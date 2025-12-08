Magyar űrállomás: nem vicc, ezért van rá szükség – ideje tisztázni, mennyi pénz ment Kapu Tibor kilövésére

Az űrkutatással kapcsolatban néha még ma is vannak olyan megszólalók, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ez a szektor nemcsak a jövőben, hanem már a jelen társadalmában és gazdaságában is meghatározó szereplő, és még ma sem értik, miért van űrtechnológiára szükség. Szerencsére a többség tisztában van azzal, hogy miért kell a 21. században űrkutatással, űrtechnológiával foglalkozni Magyarországon is – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.

Uralja az űrt a nyerő csapat: Cserényi Gyula, Ferencz Orsolya és Kapu Tibor előtt még sok munka áll, de már így is rengeteg a kézzelfogható eredmény / Fotó: Illyés Tibor

A szakpolitikus kiemelte, hogy ez nem új: szinte ugyanez a jelenség kísérte végig az Apollo-programot is. Sok kritika érte akkor az Egyesült Államok holdra szállási törekvéseit, miközben a spin-off hatásoknak – leágazó hatás – köszönhetően olyan

hatalmas mennyiségű tudás,

tudományos eredmény

és technológiai fejlődés

jött létre, amely az űrtechnológia mellett évtizedekre az élvonalba emelte az amerikai technológiai ágazatokat is – és ennek a hatása a mai napig is tart.

Az űrkutatás és az űrtevékenység rengeteg területet érint és szolgál ki a világgazdaságban: elég a navigációs rendszerekre, a telekommunikációra vagy a földmegfigyelési adatokra gondolni. A miniszteri biztos felhívta a figyelmet: ezek nélkülözhetetlenek például a katasztrófavédelemben, a digitális mezőgazdaságban, de a természetvédelemben és a katonai alkalmazásokban is.

Sokan, akik bírálják az űrkutatás finanszírozását, nincsenek tudatában annak, hogy a mindennapi életükben maguk is felhasználói az ezekhez kapcsolódó technológiáknak: a műholdas alapú navigációs alkalmazásokat, a műholdas kommunikációt vagy akár a kontinensek közötti banki adattovábbítás során használt űreszközöket

– sorolta a példákat Ferencz Orsolya. Amikor valaki azt mondja, hogy a HUNOR Programra fordított összeget inkább másra kellett volna költeni, nem gondol bele, milyen fontos szerepet játszik mindez például az oktatásban. A Tibor által az ISS-en elvégzett kísérletekről készült videók, a hozzájuk fejlesztett eszközök és a több száz iskolába eljuttatott kísérleti csomagok – az Univerzoom program keretében – már beépültek például a fizikaoktatásba.