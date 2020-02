Megint több lett a császármetszés

Egy év alatt 1 százalékkal emelkedett a hazai kórházakban a császármetszések aránya, tíz év alatt pedig 9 százalékos az emelkedés. Tavaly a szülések 42,3 százaléka végződött császármetszéssel, ez 83 750 szülésből 35 431 eset – derült ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból, amelyeket a Világgazdaság megkeresésére küldtek el.

Tavalyelőtt a műtéti beavatkozások aránya még 41,4 százalék volt.

A legkevesebb császármetszés 2019-ben a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházban történt: itt a szülések 23 százaléka végződött hasi műtéttel, de hasonló az arány az egri Markhot Ferenc oktatókórházban, illetve Budapesten, a Szent Imre Kórházban is. A NEAK adatai szerint tavaly a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben a szülések 57 százaléka végződött császárral, a fővárosban a Szent János Kórházban, a Honvédkórházban és a Semmelweis Egyetem kórházában is több volt a császáros, mint a hüvelyi úton történő szülés.

Jelenleg is tervezés alatt van a császármetszésműtétek elvégzésére vonatkozó új protokoll, amely a szülészeti és az újszülöttellátásra is vonatkozik. Az új szakmai szabályrendszerben a bababarát, családbarát ellátás szempontjai érvényesülnek, és figyelembe veszik az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb ajánlásait is