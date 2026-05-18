Véget ért a kormányülés, máris kamerák elé áll Magyar Péter: rendkívüli témák kerültek terítékre – élő közvetítés

Komoly témákat sorolt fel Magyar Péter a hétfői kormányülés után közzétett Facebook-posztjában. A miniszterelnök 17 órától élő adásban ismerteti a meghozott döntéseket és a tárgyalt ügyek részleteit.

Újabb fontos politikai és közéleti ügyek kerültek napirendre a hétfői kormányülésen – számolt be Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök rövid bejegyzésében közölte:

véget ért a mai ülés, az ott meghozott döntésekről és a tárgyalt témákról pedig 17 órától élő adásban adnak részletes tájékoztatást.

A posztban több különösen érzékeny ügyet is megemlített, amelyekről szó esett a kabinet ülésén. Tárgyaltak

a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról;

a végrehajtás teljes átalakításáról;

a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről;

valamint a 2026-os költségvetésről is.

Magyar Péter a bejegyzés végén arra kérte követőit, hogy tartsanak velük 17 órától a Facebookon vagy YouTube-csatornáján, ahol élőben ismertetik a részleteket. Az előzetesen megnevezett témák alapján feszült és politikailag erős bejelentésekre lehet számítani.

A kormány radikális fordulatra készül a végrehajtási rendszerben – erről beszéltek a kormányülést követően Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita kormányszóvivők.

A bejelentés szerint államosítanák és nonprofittá tennék a végrehajtási rendszert, miközben több, eddig súlyosan bírált igazságügyi területet is teljesen átalakíthatnak.

A kabinet döntése alapján június közepéig elő kell készíteni az Igazságügyi Minisztériumban a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítást. A kormány célja egy olyan modell kialakítása, amelyben a végrehajtás nem üzleti vállalkozásként, hanem közszolgáltatásként működik. A mostani átalakítási terv alapján a kormány lényegében teljes szerkezeti újratervezésre készül.

A szóvivők azt is közölték, hogy támogatják parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását, valamint javasolják a végrehajtási törvény módosítását a kilakoltatások felfüggesztése érdekében. Ez utóbbi lépés több tízezer család helyzetét is érintheti.