkormányzati tulajdonú MTKSZ Nonprofit Kft. marcali telephelyének működését, korábbi MTI-nyilatkozata szerint azért, mert a kft. „szerződésszegésszerű magatartást" tanúsított. Ezért a Mohu most vizsgálatot folytat.

A Mohu mindeféle hulladékot talált a marcali hulladékválogatónál/Fotó: Mohu

Mit hibázott pontosan a nonprofit cég?

Már a kifogásolt magatartásról is csak részben egyeznek meg a nyilatkozatok. A Mohutól a Világgazdaság hosszú bűnlajtromot kapott, amely szerint a társaság ellenőrzései során kiderült, hogy a kft.

indokolatlanul több ezer tonna kezelt hulladékot halmozott fel a telephelyen,

olyan hulladék is keveredett nagy mennyiségben a koncessziós hulladékba, amely ott nem tárolható.

Lapunk úgy tudja, hogy a magas fűtőértékű hulladékon kívül nincs mennyiségi korlátja a tárolható hulladéknak, praktikus határa persze lehet. A tárolt hulladék mennyisége a beérkezéshez és ahhoz igazodik, hogy mennyit igényelnek a válogatótól újrahasznosításra.

A Mohu állítása szerint az üzem a kérdéses hulladékmennyiséget rövid idő alatt elszállíttatta a telephelyről a Mohu előzetes tájékoztatása és ellenőrzése nélkül. Emellett az üzem kamerarendszere sem működött megfelelően, több helyen nem készült felvétel, illetve egyes fontos területeken nem volt kamerás megfigyelés. A helyszíni ellenőrzések során olyan hulladékot is találtak, amelyeknek nem lett volna szabad a kezelőbe kerülniük.

Többek között lejárt fecskendők, matracok, szigetelőanyagok, kerti bútorok, autóbontásból származó hulladékok és gazdálkodó szervezetektől származó termelési hulladékok kerültek elő.

A vizsgálat folytatódik többek között annak tisztázására, hogy mi történt ezekkel a hulladékokkal, azokat megfelelően kezelték-e, illetve történt-e jogtalan elszámolás vagy számlázás.

A Mohu nem enged

A Mohu hétfőn arról tájékoztatta az MTKSZ-t, hogy maradéktalanul fenntartja eddigi álláspontját, és folytatja a szerződésszegésszerű magatartás vizsgálatát – ezt a Világgazdaság már a kft. ügyvezetőjétől tudta meg. Krajczár Ibolya elismerte, hogy egy gépkezelőjük véletlenül valóban kevert a koncessziós hulladék közé oda nem tartozó fecskendőket, de ezt a hibát már elhárították, és erről június 22-én tájékoztatták is a Mohut.